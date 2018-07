Mittvatten, del 34 av 57

Berger och Blom utväxlade en blick som bar på spår av osäkerhet. Visserligen hade Aisha fått en ordentlig genomgång av en läkare – och inte vilken läkare som helst – men de hade ändå att göra med ett gravt traumatiserat kidnappningsoffer. Gjorde de ens rätt? Borde hon inte omedelbart ha överlämnats till riktig fysisk och psykisk vård? Å andra sidan verkade hon inte så farligt åtgången; en hel del tydde på att Carsten hade behandlat henne klart bättre än William. Och hon ville själv, hon ville själv berätta, hade uppenbarligen bara längtat efter ett riktigt samtal, få berätta hela sin historia. Och de behövde ha hennes hjärna i gång, behövde öppna den mot minnen och associationer som möjligen, möjligen kunde leda dem i riktning mot Carsten Boylan och/eller Ali Pachachi. Slutet av blicken sa: jo, vi vågar.

Vi vågar fortsätta.

– Du är fri, Aisha, sa Blom. Ingen kommer åt dig här.

– Fast det känns fan som om jag är kidnappad en tredje gång.

Berger böjde sig fram lite och sa:

– Egentligen är det väldigt enkelt. Vi behöver hitta din mamma och pappa innan Carsten gör det. Och jag garanterar att du inte är kidnappad. Vi är på en ö i skärgården, en skyddad ö som tillhör Säkerhetspolisen, och om du vill kan vi ta en promenad, så fort du känner dig lite starkare. Det är en oväntat fin dag i dag. Solen skiner för första gången på veckor.

Aisha tittade på honom med något slags skimmer i ögonen.

– Jag går gärna på en promenad, sa hon. Men först vill jag berätta.

Berger nickade, log och lutade sig tillbaka i stolen.

Det kändes som om det var veckor sedan han log.

– Du låg fastspänd i källaren, sa Blom. Med dropp.

– Ja, sa Aisha. I början försökte jag räkna tiden. Det var en trång cell, betongväggarna kändes liksom nybyggda, ljudisolerade. Svagt ljus, jag fattade inte varifrån det kom, känslan av att aldrig vara riktigt vaken, mina kläder borta, nån sorts grå jävla pyjamas på. Madrassen, svetten, toahinken, droppställningen. Äcklig mat. Efter några dagar lyckades jag slita ut kanylen ur armen. William dök upp nästan direkt, fixade med nålen, sa att jag inte behövde vara fastspänd, men då måste jag låta nålen vara. Dagar gick, veckor, han började bli en annan; sa aldrig ett ord, fick en annan blick, slafsigare kläder, luktade annorlunda.

– Lyckades du räkna tiden?

– Ungefär. I alla fall tills jag hörde gnyendet.

– Gnyendet?

– Hur är man stark?

– Hur menar du, Aisha?

– Hur gör man för att hålla sig stark i ett helvete som man slängs ner i när man är som lyckligast i livet? Jag gick ut nian, allt var liksom möjligt. Och i stället det här. Hur fan gör man?

– Man måste hålla sig i rörelse, sa Blom en aning tafatt.

– Alltså kunde jag inte vara fastspänd. Alltså måste jag lyda, inte dra ur kanylen. Det satt säkert nåt jävla larm på den. Min morfar satt i Abu Ghraib.

– I Bagdad? Fängelset?

– Min mamma berättade om det. Det vidrigaste en människa kan tänka sig. Morfar hade sagt två saker innan han dog. Det första var: Ligg aldrig helt still, då förtvinar du. Så jag försökte hitta på ett eget workoutprogram, ett jag kunde köra med nålen kvar i armen. Det andra morfar sa var: Håll koll på tiden. Men om det inte finns nån skillnad på dag och natt, hur håller man då koll på tiden?

– Jag vet faktiskt inte …

– Mens! utbrast Aisha.

– Va? sa Blom.

– Den slutade sen, förstås. Nu har jag inte haft nån mens på hur länge som helst. Men då hade jag det. Då kunde jag räkna månader, i alla fall. Och jag hade haft fem månadsblödningar när jag hörde gnyendet.

