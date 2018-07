Mittvatten, del 29 av 57

Sakteliga tunnades skogen ut. Havet blev synligt. Små bleka ljus från närbelägna öar speglade sig oregelbundet i det upprörda vattnet. Något annat ljus fanns inte. Månen var borta. Stjärnorna fanns inte. Det som fanns var två ficklampors sken, nu riktade neråt, i marken.

Så att ingen skulle märka någonting.

Skogen glesnade markant. Klipporna som långt där framme ledde ner i havet var glatta, nakna, glansiga i den trögflytande vätan. Längs de nakna klipporna blottades ett antal stugor utmed havet.

Det kom inget ljus från någon av dem.

Molly Blom gick ner på huk, med ryggen mot havet, som om någon där nere skulle kunna urskilja mobilens sken. Hon bläddrade fram kartbilden. Ett tiotal fyrkanter låg utspridda i riktning mot ångbåtsbryggan. Vid den bortersta, på andra sidan om det som av allt att döma var en båtbrygga, blinkade en sorts droppformad markering. Den låg bortanför alla andra hus. Överlägset mest isolerat, mest avskilt.

Det lilla torpet som hade hyrts för ett halvår.

Av en Johan Svensson.

Blom drog sitt vapen och nagelfor Berger. Också han drog sitt. Så nickade de mot varandra och gav sig av.

Blom halkade nerför en skarp klippkam. Hon drog ihop kroppen, förberedde hård landning. I stället blev den mjuk. Hon halkade åt sidan, fick grepp om något hon trodde var en kvist.

I stället fann hon sig omfamna en kropp.

*

Efter några hundra meter inne i skogen hände någonting. Deer tyckte, utan att riktigt kunna belägga det, att skogen glesnade. Hon stannade. Pustade ut. Lät ficklampans kägla dra ihop sig, minimeras mot marken.

Hon hade inte inbillat sig. Det fanns hus där nere.

Det fanns hus till vänster, flera stycken, något eller några av dem vid en båtbrygga där det inte låg någon båt, men det fanns också ett till höger.

I inget av dem lyste något ljus.

Deer såg ögonblicket framför sig. Hon satt i sitt arbetsrum i det andra garaget hemma i radhuset i Skogås. Mot alla instinkter hade hon burit med sig det lilla brevet hela vägen från Södersjukhuset. Först inne i sitt arbetsrum hade hon fört in en brevkniv i kuvertet, hejdat sig ett ögonblick, andats – och så hade hon öppnat det.

Det enda som stod på det som möjligen faktiskt var ett gratulationskort, om än omärkt, var en ring med en siffra i. Det var siffran 2. Så vände hon på brevet och läste meddelandet.

Det hade lett henne hit, men det fanns ingen information om vilket hus som kunde vara aktuellt, så hon var tvungen att ta dem ett och ett. Hon började från höger, närmast.

Bortanför alla andra hus – mest isolerat, mest avskilt – låg ett litet rött torp som inte utmärkte sig det minsta lilla. Tvärtom var dess anspråkslöshet dess främsta kännetecken.

Deer närmade sig snett uppifrån, där det inte fanns några fönster. Släckte ficklampan. Klippan var brant, hal. Hon gick ner på huk, halvgled neråt genom stormen. Höll allt så ljudlöst det gick. Kom fram till stugan. Tryckte sig mot väggen. Fick fram vapnet, osäkrade det. Höll det mot bröstkorgen, riktat uppåt förbi ansiktet, väntade in andhämtningens normalisering, rensade hjärnan, lät en minut gå, lyssnade. Inget ljud. Inte ett ljus. Kikade runt husknuten.

Gled sakta fram till det enda fönstret på fasaden snett mot havet, till höger. Den svarta rullgardinen var nerdragen, allt där innanför helt mörkt.

Deer gled sakta, sakta fram till glipan mellan gardinerna. Precis när hon kom åt att kika in hände någonting. Utan att hon riktigt märkt det hade snöfallet upphört. Vinden lagt sig. I stället gled månen fram mellan moln som för bara några minuter sedan hade verkat ogenomträngliga. Några månstrålar silade in genom ett eller annat fönster och lyste upp stugans inre.

