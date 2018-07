Mittvatten, del 37 av 57

Carsten satt i ett anonymt hotellrum vid korspunkten mellan två Europavägar. Han väntade.

Som han hade gjort i så många meningslösa år. Det goda hade funnits där, och han hade inte klarat av att hålla fast det. Det hade gått hans näsa förbi.

Inte det, utan hon.

♀.

Youth is wasted on the young.

Snabb skilsmässa, så tomhet, en mogen man som fångade upp honom i hans ökenvandring, på något vis såg den. En man som tycktes skanna landet, med radarprecision lokalisera talangerna som rörde sig utan riktning. Troligen gick mannen via cirkusskolan, letade fysisk perfektion. Fann den hos adoptivdotterns exmake som flöt runt utan styrsel. August Steen, exhustruns adoptivfar som hon inte stod det minsta nära. Ännu en händelse som såg ut som en tanke. Steen som kastade ut honom, utan förvarning, i en värld där han förväntades klättra, åla, öppna det som inte lät sig öppnas.

Men det var bara en del av det. En försumbar del.

Carsten blev infiltratör, slängdes direkt in i en vidrig traffickinghärva, hanterade sexslavar som – mitt framför våra näsor, i den humanitära stormakten Sverige – avverkades på ett par år och därefter utrangerades. Den albanska maffian kallade det faktiskt så. Utrangerades. All död han såg, allt lidande. Han dränerades på det lilla som fanns kvar inom honom av tro på mänskligheten, på varje skugga av hopp, och lät tomrummet fyllas av droger. Albanerna fick svenskt korta straff, var redan i verksamhet igen, i en ständig cirkelgång som det kostade så in i helvete att avbryta men som snart var på banan igen. Minnena av avgiftningen. Den sugande tomhet som ersatte knarket. Viljan att dö. Resan. Hur tomheten fylldes, i alla fall tillräckligt för att vilja leva vidare, av Andalusien, av hans trogna bin. Och av August Steen, som åter tog honom under sina vingars skugga. Åren av trohet, äkta trohet mot Steen, förebilden, räddaren i nöden. Han undrade vart han hade tagit vägen.

Varför jagade inte Steen honom mer intensivt?

Carsten borde åtminstone ha sett spåren av honom.

Åren av plikttrogenhet. Vidareutbildningen i ultravåld. Nödvändig kompetens också för en humanitär stormakt. Yrkesvardagen var knappast grå, men den var homogen, den var alltmer gripbar. Carsten kanske inte direkt levde, men han var ett proffs, ett fysiskt fulländat skal kring insikten att livet redan hade passerat. Han hade haft chansen, han hade inte tagit den. Men skalet överlevde, skalet runt tomheten, och han klättrade inom Säpo.

Karriären var det enda han hade när han fick beskedet.

Steen lät honom vara kvar, trots att ögonsjukdomens förlopp var tydligt. Han fick dispens för att bära tjocka glasögon i tjänsten. Och då kom erbjudandet som han inte kunde motstå.

Se vende.

Villan ovanför bikuporna till salu.

Villan med den stora terrassen.

Övervakningen av ♂ och ♀ i inlandet. Äcklet när han såg deras närhet. Sveket. Att bara ge ett äktenskap tre månader. Möjligheten som öppnade sig. ♀ skulle bli hans ögon. Och ♂ skulle dö.

Att älska och hata samtidigt – var det över huvud taget möjligt? Att vilja vara med, uppgå i, och samtidigt vilja skada. Förgifta. Hur sjuk måste man vara för att härbärgera så dubbla känslor?

Någonting hände. En stämningsskiftning som avbröt hans mörka filosoferande och rotade honom i hotellrumsgolvet.

Datorskärmens röda prick förflyttade sig, sakta men säkert.

Carsten log ett självsäkert leende. Han hade förutsett allt. Det fanns ingen som helst möjlighet till något oväntat. Allt skulle gå exakt som han hade planerat.

Det fanns ingen möjlighet till någon dark horse.

Allt var förutbestämt.

