Mittvatten, del 36 av 57

På skrivbordet låg en stor linjal. Hon reste sig upp, grep den, sjönk ner på knä igen – hon måste fan skaffa knäskydd – och placerade linjalen över kartan. Så drog hon en rak linje från Utö till cirkelns mitt. Till Uppsala.

Det rådde ingen tvekan om riktningen. Om väderstrecket.

Det var nord-nord-väst.

Hon reste sig igen, drog ut skrivbordslådan, fick upp de båda gratulationskorten. Vände på det som var märkt med en fyra. Läste Hamlets ord:

”I am but mad north-north-west. When the wind is southerly, I know a hawk from a handsaw.”

Det här började bli riktigt jäkla komplicerat.

Då ringde mobiltelefonen. En stadig mansröst sa:

– Jag vill bara påminna om att du har en kvart på dig.

– Va? utbrast Deer hetsigt.

– Du har en berättelse att skriva, sa Säpos operative chef.

Söndag 6 december, kl 13.18

Solen sken verkligen. Den lyste upp de små holmarna och lät det stilla havet mellan dem gnistra i stråk, likt strömmar av guld. Och solskenet längs strandkanten rymde årets allra sista spår av sommar.

Aisha Pachachi böjde bak huvudet, mottog solstrålarna, slöt ögonen och andades in den syrerika skärgårdsluften. Berger och Blom såg, som i direktsändning, livet blåsa in i den tunna kroppen. Och som hon hade ätit. De fick hejda henne, hålla sig hyfsat till Läkarens doseringsschema, dämpa hennes vilja till spontan löpning och hopsasteg.

Hon hade överlevt. Två och ett halvt års fångenskap, och hon hade överlevt. Hon hade faktiskt tagit sig igenom skiten.

Hon vände ner blicken igen, mot den gamla nallebjörnen som satt i hennes knä, och sa:

– Jag trodde inte det var sant att ni hade både khouzi och hamise i kylen.

– Det var Molly, sa Berger sanningsenligt. Det fanns en takeawayrestaurang på vägen.

– Fast jag vet inte om den var irakisk, sa Blom.

Aisha log bara och blickade ut över havet.

– Där, sa Berger. Om du följer mitt pekfinger ut mellan kobbarna finns där, strax före horisonten, den djupaste platsen i hela Östersjön. Landsortsdjupet heter det, en halv kilometer rakt ner i avgrunden. Det är svårt att föreställa sig nu.

Aisha log och sa:

– Jag har varit där nere.

Berger skrattade till.

– Jag har inte ens varit halvvägs, sa han. Men det var mörkt och kallt redan där.

– Ska vi gå tillbaka? sa Blom och granskade Aisha.

Den unga kvinnan nickade, utan att sluta le. Så sa hon:

– Jag vill träffa mamma och pappa.

– Vi jobbar på det, sa Berger dovt.

De började sakta vandra tillbaka över holmen. Aisha var klädd i safehousets extrakläder, och även om de var bylsiga och lätt överdimensionerade passade de märkvärdigt bra. På vägen passerade de Bloms lufttömda gummiflotte som låg uppdragen i ett buskage, med den lilla motorn som ett sorgligt bihang.

De gick i görligaste mån utmed strandkanten. Det var verkligen en enastående dag. Det fanns en renhet i luften som var bedövande. Att slås till marken av friskhet.

De såg bryggan, båthuset, kom fram till torpet, gick in genom vinkällaren, äntrade storstugan.

– Vill du lägga dig igen, Aisha? frågade Blom.

Aisha skakade på huvudet, sa:

– Det känns som om jag har legat klart.

Hon och Berger slog sig ner i soffan, Blom förblev stående.

– Vill du ha lite te? frågade hon. Kaffe?

– Jag har aldrig druckit kaffe, sa Aisha. Det vore kul att prova.

Två och ett halvt år utplånade, tänkte Berger. De två och ett halvt år då man vanligen – bland mycket annat – börjar uppskatta kaffe.

– Jag kokar lite te som reserv, sa Blom och gav sig i väg till köket.

Berger slog på mobilens inspelning, mötte Aishas skarpa, levande blick och tänkte på tid. Vad tid som går drar med sig av livskraft. Så tänkte han den tanke som är det säkraste tecknet på ålderdom.

Han tänkte: Youth is wasted on the young.

– Vill du berätta mer? frågade han.