Deer tittade in i stugan och såg månljuset sippra in.

Och så såg hon något mer.

Hon såg huvudet.

*

Blom omfamnade kroppen lite för länge, som om någon del av henne klamrade sig fast vid livet. Så släppte hon taget och skickade upp ficklampsljuset mot mannens ansikte.

Båda ögonen rann nerför kinderna.

Blom drog sig hastigt undan. Visst var det här Carstens verk. Förmodligen en nyfiken granne som hade kommit lite för nära.

– Vi är på rätt ställe, sa hon och hukade sig in i mörkret.

Det rådde inget tvivel om att det var det sista huset som gällde, det längst bort. Berger och Blom gled förbi de föregående stugorna. Bådas vapen dragna, bådas andhämtningar hållna. Det var oerhört halt på klipporna efter det snöblandade regn som nu plötsligt hade upphört, det gällde bara att hålla sig stående. Deras samspel fungerade intuitivt, och de nådde den bortersta stugan precis samtidigt. Det fanns ett fönster där, och de posterade sig naturligt; båda tryckte sig mot den råkalla träväggen på var sin sida om fönstret, i bådas händer satt skjutvapen höjda. I det ögonblicket gled månen fram mellan moln som för bara några minuter sedan hade verkat ogenomträngliga. Några månstrålar silade in genom ett eller annat fönster och lyste upp stugans inre.

Det som Berger och Blom såg där inne djupfrös blodet i deras ådror.

*

Det rådde aldrig någon tvekan. Nere mot vattnet fanns stugans ytterdörr, och de krafter Deer hade samlat på sig, inte bara under vandringen över ön utan under hela det här egendomliga fallet, räckte mer än väl för att sparka in dörren.

Det behövdes inte. Dörren var öppen.

Med både vapen och ficklampa i högsta hugg störtade hon in i det lilla huset. Synen från fönstret dröjde sig kvar inom henne när hon såg det. Från första parkett.

Hon såg det avhuggna huvudet.

*

De rundade huset. Det otroliga var att dörren stod öppen, som om någon hade sparkat in den.

Berger stod på ena sidan av dörren, Blom på den andra. Båda andades genom näsan, båda kände lukten av skjutvapen; pistolerna befann sig i deras luktorgans omedelbara närhet.

Så störtade de in i huset.

Rakt mot det fasansfulla.

*

Deers blick fastnade på det avhuggna huvudet. Det var så groteskt i det lilla, lilla huset. Den måste rimligen ha skjutits på annat håll.

Hornen var majestätiska. Vart och ett hade sex taggar; det var utan tvivel en jämn tolvtaggare.

Älghuvudet satt på väggen ovanför en öppen spis, en eldstad. På spiselkransen stod någonting.

När Deer gick närmare såg hon att det var ett litet kuvert.

Av den typ som brukar innehålla gratulationskort.

*

De vräkte sig in i det lilla huset. Det fanns en öppen spis, en spiselkrans. På väggen ovanför satt en bild, ett landskapsfotografi. Solnedgångens trolska sken spelade över en kulle med cypresser och pinjeträd, ett par vita hus, några åsnor med hukande huvuden, en rad bikupor som klättrade i trappsteg uppför sluttningen och en bädd smörgula blommor som bredde ut sig innan havet tog vid, glimrande. Långt bort sträckte sig Gibraltarklippan upp ur havet.

Men det var inte det som var det fasansfulla. På spiselkransen stod någonting.

Det var en bild under bilden.

Det var något så enkelt som ett porträtt. Ett stort porträtt.

Det var ett bröllopsfoto. Det var Carsten Blom och det var Molly Blom. Och brudparets ögon var målade i självlysande orange. Fyra brandgula ringar runt fyra ögon.

Någon enstaka sekund blev de stående där vid eldstadens spiselkrans, sedan spred de ut sig.

Storstugan inbegrep ett kök av det primitiva slaget. Det fanns ingen där. Det fanns en toalett med mulltoa, inte heller där fanns någonting annat än en rätt unken lukt.

Men så fanns det ytterligare en dörr. Den var stängd.

De samlade sig, placerade sig på var sin sida om dörren. Den gick inåt, om den var låst var det bara att kicka in den.

