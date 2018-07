Mittvatten, del 32 av 57

Till Utö gick faktiskt en Waxholmsbåt från Årsta havsbad. Om en dryg timme. Hon kunde köra dit från Skogås på tjugo minuter och dessutom hinna med lite research.

Hon tog reda på ägaren, försökte få kontakt med denne Slobodan Ivanovic, nådde en telefonsvarare hos ett taxibolag hon inte kände till, hittade grannar i ett rimligt närområde, ringde dem. En svarade. Hon var inte på ön just nu, men hon visste att Slobodan var i Belgrad över vintern; han ”pallade inte längre svenska vintrar”.

I bilen på väg till färjan förstod hon precis vad Slobodan menade, och förståelsen blev inte mindre ombord på den folktomma Waxholmsbåt som trängde fram genom de allt tyngre dropparna snöblandat regn.

I Slobodan Ivanovics stuga – på tomten ”Joh. 9:39” – fann hon ett älghuvud och ett litet kuvert. I det lilla kuvertet fanns ett litet kort med en inringad fyra på ena sidan. Det låg nu framför henne, bredvid sitt systerkort. Deer vände på det och läste det som hade hållit henne sömnlös:

”I am but mad north-north-west. When the wind is southerly, I know a hawk from a handsaw.”

Hamlet, det hade hon fått fram. Hamlet när han spelade galen. Shakespeare och Bibeln, på två gratulationskort med samma minutiöst ciselerade handstil. Men vad ända in i djävulen ville brevskrivaren säga med det här? Det gick ju inte att få ur de här ynka raderna någonting som ens liknade en mening. Det var ett riktigt antiklimax efter fullträffen på Utö.

Ett västgötaklimax.

Kanske var det just det som var syftet.

Någonstans låg brev 1 och brev 3. Kanske fanns det något i dem som kunde gjuta mening i brev 4. Men i grund och botten spelade det ingen roll. Någon hade tagit sig in till den medvetslösa Molly Blom för att skicka ut någon annan, möjligen Blom själv, till en vinteröde stuga på Utö, där allt bara slutade i en återvändsgränd.

Vem kunde gå till såna excesser bara för att retas?

Deer frågade sig om Blom hade lyckats bättre i sin jakt på Berger än hon själv. Hon hade i alla fall bättre resurser. Kanske var de vid det här laget redan tillsammans.

Hon blev sittande ett tag och stirrade ut i tomma rymden, det vill säga arbetsrummets fönsterlösa garageväggar. Kanske var det läge att faktiskt ge upp, återvända in i hemmet, lägga sig i sängen intill den snarkande Johnny, stoppa in öronpropparna igen och vänta in Lykkes trippande morgonsteg. Hon beslutade sig för att det faktiskt var dags.

Hon drog ut översta byrålådan och rafsade ner kuvert och gratulationskort. De hamnade på en hög papper. Hon hejdade sig, lyfte upp pappershögen och iakttog utskrifterna av räkningar från August Steens kontor i Solna. Hon hade gått igenom dem förut utan att hitta något att ta på. Kanske var det ändå läge att göra ett nytt försök, jobba sig ner till minsta detalj.

Hon suckade och hoppades att familjen hade tagit lång sovmorgon.

Hon strödde ut mobilräkningarna till höger om skrivbordet och kontokortsfakturorna till vänster. Så kröp hon ner på golvet och började. Först kontokortet.

Då ringde telefonen.

Någonstans klingade hennes mobil som den aldrig tidigare hade klingat, Lykke måste ha lekt med ringsignalerna. Det var ett enerverande, psykotiskt oljud som en livstrött ingenjör måste ha ympat in i den arma elektroniken.

Till slut hittade hon den. Misstankarna vaknade, om än ickeverbala, redan när hon fiskade fram den inifrån pappershögar som hon definitivt inte hade rört under den här morgonen. När hon såg på den var den som ett stycke främmande materia.