– Jag vet inte om jag vill tillbaka dit, sa Aisha.

– Hur var Carsten egentligen mot dig? Du sa att han var … snäll?

– Bara jämfört med William, ja, sa Aisha. Men han trodde att jag var mycket mer borta än jag var. Jag spelade borta. Som om hjärnan hade blivit utblåst under åren som Williams fånge. Därför brydde han sig inte så mycket om att jag skulle förstå. Och jag pratade inte. Jag spelade vårdpaket, det gjorde allt mycket lättare. Så det var nästan bara han som snackade. Han pratade mycket om en värld som höll på att slockna. Hur kroppen och hjärnan var i toppform, hur han skulle behöva hjälp med att se. Och så citerade han Shakespeare. Nåt som hette Macbess.

Berger fann sig själv skrocka. Han var inte säker på att det var så lyckat.

– Vi är i lägenheten i Tensta nu, eller hur? frågade han.

– Jag har ingen aning om var vi var, sa Aisha. Men det var en lägenhet, ja. Persiennerna ute i lägenheten var nästan alltid nerfällda, men de få gånger de var uppdragna såg jag höghus.

– Spände han fast dig?

– Nej, men han låste dörren till mitt rum. Det fanns inga fönster där. Och ingen chans att skrika eller komma ut.

– Fanns det bin?

– Fanns det vad?

– Bin. Djuret, insekten bi. Det fanns inget sånt?

– Alltså, det fanns en tavla med bikupor.

– Och solnedgång, cypresser, pinjeträd, vita hus, åsnor, gula blommor, hav, Gibraltarklippan. Och en tjock tjock bok med Shakespeares samlade verk på engelska på läsfåtöljens sidobord.

– Har du varit där?

– Jag har ju det. Inte långt efter att Carsten tog dig därifrån. Han har flyttat dig rätt mycket, Aisha.

– William flyttade oss två gånger. Carsten flyttade mig också två. Och ni en. Jag har suttit fånge på sex ställen.

Berger nickade och räknade på fingrarna:

– Märsta, Bålsta, Helenelund, Tensta, Fjärdlång och så hit. Fast här sitter du inte fånge.

– Bevisa det, sa Aisha Pachachi.

Berger log.

Det kunde han inte.

Inte minst för att det möjligen var sant.

Möjligen var hon deras fånge.

Blom anlände med diverse rykande koppar på en bricka. Aisha sträckte sig fram och luktade på kaffekoppen närmast. Hon rynkade på näsan.

– Jag tror du ska ha mjölk i, sa Blom och hällde i ordentligt.

Aisha drack lite kaffe, rynkade på näsan igen. Drack lite till. Gjorde en förvånad min. Tog ytterligare en klunk.

– Gott, sa hon.

– Minns du nåt mer? frågade Berger.

– Det var händelselöst. Carsten var borta mycket. Jobbade. Då var jag inlåst. Jag trodde att jag kanske skulle kunna ta mig ut ur rummet, men det var väldigt noga låst.

– Men så hände nånting, för några dagar sen …

– Ja, han låste in mig utan att förklara, det hade han inte gjort tidigare. Jag hörde honom pyssla där utanför. Sen kom han in i mitt rum och satte sig på stolen intill sängen. Han såg lite annorlunda ut, sen förstod jag att det berodde på glasögonen.

– Glasögonen?

– Han hade nya glasögon. Tjockare.

– Han satte sig intill sängen för att prata med dig?

– Ja, han sa att vi måste flytta och att det vore bäst om jag sov medan vi gjorde det.

– Och det gjorde du?

– Det sista jag minns innan jag somnade var att han tog fram en spruta. Sen vaknade jag i en annan säng. Det fanns dropp.

– Var fanns den sängen?

– Jag vet inte. Men Hagar var med, jag tror han förstod att jag hade dött utan henne.

– Hagar?

Aisha höll upp den gamla nallebjörnen.

– Hej, Hagar, sa Berger en aning stelt.

– Hagar säger hej, sa Aisha. Men hon undrar vem du är.

Berger skrattade till och sa:

– Det gör jag också. Vad hände mer i den nya sängen? Du sov mer?