Förmodligen hade den ett namn. Men han hade aldrig hört det. Så mycket hade hon aldrig pratat. Men nog hade den ett namn.

Nog hette den där luggslitna nallebjörnen någonting.

Söndag 6 december, kl 17.02

De hade inte hunnit särskilt långt norr om Stockholm när väderleken ändrades. Redan under båtfärden mot Nynäshamn hade den milda skärgårdssolen lämnat dem, och så tidigt som någon mil senare hade ett brungrått snöblandat regn svept in den gamla Volvon i ett äkta skitväder. I detta tillstånd var de tvungna att kämpa sig igenom huvudstadens långsamkörande söndagstrafik innan de kom ut på E4:an i riktning mot Uppsala. Det var i höjd med Arlanda flygplats som väderläget blev ett annat. Det var plötsligt fyra minusgrader, snön låg tät och vit runt vägen, och varje vattenyta de passerade kröntes av ett islager. Efter Arlanda tunnades dessutom trafiken ut, och de kunde tänka på viktigare saker.

Berger körde, Blom satt med Aisha i baksätet. Hon hade den luggslitna nallebjörnen Hagar med sig, som alltid.

– Vi kör till Gottsunda först, alltså? sa Berger. Du tror att du hittar därifrån, Aisha?

– Jag sa ju det, sa Aisha Pachachi.

– Det var länge sen, sa Berger. Och det är mörkt ute.

– Det var mörkt då också.

Berger tystnade. Snö började falla i stora, singlande flingor som i närheten av bilen stötvis lystes upp, piruetterade längs bilkroppen och snabbt slukades av mörkret. Efter en tidsrymd som tycktes trotsa tidens gång började en sprött lysande gloria framkallas över himlavalvet. Det tog ett bra tag innan de förstod att det var Uppsala.

Uppsalas ljus.

De lämnade motorvägen vid byn med det grannlaga namnet Danmark och gled in mot Upplands största stad. En tvärled fraktade dem söder om stadskärnan, så via Valsätra in i Gottsunda, ett av landets så kallade ”särskilt utsatta områden”, med osedvanligt hög kriminalitet, gängskjutningar, religiös extremism och ett rättssystem satt ur spel.

Fast det handlade inte om nuet. Det här var en resa in i det förflutna, in i Aisha Pachachis barndomsminnen.

Hon rörde sig anmärkningsvärt problemfritt där inne. Det var som om de vidriga åren i fångenskap hade fört henne närmare barndomen, som om det förflutna hade varit det enda hon kunnat hålla sig fast i. Hon guidade med van hand bilen genom miljonprogrammets centrum. Grupper av unga män gled runt i jackor som var tydligt för tjocka. Inget aldrig så romantiskt snöfall klarade av att försätta dem i ett förklarat ljus.

Till slut sa Aisha:

– Härifrån är det.

Hon pekade i riktning mot en lite större väg som löpte rakt söderut, bort från miljonprogrammet, in i allt tydligare villaområden. Till slut lät en vägskylt förkunna att de korsade gränsen till Sunnersta.

Aisha tvekade visserligen vid en eller annan vägkorsning, men hon hittade alltid rätt i minnet. På en vägsträcka där avståndet mellan husen ökade och väglyktorna gjorde ett uppehåll hejdade hon ekipaget och sa:

– Det var här vi parkerade.

De gjorde detsamma. Berger och Blom justerade sina vapen och pulsade efter Aisha genom hennes snötäckta barndomslandskap; de hoppades att det inte hade byggts för många nya hus i närområdet, att barndomslandskapet förblev igenkännligt. Aisha hittade en minimal sidoväg som ledde in mellan husen och snart formade sig till något labyrintliknande, och just som det började glesna mellan byggnaderna kände Berger på distans igen den gamla Flottsundsbron över Fyrisån, just innan Uppsalas legendariska å rann ut i sjön Ekoln.

De stora snöflingorna virvlade fortfarande kring dem när Aisha för första gången stannade och såg sig omkring.