De utväxlade en snabb blick, Berger nickade, Blom tryckte ner handtaget och sköt in dörren.

Det var ett sovrum innanför, ett mycket litet sovrum. Det fanns en säng där. Men det fanns mer än en säng.

Det fanns en droppställning.

Det fanns en slang.

Det fanns en bullighet under täcket.

Den som låg där och kramade en luggsliten nallebjörn såg ut att sova. Det var en ytterst mager kvinna, närmast utmärglad. När Blom drog undan täcket rådde det inget tvivel om att slangen via en nål gick rakt in i den fortfarande mycket unga kvinnans arm.

Hon var ännu inte myndig. Men hon skulle snart bli det.

I frihet.

Om hjärnan fortfarande var intakt.

Och hon var utan något som helst tvivel Aisha Pachachi.

Berger stirrade upp i taket utan att se någonting. Blom lät höra ett mycket starkt, mycket ljudligt stön.

Molly Blom gick närmare, la örat mot Aishas mun. Hon hörde andetag. Hon nickade mot Berger.

Berger kände hur hans huvud föll framåt. Han slöt ögonen.

Någonstans långt i fjärran hörde han en båtmotor starta.

Lördag 5 december, kl 19.22

Den stulna gamla Volvon rullade in i det övergivna industriområdet. Vädergudarna lekte katt och råtta med dem; stormen hade tillfälligt dragit sig tillbaka men väntade bara på rätt tillfälle att ta leken till nästa nivå. Fast just nu var allt bara mörkt och tyst.

Mörkt som i graven.

Tyst som i graven.

Berger körde, Blom guidade honom från baksätet, med Aisha Pachachis huvud i sitt knä. Sjuttonåringen jämrade sig inte ens, ingenting annat än rosslande andetag kom över hennes läppar. Men hon höll hårt i sin gamla nallebjörn.

Och hon hade inte varit vid medvetande en enda sekund.

Men de hade hittat henne.

Länge räckte det med det, i efterdyningarna ute på Fjärdlång. De hade hittat henne vid liv, den sjunde av flickorna. De var inte längre sju minus ett.

De vilade i den insiktens sötma.

Kanske vilade de lite för länge, för efter hand rann något bittert in i allt det söta, den mångfaldigt beska insikten att Carsten hade kommit undan, att han faktiskt kunde återvända när som helst, att motorbåten de hörde kanske inte alls var hans.

Sedan kom nästa frågeställning: Varför var han inte på plats? Varför hade han inte försökt stoppa dem? Aisha var Judas väg till de trettio silverpenningarna – varför hade han släppt henne så lättvindigt?

Och hade han verkligen det?

Det var ju Carsten själv som hade försett Molly med ledtråden, han hade velat ha dit henne. Fast bara henne. Det fanns naturligtvis en viss möjlighet att han flydde när han såg att hon inte var ensam – och hur såg han i så fall det?

Fast lät det verkligen som Carsten? Mannen som i kallt blod hade mördat en fastbunden människa bara för att sätta dit Berger för mordet? Mannen som utan att tveka hade kört en kniv i ögonen på vad som framstod som en nyfiken granne?

Om Carsten till varje pris ville hålla fast i Aisha Pachachi skulle han ha gjort det. Någonting hade hänt. Någonting hade ändrat hans planer.

Bröllopsfotografiet med de sjukt orangemålade ögonen motsade att Carsten hade släppt sin fixering vid Molly Blom; tvärtom verkade den vara högaktiv. Fast han hade gett upp Aisha. Hade han alltså också gett upp Molly?

De hade vandrat omkring i det lilla huset på Fjärdlång i ett alltmer kvicksandsliknande gytter av frågeställningar, stött och blött dem, och inte kommit fram till ett svar som lyckades övertyga båda två.

Och samtidigt tickade klockan.

De visste inte i vilket tillstånd Aisha befann sig. Hade Carsten lämnat henne att dö? Skickat in gift i infusionspåsen? Hade han hittat en annan, bättre väg till Ali Pachachi och helt sonika övergivit henne? De visste inte hur länge hon hade legat där, det kunde vara ända sedan i söndags, möjligen längre, möjligen någon vecka. Noga taget visste de inte när Carsten och Aisha hade lämnat Tensta.

