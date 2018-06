Mittvatten, del 3 av 57

Carsten var inte en man som man lekte med.

Och han var definitivt ute efter Sam Berger.

Steen ville tydligen prata. Han sa:

– Beklagar dröjsmålet.

Berger skrattade till, inte alltigenom glädjesprudlande. Steen fortsatte:

– Jag var tvungen att hasta på processen. Det här var så snabbt jag var förmögen.

– Vart ska vi? frågade Berger.

– Du blir tvungen att köra båt, sa Steen.

Berger stirrade på honom.

– Jag vet att du kan, fortsatte Steen. Jag vet att du gillar vatten. Jag vet att en stor del av din barndoms somrar utspelade sig i Stockholms skärgård.

– Du vet mer än jag, muttrade Berger.

– Anblicken av vatten lugnar dig, sa Steen.

Berger skakade på huvudet. Steen fortsatte:

– Oroa dig inte, det är enkelt, modern navigationsutrustning gör nästan hela jobbet åt en.

– Och jag ska bara sitta där, alltså? I nåt slags isolerat safehouse?

– Det uppdrag jag har för dig är extremt viktigt.

– Och om det tänker du inte säga mer än att det har med den tjatiga formuleringen ”det värsta terrordådet nånsin i Sveriges historia” att göra?

– Jag kan inte det just nu, sa August Steen. Men under tiden måste du till varje pris hålla dig undan. Under radarn på riktigt. Det innebär att det här är enda gången du använder båten, du får aldrig använda den igen, utom i yttersta nödfall. Navigationsappen leder dig till ett båthus, där kör du in båten och låter den stå.

– Ett båthus? utbrast Berger.

– Ett riktigt båthus, sa Steen med stenansikte. Där man kör in en båt. Du kör in den där, förtöjer, sen väntar du. Det finns gott om godsaker i torpet, det finns en säkrad internetuppkoppling och gott om böcker. Se det som betald semester. Har du nån hobby?

Berger stirrade inte på honom, han blåstirrade.

– Klockor, sa han till slut. Urverk.

Och August Steen gapskrattade.

Sedan sa de inget mer under resten av bilfärden. De rullade in i Nynäshamn, genom Nynäshamn, ut ur Nynäshamn. Det kändes som världens ände.

Gästhamnen var ogästvänlig. Förmodligen var det de vänligt glimmande ljusen på de närbelägna öarna som fick havet dit att verka så svart. Så obarmhärtigt.

Det kan också ha varit det faktum att de var ensamma som fick världen omkring att te sig så ödslig. De vandrade längs bryggan, båtarna låg där och guppade på ytan, som vaggade av själva mörkret.

Uppehåll, tack och lov, heller inte särskilt blåsigt. Det enda som kändes skrämmande var svärtan. Samt det enkla faktum att Sam Berger inte hade kört båt på väldigt länge. Särskilt inte i vinterbeckmörker.

De stannade. Berger ställde ner sin bag, Steen sträckte över en Ipad. Berger tog den, tittade ner på en släckt skärm. Steen svepte över den, en kartbild uppenbarade sig.

– Klockren gps-navigation, sa Steen. Rutten undviker varenda grynna, jag lovar.

– Du har provat, alltså?

– En helikopter kommer att leverera packning från ditt hem. Inom kort står fyra stora flyttkartonger utanför torpet.

– Och vad ska du göra? Vad ska Säpo göra? Hitta Carsten innan han hittar mig?

– Smickra dig inte, sa Steen. Så viktig är du inte. Men visst ska vi fånga honom, utredningen är i full gång. Men vi ska i första hand fånga honom för att få loss Aisha Pachachi och därmed lossa Ali Pachachis tungas band. Så länge Aisha är kidnappad talar han inte. Och det är bara jag i hela vida världen som vet var Ali finns. Hittills har vår mullvad väntat på att Ali ska ta kontakt, förmodligen erbjuda sig att byta plats med sin dotter. Nu verkar Carsten ha gått in i ett mer aktivt stadium, han tänker söka upp Ali Pachachi på egen hand. För det är klart att ledtråden som ledde oss till fällan i Tensta var planterad. Han ville ha oss där, han ville håna oss.

– Ni fångar Carsten, får information av Pachachi, jag agerar på den informationen? Är det gången? Och vi kommer tillbaka till frågan: Varför just jag?

– Vill du verkligen ha den här diskussionen nu? frågade Steen. Du har haft en hel bilresa på dig att kommunicera.

– Jag vill veta det, ja. Annars hoppar jag fan inte i den där båten.

– Och vad ska du göra i stället? Gömma dig i ett annat båthus? Fly landet?

– Varför? Just? Jag?

August Steen suckade och ledde honom fram till en kraftfull men kompakt båt med rejäl utombordare.

– Du har en specialkompetens som kommer att bli av yttersta vikt när det är dags, sa Steen till slut.

– En specialkompetens? Jag?

– Och så har du inte svarat på frågan, sa Steen och sträckte över Bergers Säpopistol med tillhörande ammunition. Han fortsatte:

– Den var allvarligt menad.

– Vilken jävla fråga? sa Berger och tog pistolen.

– Har du nån hobby?

Tisdag 1 december, kl 10.21

Han bröt vattenytan just som isen la sig. Under luftfärden såg han i ögonvrån segment av den släta ytan byta skimmer. Det var som om han i en millisekund urskilde hur de enskilda väteatomerna sträckte sig mot främmande syreatomer och formade en ytterst spröd yta.

Det var då han bröt den.

Köldchocken kom precis som beräknat, men teori är en annan sak än praktik. Han överväldigades. Iskylan pressade den tajta våtdräkten mot hans chockade hud. Skärgårdsvattnet kramade honom som om det ville frysa in honom och bevara honom till en eftervärld som häpet skulle iaktta den lika häpna urtidsvarelsen i isblocket. Vetenskapsmän skulle under kontrollerade former tina upp honom och han skulle, utan att det förbryllade ansiktsuttrycket försvann, segla ut i den gravitationslösa atmosfären kring den artificiella planet som sedan länge hade ersatt det ödelagda jordklotet.

Den egenartade bilden hade en lugnande effekt; dessutom påminde hans första simtag faktiskt om en rymdvandring. Han sög girigt i sig den dävna luften från gasflaskan, kände smärtan i bröstkorgen där en kula för inte länge sedan hade hejdats, och tyckte sig minnas varför han hade slutat med den här dödsföraktande hobbyn.

En hand som strök över sidan på en enorm blågulrandig fisk med pussmun hade framkallat hobbyn dykning. Det förgyllda minnet upplöste de femton år som hade förflutit sedan Sam Berger senast hade ett gummismakande munstycke mellan tandraderna. Det raderade också ut minnet av köldchocken – och förmodligen en hel del andra faktorer som hade fått honom att abrupt, efter en magisk dyksemester utanför Lombok i Indonesien, lägga dykflaskorna på hyllan.

Den skäggväxt som då hade lyft innanför dykmaskens härdade glas hade varit betydligt glesare och knappast lika irriterande. Det brungrå buskage, mustaschdelen av hans helskägg, som nu täckte halva synfältet riskerade dessutom att åstadkomma läckage i masken.

När han till slut lyckades titta förbi sin kroppsbehåring uppenbarade sig en säregen värld.