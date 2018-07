Mittvatten, del 24 av 57

Deer reste sig, började inse omöjligheten, valde att vädja.

– Nånting bara, Kent. Vad ska Steen ha Berger till? Varför håller han honom undan rättvisan?

Kent skakade på huvudet.

– För inte så länge sen fanns det en avdelning för underrättelser, sa han tyst. Nu är den bara August Steen.

– Men varför har han ett specialarrangemang?

– Vad tror du själv? Gå nu.

– Nej. Säg.

– Han är Hoover, för fan. Gå nu!

Deer lämnade honom, med hjärnan i spinn. Hoover? Hon vinkade lite frånvarande mot expeditionens glasruta, där Inger Stensson satt med datorupplyst ansikte och åstadkom någon sorts loj avskedsgest.

Medan Deer irrade genom Södersjukhusets labyrintiska korridorer rann oklara tankar igenom henne. Hon undrade om hon någonsin skulle få klarhet i vad som hände, var Sam fanns, vad det här handlade om. Kanske var det verkligen läge att släppa alltihop, njuta av den lediga dryga veckan. Det som hände Sam Berger var förmodligen på ett eller annat sätt hans eget fel. Förra gången hon inlät sig med paret Berger och Blom hade hennes eget barn hotats, hennes egen Lykke. Något liknande fick aldrig ske igen.

Dessutom kom ett sms. Det var från Johnny. Han skrev: ”Kom hem till tomt hus. L sov och sover. När du läser det här gör jag också det. Bli inte för sen. Kram!”

Helt utan förvarning tårade det sig i ögonen på Deer. Hon vandrade ett tag som i en dimma genom den labyrintiska sjukhusbyggnaden. Hon såg målade band skifta färg på golvet, inget mer, och just när hon hade fattat beslutet att släppa alltihop, att åter bli en helt vanlig statlig ämbetsman med en veckas oväntad semester, genomfors hon av en egendomlig känsla. Hon var plötsligt fullkomligt vilse. Hon såg sig omkring. Tittade ner, tittade upp, åt vänster, åt höger. Det var bara det att det inte fanns något upp, något ner, något hit, något dit.

Det fanns inte längre någon som helst riktning.

När hon efter en svårbedömd tidsrymd återfann lite styrsel insåg hon var hon befann sig, vart hennes till synes planlösa steg hade lett henne. Hennes medvetande sa en sak (släpp alltihop!), hennes undermedvetna en helt annan (gå till botten med det!).

Deers jobb var trots allt hennes fritidsintresse.

Hon var inget mindre än en nörd.

Det satt inte längre någon halvsovande väktare innanför dörrens fönster, men långt borta, i slutet av korridoren, skymtade hon genom en stor glasruta ännu en vitklädd kvinna med datorupplyst ansikte. Deer ringde på klockan. Inte ett ljud hördes, men kvinnan i glasburen lyfte på huvudet och sköt upp läsglasögonen mot pannan. Med en långsamhet som antydde gränslös motvilja reste hon sig och började vanka genom korridoren. Med markant saktfärdighet blev hon större och större tills hon var ända framme vid dörren. Deer höll upp sin polislegitimation mot fönstret. Den vitklädda kvinnan knep ihop ögonen under en kort sekund och öppnade sedan dörren.

– Tack, sa Deer och läste på kvinnans namnskylt.

Det stod: ”Vilma Lundh, nattsköterska”. Och i handen höll nattsköterskan en bok som hette ”Gramática básica de la lengua española”.

– Spansk grammatik? sa Deer.

– Vad önskas? sa Vilma Lundh kärvt och sköt läsglasögonen ännu längre upp i pannan.

– Jag var här ett flertal gånger de senaste dagarna för att sitta vid en patients sida. Molly Blom, om det låter bekant?

Lundh knep återigen ihop ögonen och nickade. Deer iakttog henne intresserat, men det kom inget svar.

– Det var så konstigt, fortsatte Deer i stället. Det fanns inga livstecken alls, och så plötsligt i förrgår morse reste hon sig bara upp och genomförde en avancerad rymning.

– Jag hörde talas om det, sa Vilma Lundh. Det är väl fint att hon mår bra.

– För all del, sa Deer. Satt du här den natten, Vilma?

Nattsköterskan tittade på henne. När ögonen till slut kneps samman en tredje gång sa Deer:

– Berätta bara.

Vilma Lundh fingrade ett tag i sin grammatikbok. Så verkade hon komma till ett beslut. Hon sa:

– Följ med.

De vandrade genom korridoren. Kom fram till Bloms före detta rum. Klev in. Det låg någon annan där, en äldre man, fast med samma slags utrustning runt sig. En respirator andades med tunga, djupa andetag, från en droppställning ledde en slang in i mannens arm.

Nattsköterskan klämde på infusionspåsen i droppställningen, knackade med nageln på flödesreglaget. Så sa hon:

– Slangen gungade.

– Okej? sa Deer en aning desorienterat.

– Det började med att jag hörde ett fönster öppnas och stängas nånstans på avdelningen, sa Lundh. Jag var säker på att jag hade inbillat mig; inga fönster kan öppnas här. När jag kikade in i det här rummet guppade slangen.

– Jag förstår, sa Deer en aning vaknare. Men det fanns inga andra tecken?

– Inga som helst, sa Lundh. Utom …

– Utom? sa Deer ännu vaknare.

– Alltså, jag kanske bara missade det tidigare under kvällen. Det kanske hängde ihop med en bortkastad blomsterkvast, en chokladask. Inget att väcka väktare och jourhavande för.

Deer bara betraktade henne. Skarpt men avvaktande.

– Äh, sa Lundh och knep ihop ögonen igen. Fan. Kom med.

De gick mot expeditionen, klev in. Deer såg en klocka på väggen, den visade tjugotvå och tjugotre. Lundh drog ut en skrivbordslåda och letade långt in, under en massa bråte. Så fick hon fram ett föremål, och med det dåliga samvetet utsmetat över hela ansiktet sträckte hon över föremålet mot Deer.

Hon tog det.

Det var ett litet igenklistrat kuvert av den typ som innehåller gratulationskort.

Fredag 4 december, kl 22.23

Molly Blom höll upp ett litet igenklistrat kuvert av den typ som innehåller gratulationskort.

Berger satte sig käpprätt upp i sängen. Det var inte så att han hade somnat – hans laptop skulle ligga där uppfläkt på golvet med en halvsida qqqqq i slutet av anteckningarna – men nu blev han klarvaken.

Hon kom in från storstugans bäddsoffa iklädd någon sorts oklar mysklädsel, sträckte fram kuvertet och sa:

– Det stod på byrån hemma hos dig.

– Och du väntade sex timmar med att visa det för att …?

– Du blev upptagen med den där Roger Corby i Gibraltar. Vi blev det båda två. Sen glömde jag bort det.

– Klart du inte gjorde, sa Berger. Jag berättade om det lilla kuvertet i bihuset i Tensta, med Shakespeare- och Joycecitat i. Att du hittade ett likadant i mitt hem borde ha fått dig att visa upp det direkt. Alltså hemlighöll du det av nåt specifikt skäl.

– Vill du ha det eller inte?

– Är det oöppnat?

– Igenklistrat, bekräftade Blom. Ska vi öppna det?

– Jodå, sa Berger och iakttog henne. Fryser du?

– Det är jäkligt kallt där ute, sa hon. Dåligt med täcken också.