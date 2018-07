Mittvatten, del 28 av 57

Plötsligt ryckte det till intill honom. Han tände lampan, vände sig om. Hon hade rest sig upp i sängen, ryggen mot väggen, och hennes ansiktsuttryck ovanför myspyjamasen var svårtolkat.

– Vad är det? sa han och kliade sig i skägget.

– Vet inte, sa hon. Nånting med Carstens citat. En insikt som dök upp och sen försvann igen: ”… but I don’t know what kind of drawers he likes none I think didn’t he say yes and half the girls in Gibraltar never wore them either naked as God made them that Andalusian singing her Manola she didn’t make much secret of what she hadn’t …”

– Okej, sa Berger. Läste ni det högt på nåt vis?

– Nej, eller kanske …

– Var det i din lägenhet? Elofsgatan?

– Eolsgatan, rättade Blom. Eol, vindguden, Aiolos. Fast nej, det var det som var det speciella. Jag sa: ”I don’t know what kind of drawers he likes”, och han sa: ”None I think.” Det var tillfället när jag insåg att han inte bar några kalsonger. Under jeansen.

– Romantiskt, sa Berger.

– Konstigt nog var det just det, sa Blom. Men var?

– En lägenhet, ett hotellrum, en … teaterloge?

– Jag har det på tungan. Prata om nåt annat så kanske det dyker upp.

Prata om något annat, tänkte Berger. Som om det saknades samtalsämnen. Ett av den sömnlösa nattens många ältanden återkom. Han frågade:

– Har du nånsin varit på Möja?

– Inte vad jag vet, sa Blom. Vad var det för fråga?

– Jag tänkte om du kanske hade släkt där …?

Hon bara skakade på huvudet och såg tankfull ut.

– Kuvert 3, sa Berger i stället. Kuvert 3, placerat hemma hos mig ganska snart efter attacken i Tensta, där kuvert 1 fanns. Brev 3 är alltså knappast riktat till mig, jag skulle ju redan vara kastrerad. Jag skulle säga: rätt tydligt riktat till dig, Molly. Men Carsten var ju inblandad när jag och Deer letade efter dig, han visste mycket väl att du låg i koma. Varför då rikta sig till dig?

Blom nickade.

– Ja, sa hon. Dessutom till mig ensam, eller hur? Det är bara jag som kan förstå det här, och du skulle vara satt ur spel. Om jag hade vaknat skulle jag i alla fall vara ensam, jag hade aldrig fått delta i nån spaning. Han vill att jag ensam jagar honom.

– Man får nog tolka det så, sa Berger. Men Carsten vet väl rimligen inte att jag är okej och att vi har, om jag får säga så, återförenats.

Inte säga: ”Om Carsten inte har torterat fram den informationen från August Steen, förstås.”

Han hade så ofattbart svårt för konsten att hålla tungan rätt i mun.

Det gick inte i nuläget att berätta om Steen och hans videofilmer. Berger visste fortfarande inte om han kunde lita på Molly. Hur hade hon hittat till det här hemligaste av Säpos alla safehouses? Via en helikopteradministratör? Verkligen? Hur hade hon vaknat så snabbt? Vilken var egentligen hennes roll i helheten?

Vilket skitliv det var, dubbelspelets liv.

Om det fanns ett annat slut på det här än döden var Sam Berger tvungen att reformera sitt liv. Leva i transparensens klara ljus. Äntligen bli den what-you-see-is-what-you-get-människa han så länge trodde att han alltid hade varit.

Hans existentiella grubblerier avbröts av en gripklo kring överarmen. Han vände sig om, Molly Blom släppte greppet, stirrade ut i tomheten. Han avvaktade, motade upp kudden mot väggen, reste sig till sittande. Iakttog henne.

– Jag minns, sa hon till slut.

– Okej …? sa han.

– Vi var på en skärgårdsö, sa hon. Första resan tillsammans. En helg på en ö. Skärgårn nånstans. Första förförelsen.

– En annan skärgårdsö? Vilken?

– Vi hyrde ett litet hus, vill jag minnas. Det bör ha varit höst, nästan vinter. Oändligt ödsligt. Ändå några hus, alla vintertomma.

– Jag tolkar det här som att du inte kommer ihåg var det var?

– Jag kan inte minnas vilken ö det var, nej.

– Ditt minne behöver triggas, sa Berger och reste sig upp.

