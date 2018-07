Mittvatten, del 25 av 57

Hon iakttog honom. Han iakttog henne. Ingenting hände. I stället pekade hon på kuvertet i hans hand och sa:

– Öppna det då.

Berger tittade på kuvertet och la ifrån sig det. Så sträckte han sig efter datorn på golvet. Han fick sträcka sig en bit ut från täcket. Blom sa:

– Säg bara inte att du sover naken.

– Jag säger ingenting, sa han, raderade ett stort antal q och läste igenom det han hade skrivit.

Blom suckade och begav sig över till andra sidan sängen. Hon la sig så långt bort som möjligt, och när hon drog täcket över sig åkte det nästan av honom. De kämpade en kort stund om det. Kanske fanns det spår av lekfullhet i den kampen.

– Låt oss först rekapitulera samtalet med Gibraltar, sa Berger till slut. Vår något darrige vän Roger Corby hade alltså fått fram att Sven Johanssons Gibraltarregistrerade företag Big Exit Ltd förvaltas av advokatbyrån Pantoja & Puerta i Nerja, Andalusien. Big Exits bankkonto i Corbys bank PPB, som vi fick kontoutdrag från, innehöll visserligen nästan fyrtiotusen euro men kan ändå inte betecknas som gigantiskt. Om det finns riktiga blodspengar så har nog Big Exit Ltd ett betydligt mer digert konto nån annanstans.

– Eller så väntar han på pengar, sa Blom. Han kanske får betalt först när Ali Pachachi är ute ur leken.

– Också tänkbart, nickade Berger.

– Det andra namnet då? sa Blom och kröp lite närmare. Johan Svensson med bank i Monaco?

– Ingen aning, sa Berger. Vi får gräva djupare i det också, men just nu känns det som om det är advokatbyrån Pantoja & Puerta i Nerja, Andalusien, Spanien, som sitter på de avgörande bevisen. Resten låg i lite för öppen dager; Carsten hade aldrig blottat sig så.

– Big Exit, alltså? sa Blom.

– Visst kan han ha pengar i andra firmor, som den i Monaco som jag ännu inte har nåt namn på, men det låter som att det här ändå handlar hans stora sorti och som att den är knuten till Andalusien. Visst antyder väl det faktum att han anlitar en advokatbyrå att det är en del business i gång?

– Och så det där kontraktet som du pratade om, sa Blom. Bivaxet som stinger värre än bina, kontraktet som gör honom ofri. Också det doftar business. Rutten business.

– Det är gott om lyxjakter i Puerto Banus, sa Berger. Men du trodde inte riktigt på det?

– Det är inte den Carsten jag känner, sa Blom. Visst kan han ha ändrat livsstil, men om han dessutom håller på att bli blind tror jag mer på en fastighet, av typen en stor villa med toppläge och enorma terrasser i solen. Där han kan njuta utan att se och definitivt inte behöver vara beroende av skeppare och besättning.

– Vem är då den Carsten du känner?

– Framför allt en cirkusapa, sa Blom, de ränderna tror jag aldrig går ur. Allt med honom var alltid lite konstlat, som om publiken befann sig på långt avstånd och han testade en ny akt och alltid överdrev den lite. Det som var förföriskt och spännande blev snart extremt påfrestande, för att det aldrig kändes äkta.

– Men han är en äkta quisling, sa Berger. En äkta mullvad inom Säpo. Ditt Säpo, Molly. Hur kunde det gå så?

Blom skakade på huvudet.

– Jag vet inte, sa hon till slut. Jag har inte känt honom på femton år. Jag vet verkligen inte.

– Du har rätt i att det är en del överspel inblandat, sa Berger. Han larmar och gör sig till och vill verkligen på ett överdrivet sätt markera förbindelsen till dig, att han ser mig som en rival, att han leker en litterär lek med Säpo, att han håller på att bli blind, att han har ett romantiskt förhållande till Andalusien. Och med en riktig bi-föreställning vill han visa hur bunden han är vid ett visst kontrakt, som aldrig mer i detta liv låter honom vara en fri man, vilket också innebär att han aldrig kommer att sluta. Men finns det nånting nånstans som antyder var han finns?