Deer var tvungen att bli rationell. Hon hade tre mobiltelefoner. Privatmobilen, jobbmobilen och den nya mobilen.

Det som hon just nu höll i handen var inte den vanliga privatmobilen. Inte heller jobbmobilen. Det var hennes nya mobiltelefon. Kontantkortsmobilen med bilderna inifrån Säpos högkvarter. Ingen hade någonsin ringt den tidigare.

Det stod ”okänt nummer”.

Hon lät ytterligare en signal gå. Samlade ihop sig. Var för nyfiken för att inte svara.

För mycket nörd.

– Ja? sa hon in i telefonen.

– Är det här Desiré Rosenkvist? frågade en myndig mansröst.

– Vem är det här? frågade Deer, men nog kände hon igen rösten. Hon kunde bara inte riktigt placera den. Antagligen för att den definitivt inte borde befinna sig i den telefonen.

– Det här är Jonas Andersson, sa rösten.

Han behövde inte tillägga:

Chef för Säpos säkerhetsunderrättelseavdelning och operativ chef för hela Säkerhetspolisen.

– Det här är ett privat nummer, sa Deer försiktigt. En korttelefon vars nummer inte finns listat nånstans.

– Jag beklagar det, sa Jonas Andersson. Jag får också beklaga att jag ringer så här tidigt en söndagsmorgon.

– Jag fick aldrig tillbaka min jobbmobil, sa Deer. Det här är en lite oväntad tidpunkt att försöka lämna tillbaka den …

– Vi försökte, sa Andersson. Du fanns inte på plats i polishuset, du har nämligen semester. Men som du säkert förstår är det inte därför jag ringer.

Deer kände att hon behövde gaska upp sig lite. Hon kunde i alla fall agera som om hon gaskade upp sig. Hon sa:

– Ni kan omöjligen ha det här numret.

– Vi kan nog lite mer än du tror, sa Andersson med samma stabila stämma. Och jag får ge dig en eloge, just en extra mobiltelefon hade jag faktiskt inte alls misstänkt. Men när vår jourtekniker under nattens allra mest tröstlösa timmar gick igenom husets ogenomgångna övervakningsfilmer förstår nog kommissarien vad han hittade.

Skit, tänkte Deer.

Bara så.

– Vad är det du vill? frågade hon.

– Vi behöver ses, sa han.

Bara så.

– Jag håller med, sa hon. Jag har en hel del obesvarade frågor.

Den svenska Säkerhetspolisens operative chef skrattade till. Så harklade han sig och sa:

– Klockan är nu nollåtta tjugotvå. Kan vi ses på neutral mark klockan tio?

– Och vad betyder neutral mark?

– Tössebageriet.

Vad ända in i helvete? tänkte Deer. Men hon sa:

– Okej.

Hon hade nästan klickat bort honom när hon hörde:

– Och kommissarien. Ta med mobiltelefonen.

– Om du tar med min, sa Deer och la på.

Söndag 6 december, kl 08.22

Det må ha varit som Singapore Airlines business class, men alla flyg är trots allt alltid lite för trånga. Och ett safehouse med ett enda sovrum var knappast framtidsdugligt. Å andra sidan var framtiden redan bakom dem.

Berger hade sovit på golvet, även om ordet ”sovit” inte var riktigt tillämpligt. Blom hade fått ta soffan igen, med ett par extrafiltar från båten, och hans bedömning var att hon trots allt hade sovit mer än han.

Men nu var de uppe och redan inne på kaffet efter frukosten. De rörde sig så tyst de kunde. Berger slog sig ner framför datorn, Blom gläntade på sovrumsdörren, tittade in, lät dörren stå lite öppen, återvände, satte sig intill honom.

– Jämnare andetag, viskade hon.

Han nickade, böjde sig framåt mot skärmen, nickade mot den, viskade tillbaka:

– Säpos utredning om Tensta. Försöker hitta aktuellt läge.

Hon nickade, lutade sig också lite framåt, tog en klunk kaffe.