Han hade badbyxor på sig. Klädde sig snabbt. Sa under tiden:

– Du hade inte med dig en dator i den där jävla jutesäcken, va?

– Jutesäcken?

– Som du försökte ge mig hjärtattack med där ute i buskagen, ja. Vi behöver två datorer. Kom nu, ligg inte där och slöa.

– Jag har dator med, ja, sa Blom och drog undan täcket. Fast inte i nån jutesäck.

– Utmärkt, sa han, grep hennes arm och släpade ut henne i storstugan, till kartan intill whiteboardtavlan. Hon stirrade på det gytter som utgjorde Stockholms skärgård.

– Se om du får nån inspiration, sa han, satte sig, drog i gång sin dator, sökte på listor över skärgårdsöar. Fick fram en stor, alfabetisk, med diverse underkategorier.

Blom stirrade på kartan över tjugofemtusen öar. Det såg inte ut som om hon fick någon större inspiration.

– Hur kom du och Carsten till ön? frågade Berger. Bil, buss, färja, skärgårdsbåt?

Blom skakade på huvudet.

– Jag minns bara huset, de inte särskilt långa promenaderna.

– Och hur du upptäckte att han inte hade några kalsingar, jag vet. Men du måste minnas mer. Körde Carsten bil?

– Jag minns inte, sa Blom, slöt ögonen och fick till slut ur sig: Nej, vi åkte skärgårdsbåt. Det fanns inga bilar på ön.

– Bra, sa Berger och klickade. Urvalet på skärmen blev mindre men var fortfarande enormt.

– Vi åkte inte norrut, sa Blom och drog fram en ryggsäck som låg instoppad bakom papperskorgen under skrivbordet. Hon fick fram sin laptop, startade den, satte sig på den andra stolen.

Berger i sin tur reste sig, gick bort till skärgårdskartan.

– Var det ytterskärgård? frågade han. Såg man andra öar?

– Ja, flera, sa Blom och kopierade webbadressen från Bergers dator. Samma lista dök upp på hennes.

– Stor ö, gick ni runt den? Stannade skärgårdsbåten där? Fanns det en ångbåtsbrygga på ön? Eller fick ni ta nån mindre båt vidare?

– Ganska stor ö, nickade Blom och skärskådade den digra listan över önamn. Konstigt namn. Och båten stannade där, ja.

– Konstigt namn? Men den var ödslig på senhösten? Inga fastboende?

– Vi var där över en helg. Jag minns inte att jag såg några andra människor.

Berger hejdade sig plötsligt, frös mitt i rörelsen och stirrade på henne.

– Och det var inte Möja? sa han.

Hon hejdade sig också och mötte hans blick. Så skakade hon sakta på huvudet och sa:

– Vad är det du inte berättar för mig?

– Betydligt mindre än det du inte berättar för mig, sa Berger.

Hennes blick dröjde sig kvar på honom medan han återvände till sin dator och fick fram Waxholmsbolagets linjekarta.

– Varifrån tog ni båten? Inne i Stockholm, Nybrokajen, Strömkajen? Eller Årsta havsbad? Dalarö? Nynäshamn?

– Strömkajen, sa Blom dovt.

– Du minns ju mer än du tror, sa Berger, och kanske lät det till och med lite uppmuntrande. Han tillade: Det var visserligen länge sen, båtlinjerna kan ha ändrat sig genom åren, men kolla i alla fall igenom de här tidtabellerna och se om det ringer några klockor.

Blom rullade intill honom och läste på hans dator. Han iakttog henne, såg plötsligt ögonbrynen rynkas, såg hennes mushand hejda sig.

– Hm, sa hon.

– Hm? sa han.

– Fjärdlång, sa hon.

Berger gick omedelbart över till den stora skärgårdskartan, hittade ön, gjorde ett snabbt överslag.

– Är du säker? frågade han.

– Jag tror det. Konstigt namn.

– Södra skärgården, sa Berger. Öster om stora Ornö. Massor av öar i närområdet, ändå nära ytterskärgården. Och inte superlångt härifrån. Typ fem mil med båt, vad det nu kan bli i nautisk distans. Zooma in Fjärdlång på Google maps.

Så skedde. De skärskådade satellitbilden.

– Viss bebyggelse i norr, sa Berger. Inte mycket vid ångbåtsbryggan i väst. En del inåt land, däribland nåt slags pampigt hus som kallas ”Thielska villan”, vandrarhem på sommaren. Ett antal stugor nere i sydost. Vad tror du?