Blom kröp lite närmare, sträckte ut armen över honom, lät pekfingret riktas mot nattduksbordet. Han suckade, nickade, lyfte upp kuvertet.

– Ska vi ta det här nu då? sa han. Vad är det i det? Och framför allt: Vem riktar det sig till?

– Om jag förstod din berättelse rätt, sa Blom, så var det första kuvertet bara riktat till dig under sekunderna innan du fick ett skott i underlivet som möjligen skulle vara dödligt. Alltså var det inte egentligen riktat till dig utan till August Steen, till Säpo. Inte till dig, inte till mig, till Säpo. Det här kuvertet stod hemma hos dig, och eftersom Säpo var där vet vi att det placerades där efteråt, alltså rätt nyligen. Troligen finns det en följd; kuvertet i Tensta var avsett att hittas först. Det här bör vara en uppföljare, med mer information, och den bör vara riktad till Säpo. Jag låg i koma, du var sönderskjuten; i Carstens värld är vi båda satta ur spel, möjligen för livet. Varför då de här kuvertlekarna? Är vi bara egocentriska nu, har det ingenting alls med vare sig dig eller mig att göra?

– Bra poäng, sa Berger, pillade upp en öppning i kuvertet och förde in ett pekfinger. Fast jag betvivlar det.

– Öppna nu, sa Blom. Vad det än är i kuvertet kan vi inte göra nåt åt det nu i natt. Men vi kan sova på saken.

– Sant, sa Berger, sprättade upp kuvertet och tillade: Jag lovar att det är till dig.

Han lirkade fram ett litet kort och sa redovisande:

– På framsidan av kortet finns en inringad trea med kulspets.

På baksidan står det, med minimal handskriven text: ”… but I don’t know what kind of drawers he likes none I think didn’t he say yes and half the girls in Gibraltar never wore them either naked as God made them that Andalusian singing her Manola she didn’t make much secret of what she hadn’t …”

Molly Bloms ögon vidgades. Hon stirrade genom fönstret ut i nattmörkret. Berger avvaktade. Till slut sa han:

– Manola?

– Det är nånting med det här, sa Blom i stället för att svara.

– Är det från ”Ulysses”?

– Det är ur Molly Blooms monolog, ja. Det låter som om Manola är en sorts sång, ett musikstycke, men jag undrar om det inte också är sexuellt.

– Det är det allmänna intrycket, tycker jag, sa Berger. För visst måste ”half the girls in Gibraltar never wore them either naked as God made them” betyda att ”drawers” betyder ”underkläder”? Vilket jag inte hade en aning om. Och vem syftar det på? Är ”he” i det här ”he likes none” Blazes Boylan, Molly Blooms älskare? Är det han som gillar att vara naken som gud skapade honom? Under byxorna?

Blom skrattade till.

– Som du, faktiskt, sa hon.

– Det vet du inte, sa han med ett skevt leende. Kom igen nu, syftar formuleringen på Boylan?

– Jag tror det, jag vill minnas det. Det är väldigt länge sen jag läste det där. Men det är verkligen nånting med det. Nånting som åkallar nåt slags minne som jag inte kommer åt just nu.

– Du kanske behöver sova på saken? sa Berger.

– Jag vet inte om jag över huvud taget kan sova, sa Blom. Kanske tänka. Eller i alla fall smälta.

– Men jag behöver sova, sa Berger och la ner datorn på golvet. Vill du se brevet?

Han tyckte att han kände Blom skaka på huvudet. Så kände han sina ögon slutas. Mycket svagt, knappt urskiljbart, kände han hennes andetag mot sin axel. Det var något enastående med de andetagen.