Det fanns dock en fråga som överskuggade alla de andra: Vad skulle de egentligen göra med Aisha? Ringa efter en ambulanshelikopter? Larma den högst ordinära sjöpolisen? Eller låta Säpo ta över? Fast fanns det i August Steens frånvaro verkligen någon där som på ett professionellt sätt kunde skydda henne, som hade den minsta aning om hennes roll i Triumviratets spel?

Och Berger bet sig i tungan innan han hann säga det ordet. Han var tvungen att hålla insikterna från Steens videofilmer för sig själv. Det var för många frågor kvar kring Mollys roll i allt det här. Hur hade hon rent praktiskt kommit till den lilla ön där Berger hade suttit? Den frågan hade han faktiskt ställt och fått ett rimligt svar på – gummiflotte med ljuddämpad utombordare från Landsort – men det fanns mer akuta. Kunde han över huvud taget lita på henne? På minsta vis?

Det var som i mittvattnet.

Luftbubblan som visade honom rätt var Molly Bloms replik:

– Vi måste tänka på Aisha i första hand.

Berger nickade, slog ut med händerna.

– Sjukhus? frågade han.

Hon nickade också, på ett helt annat sätt. Sa:

– Det vore att blotta henne. För många och för starka krafter är ute efter henne. Dessutom sitter hon förmodligen på en hel del information.

– Ska jag tolka det som att du har en lösning? frågade Berger.

Hon tog mobilsamtalen utanför stugan, på den såphala klipphällen, han uppfattade fragment av stavelser, inte mycket mer. Berger var tvungen att lita på henne; just det här var hon bra på, allt som hade med hennes forna Säporoll att göra. Allt som befann sig i skuggzonerna.

Han blev ensam där inne med Aisha, flickan som inte bara hade kidnappats först av de ursprungliga sju flickorna, utan också blivit kvar längst, i två olika förövares våld. Hon hade vid det här laget varit bortrövad i två och ett halvt år, vuxenblivandets helt avgörande år. Jo, det var klart att hon satt på en del information. Om hon fortfarande fanns bland de levande.

Han satte sig på sängkanten, sköt nallebjörnen lite närmare henne. Strök sakta med handen över hennes kind. Allt som gjorde oss människor bra gjorde oss också dåliga. Allt som hade med vår frihet att göra kunde snabbt vändas i sin motsats.

Blom återvände. Hon hade satt en plan i rullning, och den skulle ta lite tid. Berger skulle hämta båten ensam. Blom skulle förbereda Aisha för avfärd, bygga en provisorisk bår. Berger skulle lägga till vid den tomma båtbryggan. Berger och Blom skulle bära ner Aisha till båten. Blom skulle navigera Berger till Nynäshamn. Berger skulle köra Bloms stulna gamla Volvo till ett övergivet industriområde utanför Haninge.

Och där var de nu. Vid avtalad tid.

– Stanna här, sa Blom från baksätet.

Berger stannade, hejdade sig ett kort ögonblick och tänkte så glasklart han förmådde. Noga taget kunde Molly Blom leda honom rakt in i helvetet. Ett snabbt lönnmord, ingen skulle någonsin få reda på det. I decennier skulle han räknas som landsflyktig innan hela han avskrevs. Men nej, beslutade han. Nej, det skulle aldrig kunna ske.

Molly skulle aldrig kunna mörda en människa i kallt blod.

Där gick en absolut gräns.

Särskilt inte en närstående.

I ett mycket svagt ledljus som den beckmörka himlen på något vis lyckades åstadkomma bar de båren genom en förfallen ytterdörr och äntrade en inte fullt lika förfallen industribyggnad. Faktum var att den bara såg övergiven ut, liksom lämnad mitt i steget. Och mycket oklar. Vad för slags industriell verksamhet som hade utövats där gick inte att avgöra, men det var katedralmässigt högt i tak, det hängde kedjor och kättingar utmed de blottade takstolarna.

Genom en i stort sett osynlig dörr kom en man ut. Bara så. Det märkliga var att han var klädd i kirurggrönt. Han drog fast gummihandskarna, släppte dem med ett ploppande ljud och sa:

– Har ni med er droppet?