Blom nickade och pekade.

– Det måste nog ha varit där vi bodde, sa hon. Sydost.

Berger nickade ett tag, så röjde han skrivbordet, slog sig ner, sträckte på sig så det knakade och sa:

– Då kör vi i gång en storsökning på Fjärdlång. Allt vi kan hitta, ägande, uthyrning, distanser, terräng. Hitta diskrepanser, se om vi kan lokalisera det exakta huset. Vilket mycket väl kan vara det hus där ni en gång i tiden insåg att ni inte hade några underkläder. Det är där Carsten sitter med Aisha.

Blom lydde utan omsvep. Tangentborden klickade ikapp med varandra. Tills ett av dem tystnade. Efter ett tag tystnade också det andra. Deras blickar möttes.

– Med båt? sa Blom.

– Va? sa Berger.

– Du sa ”fem mil med båt”. Har du en båt, alltså?

Berger kliade sig i skägget och sa:

– En rätt grym båt, faktiskt.

Lördag 5 december, kl 13.56

Det var inte det perfekta vädret för en båtresa i skärgården, den saken var klar. Att det mörknade berodde inte bara på att skymningen var en enda timme bort, det var också ett resultat av att himlen drog ihop sig.

Vattenytan som den skarpa stäven bröt tycktes koka. Det var svårt att avgöra om det enbart berodde på de allt tyngre dropparna snöblandat regn; det kanske förenades med att vattenytan frös. Dropparna slog ner på däcket som minimala koblaffor, som krossade brungrå ärtor.

Till hennes förvåning var faktiskt en eller annan vit.

Skärgården var en märklig plats vid den här tiden på året. Det låg som en grå dimma över oändligheten av kobbar och skär. Inga skärgårdsdyrkande stockholmare skulle komma i närheten av övärlden som den såg ut just nu. Det skulle för alltid krossa deras idealiserade bild av landet med näst flest öar i hela världen.

Den som stod där, i stort sett ensam på Waxholmsbåten, var Deer och ingen annan.

Hon var i alla fall definitivt den enda som befann sig utomhus, om än under tak. Hon tog fram det lilla kuvertet som hon hade fått av den kanske inte alltigenom plikttrogna nattsköterskan Vilma Lundh. Hon läste. Visst var det en ledtråd. Visst var det här rätt. Men vad skulle möta henne vid regnbågens slut? Någonting som definitivt skulle rättfärdiga att hon bar vapen, tänkte hon och klappade sig hastigt över bröstet.

Som om det vore aktuellt med en regnbåge, tänkte hon och blickade ut genom nederbördens vanvettiga dimridå. Det hade blivit så vanligt i Sverige att det borde finnas en term för ”snöblandat regn”, ett och endast ett ord. Snegn?

Och fan visste om det inte dessutom var en storm på ingång.

Waxholmsbåten närmade sig en ö som tycktes i stort sett obebodd. Till slut lyckades hon längs öns karga västkust urskilja själva ångbåtsbryggan.

*

Nej, det var inte det perfekta vädret för en båtresa i skärgården.

Berger tittade upp i den mörknande himlen och hoppades att gårdagsstormen verkligen tillhörde gårdagen. Allt tyngre droppar snöblandat regn perforerade den gråsvarta havsytan medan Molly Bloms egentligen inte helt oväntade navigationskompetens fick dem att undvika varenda grynna. Inte en enda gång kikade hon på Ipadens gps.

De hade valt att avstå från ångbåtsbryggan, ifall Carsten hade satt upp en övervakningskamera vid öns mest självskrivna förtöjningspunkt. Eftersom den kraftfulla motorbåten också hade ett kraftfullt motorljud valde de att jobba sig norrut, utifrån havet, runda den så kallade Bockholmen och försöka hitta en ankringsplats någon kilometer norr om stugområdet på sydöstra Fjärdlång. Stugområdet där allt tydde på att Carsten satt med Aisha.

– Grynnor här kring mitten av ön, sa Blom utan att ta blicken från sjökortet. Sakta ner.

Berger lydde utan omsvep. Följde Bloms anvisningar, försökte undvika att fundera på hur illa det skulle vara om de gick på grund, följde den avlånga parallellön norrut, vek runt, såg Fjärdlång torna upp sig igen; den sedan tusen år bebodda ön reste sig till en ansenlig höjd.