– Han lät mig inte kliva upp längre, sa Aisha. Jag sov nästan hela tiden. Men det var öde, inga människor i närheten. Så där galet tyst som det bara kan vara på landet. Jag var på landet ett par gånger när jag var barn, det var så jäkla tyst hos min mammas gamle morbror. Inga jävla höghus. Jag kikade ut genom fönstret några gånger, allt jag såg var vatten. Det var kallt nästan hela tiden och jag trodde att vattnet skulle frysa. Men det gjorde det aldrig, det frös aldrig. Jag vill träffa min mamma.

Berger såg på Blom. Hon tittade tillbaka. Han nickade kort. Hon sa:

– Vi är på väg till din mamma, till Tahera. Vi måste bara hitta dit. Nu när du ändå håller på att minnas saker: kan du beskriva din barndom?

Aisha tittade på henne. Efter en stund sa hon:

– Den var bra. I Helenelunds centrum. Stupvägen.

Molly Blom log och sa:

– Jag vet. Skulle du tro oss om jag sa att både Sam och jag växte upp i Helenelund?

– Nämen lägg av, nästan ropade Aisha Pachachi. Var då?

– Vi gick i Helenelundsskolan båda två, sa Blom. Med ett års mellanrum.

– Jag växte upp i liten villa på nåt som hette Tallvägen, sa Berger. Hur var det med dig, Molly?

Infamt. Lumpet. Nedrigt. Men allt han fick var en överseende sned blick från Blom. Hon sa:

– Edsviken.

– Shit, sa Aisha. Villaungar. Svennesvennar.

– Så var det nog, sa Blom lugnt. Men jag hade många kompisar både på Pilvägen och på Stupvägen. Hur hade du det med kompisar, Aisha?

– Så jävla många, sa Aisha och studsade lätt upp och ner i soffan. Jag undrar vart de har tagit vägen.

– Du kommer att vara hjälte när du kommer ut, sa Blom. Det kommer att stå om dig i tidningarna. Dina gamla kompisar kommer att flockas runt dig. Ingen har glömt bort dig, Aisha, det lovar jag.

– Hoppas det. Jag har längtat skitmycket efter Rakel och Nabila. Och Jonna också. Millan.

– Härligt att ha så mycket kompisar, sa Blom med något som definitivt liknade äkta entusiasm. Hade din familj också det? Hälsade ni på många vänner eller släktingar till dina föräldrar?

– Inte särskilt, sa Aisha. Men det kom rätt många till oss. Män mest, ensamma män, varken jag eller Yazid hälsade på dem. Vi förstod att det var nåt hemligt. De satte sig med pappa i köket och pratade.

– Men ni åkte sällan i väg, hela familjen?

– Knappt alls. Några gånger, då tog vi det väldigt försiktigt. Jag ville gärna träffa kusinerna, men mamma och pappa sa att det inte gick, det var för svårt. Ändå gjorde vi det några gånger. Och morbror Salem, förstås. På landet där det var så tyst. Fast det var ännu krångligare.

– Berätta lite mer om kusinerna.

– Det var i Alby. De var inga riktiga kusiner. Innan mamma och pappa flyttade till Helenelund, när Yazid var typ bäbis, hade de bott i Alby. Pappa jobbade på en pizzeria, hos nån som hette Mukhtar, och de hade blivit som brorsor. Mukhtar hade massor av barn, vi kallade dem för kusiner fast de inte var kusiner. Men vi kunde inte träffa dem så ofta som jag och Yazid ville.

– Minns du var i Alby?

Berger lämnade mobilen på bordet och smet i väg, svepte i gång datorn, sökte på Mukhtar, pizzeria, Alby.

– Bara nåt högt hus, sa Aisha. De hade en stor balkong, jag tror att det var allra högst upp. Man såg ner mot sjön.

Berger nickade borta vid datorn, klickade.

– Hur var din pappas relation till Mukhtar? frågade Blom. Lika hemlig som till männen som kom på besök?

Aisha tänkte efter.

– Alltså, det var att ta sig dit som var hemligt. Vi parkerade långt bort och så. Men pappa och Mukhtar var mer kompisar, tror jag. Det var väldigt kul men lite konstigt, så annorlunda mot alla de andra männen. Mukhtar lagade svingod mat, jag kunde verkligen se honom som pizzabagare, men inte pappa. Han kan verkligen inte laga mat. Det blir skitdåligt.

– Vet du vad din pappa jobbade med?

– Han jobbade ju hemifrån, var alltid hemma. Det var nåt med data. Han hade eget företag.

Berger fortsatte klicka.