– Ja, sa Blom och nickade. Självklart. Du är en smart tjej, Aisha.

– Taket var ljudisolerat, kanske ytterväggarna, sa Aisha. Men inte de närmaste väggarna. Det måste finnas fler celler. Och gnyendet kom från den högra väggen. Jag la örat mot den, väntade. Så hördes det igen, kort, gråt som kvävdes. Jag ropade. En gång, två, tre. Till slut kom ett svar. Jag var inte längre ensam i källaren.

Hon tystnade, försvann in i sig själv. Blom lät henne hållas. Frågade till slut, försiktigt:

– Fick du nåt svar?

– Ja, sa Aisha och log kort. Sedan övergick leendet i en sned, skev grimas. Hon fortsatte:

– Är de döda?

Blom strök henne över armen och sa, med stor tydlighet:

– Ingen är död, Aisha. Alla överlevde. Alla sju.

Aisha såg på henne. Tårarna rann ljudlöst.

Det var två och ett halvt års återhållna tonårstårar som bubblade ut; tid som aldrig skulle fås igen men kunde tas igen. Det var en oändligt gripande, närmast vacker syn. Blom vände sig mot Berger. När hon såg honom sakta sluta ögonen kunde hon inte själv hålla sig längre. Allt vällde över henne. Molly Blom la för ett ögonblick ifrån sig maskerna.

Det som uppstod i torpet på den lilla öde skärgårdsön var helt enkelt nåd, ett ögonblick av nåd då allt det ruttna, allt dubbelspel, all lögn och falskhet, försvann. Upplöstes. De lät det pågå, så länge det var möjligt.

Det som till slut bröt förtrollningen var Aisha Pachachis röst:

– Det var ni, eller hur?

Berger öppnade ögonen. Såg Blom öppna ögonen, hastigt och så omärkligt som möjligt torka dem. Hörde henne med lätt bruten stämma säga:

– Vi?

– Som befriade dem? Visst var det det?

– Det är inte så noga, sa Blom. Det viktiga är att de är fria. Och lever.

Berger såg hur sängen riktigt skakade till när Aisha hoppade baklänges i sängen och tog sig upp till sittande med ryggen mot väggen. Hon ropade:

– Det var jävlar i helvete ni som befriade dem. Ni är fucking hjältar.

Berger skrattade högt. Han kunde inte hjälpa det. Anblicken av hur liv liksom pumpades in i hennes magra kropp pumpade in liv i honom också.

Den livlöse.

Blom gav honom en sned blick, men hon kunde inte helt dölja sitt skeva leende.

Aisha slet ut kanylen ur armen och fortsatte:

– Nu vill jag ut och se skärgårn. Men först lablabi. Tepsi. Khouzi. Fan vad jag längtar efter lite hamise.

När de bara stirrade på henne gjorde hon en uppgiven gest och ropade:

– Men vafan. Säg inte att ni inte har fixat lite käk!

Söndag 6 december, kl 10.00

En gång i slutet av 1800-talet fick prosten Pontus Persson i Dalsland en liten dotter. Han och hans hustru beslutade sig för att döpa barnet till Helga. Efter fullbordad skolgång flyttade Helga till Uppsala för att studera till hushållslärarinna. Hon gifte sig och kom att heta Helga Södermark när hon i dryga trettioårsåldern införskaffade en fastighet på Karlavägen i Stockholm. Där skulle hon starta ett bageri, och hon döpte det efter sin uppväxtort i Dalsland, Tösse.

Tössebageriet finns inte bara kvar på samma ställe i dag, en hel del inredningsdetaljer finns också kvar sedan öppningstiden. Deer såg några takrosetter och ett antal keramikplattor i fönstersmygarna som såg ut att tillhöra originalinredningen.

Vid ett avskilt inre bord satt den operative chefen för Säkerhetspolisen, tillika chef för Säpos säkerhetsunderrättelseavdelning. Och han var inte ensam.