Likväl fanns det en och annan rimlig naturhamn, också på öns östkust, och till slut gjorde Molly Blom bedömningen att det var dags. Berger fick ner motorbåtens hastighet till ett minimun och lät den guppa sig inåt land. Kustens ogästvänliga klippighet fick honom att ta det extremt försiktigt. De gled in i en vik som gjorde intryck av att vara hanterbar för en medioker skeppare.

Det gick bra, Blom släppte ankaret i rätt ögonblick, hoppade i land, drog tampar, säkrade upp.

En knapp kilometer genom oländig terräng låg framför dem. Berger drog jackans blixtlås ända upp till hakan, utan att skägget fastnade. Så nickade han mot Blom, som klappade sig över bröstet och gav sig av.

Han följde sin navigatör.

*

Med tanke på avsaknaden av bilar på ön var vägen ganska bred. Deer vandrade in i skymningen, då och då med en blick mot en tack och lov välladdad mobiltelefons karta. Telefonen blev alltmer hennes enda ljuskälla.

Det var helt sjukt att leva i ett land där det blev mörkt redan klockan halv tre.

Det snöblandade regnet, snegnet, hade vid det här laget kompletterats med en ganska stark vind. Hon tackade sin lyckliga stjärna för att hon hade bylsat på sig lager på lager. Ytterst satt någonting vindtätt som hon inte ens hade namn för.

Vägen krympte plötsligt, blev mer av en stig. Deer visste att den ganska snart skulle ända i intet. Hur hon skulle ta sig vidare därifrån var oklart. Det såg inte särskilt lockande ut att ge sig in i den klippiga, skogiga terrängen, och kartan förmådde inte ge besked om hur själva kustlinjen såg ut. Förmodligen var den brant och outhärdlig, förmodligen måste hon trots allt ge sig rakt in i skogen.

Stigen rätade ut sig en aning. För första gången på länge såg hon havet. Hon såg ett par ljus glimma svagt i fjärran, som hägringar. Sedan vek stigen av igen, och anblicken av havet försvann.

Allt ljus utom det från hennes mobiltelefon försvann.

Och stormen, den tog fart.

*

De trängde fram genom en terräng som mest tycktes bestå av branter. Som om det inte var komplicerat nog att besegra den osedvanligt tjocka ljungen och de svårbemästrade klapperstensfälten insåg de efter hand ytterligare en sak. Trots att de gick inne i skogen var det inte svårt att märka att vinden ökade i styrka. Det snöblandade regnet slog inte lika hårt mot dem nu som det hade gjort nere i viken; i gengäld viftade grenarna desto ivrigare, som om de verkligen var ute efter dem. Och kylan åt sig allt längre in.

Blom gick först, hennes ficklampa sköt sken över de obarmhärtiga trädgrenarna. Ingenting antydde ett slut på skogen, ett slut på mörkret, ett slut på kölden.

*

Vägen tog slut utan att det riktigt märktes. Deer hade kunnat fortsätta sin vandring rakt ut i det iskalla skärgårdsvattnet utan att märka någon större skillnad.

Det fanns ingen himmel.

Hon försökte följa kustlinjen med blicken. Det gick inte. Likväl kändes det bättre än att ge sig in i skogen. Hon gjorde ett försök, vek åt sidan när det svarta vattnet vältrade upp över stenarna. Hon tog några stapplande steg. Stenarna var stora, såphala, oregelbundet utslängda av den uråldriga jätte som av en ren nyck hade fått för sig att strö ut alla dessa små öar över det lilla innanhavet mellan Sverige och det mystiska Finland. Deer gav upp sin vandring i riktning mot Finland, tände sin ficklampa och tvingades i stället in mot skogen.

*

Det var inte långt kvar. Berger greps av en plötslig yrsel. Det kändes som om det hade gått en evighet sedan kidnappningen av Ellen Savinger hade blottat en gärningsman som under drygt två år hade rövat bort sju femtonåriga flickor och hållit dem fångna i en källare. När de för andra gången hade flyttats, till en labyrint i en lägenhet, hade Berger och Blom varit där och räddat sex. Sex av sju.

Och nu var de här.

Väldigt nära att rädda den sjunde och sista.

Som var den första.

Den som alltihop utgick ifrån, utan att hon själv hade den ringaste aning om det.

Och snart skulle hon bli myndig.