I en Albyhistorik hade han verkligen hittat en pizzeriaägare vid namn Mukhtar Nadhim. Han hade dock sålt pizzerian för fyra år sedan och nu fanns det inga spår av honom. Det var lovande. Däremot gick det att lokalisera var Mukhtar Nadhims familj hade bott. Berger fick fram en satellitbild, zoomade. Balkongen var onekligen mycket stor, och det rådde ingen tvekan om att man därifrån kunde se ända ner till Albysjön.

Han fick fram den nuvarande lägenhetsinnehavaren, en Amjad Sulaka med två olika mobiltelefonnummer.

Visst fanns det en åtminstone teoretisk möjlighet att Amjad Sulaka var Ali Pachachi som var professorn från Bagdad. Eller att Sulaka var Steens man och gömde paret Pachachi hos sig. Det fanns i alla fall en skarp logik i att Steen hade valt att hålla Pachachi så långt borta som möjligt från Säpos vanliga safehouses.

Det var utan tvivel bättre att ta något ur det förflutna som aldrig hamnat på papper.

Berger tog fram den gamla satellittelefonen och gled ut i sovrummet.

Blom frågade:

– Hur känns det?

– Jag är fri, sa Aisha. Allt känns bra.

Berger kom in, skakade på huvudet, sa:

– Jag pratade just med en Amjad Sulaka i Alby. Han bor i Mukhtars gamla lägenhet i Alby. Och verkar tyvärr vara den värsta sortens yrkeskriminell. Knarkhandlare, våldsverkare.

– I och för sig en bra täckmantel, sa Blom.

– Fast knappast, va?

Blom gjorde en grimas, tycktes minnas något och sa:

– Men sa du inte nåt mer, Aisha? Landet, den stora tystnaden? En morbror?

– Morbror Salem, ja.

– Och så sa du att det var ännu krångligare att besöka honom. På vilket sätt?

– Han bodde så avigt till, i ett litet hus långt ute på landet. Det var alltid så tyst där. Pappa parkerade jättelångt bort. Vi hade en väg mellan husen, nästan genom skogen. Fast vi var bara där några gånger.

– Vet du var det var?

– Jag försöker komma på det. Han hade flyttat från ett höghusområde som låg nära och var så glad över sitt hus. Och han var nog faktiskt på riktigt mammas morbror, fast han var skitgammal. Liksom rynkig så där. Han hade släktbilder där, med mamma som barn i Irak. Med Hagar. Jag har ärvt Hagar från mamma. Hon var jättegullig som barn.

– Hagar?

– Hagar är för fan en nallebjörn. Hon har aldrig varit barn. Vad är det med dig?

– Din mamma, alltså, sa Blom med en grimas som Berger tyckte sig känna igen. Din mamma var alltså jättegullig som barn. Och det vet du för att du såg ett foto hemma hos din mammas gamle morbror?

– Salem, ja, sa Aisha och såg förolämpad ut.

– Vad heter han mer än Salem?

– Jag vet inte, allt var jättehemligt. Och morbror Salem var ganska konstig. Det var mycket roligare i Alby.

– Roligare än var?

– Jag försöker ju!

– Ta det lugnt, bara, sa Blom överslätande. Vi har tid.

Aishas rynkade panna slätades plötsligt ut.

– Sunnersta, sa hon.

Berger och Blom såg på varandra. Efter ett tag skakade båda två på huvudet. Berger suckade lite och reste sig för att gå mot datorn. Han hejdades av att Aisha sa:

– Jag tror jag skulle hitta dit från höghusområdet.

– Perfekt, sa Blom och strök hennes hand. Kommer du ihåg vad höghusområdet hette?

– Jag tror nästan det, sa Aisha. Fast inte riktigt.

– Jodå, nu har du det, Aisha.

Aisha Pachachi slöt ögonen. Allt hårdare. Till slut planades ansiktsuttrycket ut och hon sa:

– Gottsunda.

Återigen utbytte Berger och Blom blickar. Fast den här gången såg de annorlunda ut.

– Gottsunda, sa Blom. Du menar …

– Ja, sa Aisha. Uppsala.

Söndag 6 december, kl 15.12

Det säregna lugnet. Den självklara väntan. Övertygelsen.

En väg han inte hade hittat. Låta dem jobba. De var bättre än han. Bättre, inte smartare. Bättre på just det här.

Stillheten hos skärmens blinkande röda prick. Ingen egentlig rörelse sedan den anlände. Till den lilla ön.