Mittvatten, del 38 av 57

Det var inte mycket till backe, och inte mycket till hus. Inte heller till ljus. De närmade sig sakta genom mörkret. Ingen måne, inga stjärnor lyste upp deras väg, och väglyktorna hade gett tappt redan femtio meter tidigare.

Det lilla huset låg där som inpackat i skogsdungen. Den orörda snön tycktes ha tryckt det längre in i osynligheten. Efter ett tag uppenbarade sig också ett garage, men inte heller där var snön skottad; det fanns inga indikationer på mänskligt liv. Inte en lampa lyste i fönstren.

Allt vilade i kompakt mörker.

Staketet bröts av en grind. Berger la handen på grindens handtag, tryckte ner det. Förmodligen var det en grusgång som de just nu, lätt hukade, rörde sig mot huset på, men det gick inte att avgöra, allt var höljt i snö. Alla förhoppningar om att inte lämna några spår efter sig var fåfänga.

Grusgången övergick snart i en trappa. Den var hal. Aisha halkade till, tappade sin nallebjörn, skrek till. Ett kort skrik, ändå tillräckligt för att höras inifrån huset.

Om nu någon väntade på dem där inne.

Berger trängde närmare huset, men plötsligt lät hans pulsande steg annorlunda. De lät ensliga.

Han väntade in Aisha och Blom, till slut var de bara ett par steg efter.

Berger kom först fram till huset, tog trappan upp på altanen, blev stående vid ytterdörren, hukade sig ner, kikade mot glipan vid låset, såg låsmekanismen. Han tecknade åt Blom, som varsamt sköt Aisha åt sidan och lirkade fram sitt vapen, osäkrade det. Berger plockade upp dyrken, förde så tyst han förmådde in den i låset, trevade efter osynliga taggar, piggar, fick napp, hörde det svaga klicket när dyrken tog. Också han fick fram pistolen.

Och snön föll andlöst genom rymden.

Berger och Blom formerade sig kring dörren, hade täckning. Höll Aisha på avstånd. Så tryckte Berger ner handtaget och drog försiktigt upp dörren.

Sedan gick allt väldigt snabbt.

Och samtidigt så besynnerligt långsamt.

Det första de såg när de tog sig in i hallen, i mörkret några meter in i huset, var två gestalter, inte mer än konturer. Så insåg de att de stirrade rakt in i en hagelbössas överdimensionerade mynning. Smällen var så ofattbart kraftig, slog ut hörseln. Berger såg hagelbössan lyfta, som av en enorm rekyl, men så fortsatte den vidare uppåt taket och vräktes bakåt genom rummet, och han såg i ögonvrån det lilla rökmolnet pusta ut ur Molly Bloms pistol.

Så ljöd från de båda gestalterna ett jämmer som tvärvände i ett jubel, och till slut urskilde Berger, genom öronens tinnitustjut, en kvinnoröst som ylade:

– Aisha. Min Aisha.

Aisha Pachachi trängde sig fram mellan Berger och Blom och rusade mot paret som befann sig i vardagsrummet rakt fram från hallen. Aisha kastade sig mot dem, den magra gestaltens streckgubbekonturer slöts i kvinnans famn. Mannen kastade en hastig blick mot sin svullnande hand men vred så över blicken mot Berger och Blom.

Hesare än vanligt fick Berger fram:

– Ali Pachachi?

Mannen granskade honom, beslutade sig för att läget trots allt var under kontroll och vände sig så mot sin hustru och sin dotter. Han kramade om dem, tårar rann ur hans ögon. Det som nu påminde om en skulpturgrupp åstadkom olika former av känslomättade ljud.

Berger tog några steg in, kastade en uppskattande blick på Blom, som förvånat iakttog sin pistol. Ett ögonblicks stillhet uppstod och bröts först av ett skrapljud från den fortfarande öppna ytterdörren. Det fick Berger att hastigt vända sig om.

Det stod en man där, en stor och mörk siluett. Och det rådde ingen tvekan om att det han riktade mot dem var ett grovkalibrigt skjutvapen.

– Vapnen på golvet, tack, sa Carsten milt och sköt de tjocka glasögonen uppför näsryggen.

Det fanns inget val. Både Berger och Blom lydde, dubbelklangen när deras vapen nådde golvet var dödens eget lilla poänglösa läte.

Carsten drog igen dörren bakom sig och sa, utan att för en sekund rikta vapnet ifrån dem:

– Jag får tacka herrskapet för att ni ledde mig hit. Utan er hade det aldrig gått. Och inte utan nallebjörnen.

Han log brett.

– Nallebjörnen? sa Berger i brist på bättre.

– Elektronisk tag, sa Carsten ointresserat och pekade Berger och Blom mot andra änden av rummet. De gick dit, sidledes, utan att ta blickarna från vapnet. Carsten själv gick fram mot familjen Pachachi. Han pekade bort kvinnorna halvvägs mot Berger och Blom, Aisha fortfarande med nallebjörnen i tryggt förvar. Tahera Pachachi hulkade oavbrutet. Carsten hyssjade ner henne och böjde sig över Ali Pachachi.

Han viskade några ord, fick några viskningar tillbaka; det var ett tyst ordutbyte som pågick i någon minut. Därefter nickade Carsten och drog sig några steg bakåt mot ytterdörren. Han pekade återigen med vapnet och fick ihop gruppen, fem stukade personer mot den bortre vardagsrumsväggen.

Berger såg att Carstens blick sökte sig till Bloms. En gång i ungdomen hade de varit gifta, älskande. Och det syntes så tydligt i hans blick att ingenting hade förändrats. Det som strålade ut ur hans tjocka glasögon var omisskännlig kärlek. Och lika omisskännligt hat.

Fast han hade försökt få hit henne ensam, för att återförenas med henne, men så hade en del annat skräp hängt med och förändrat hans planer i grunden.

Skräp som Berger.

Carsten sa stillsamt:

– Då så, mina vänner. Dags att dö.

Berger hörde skrik och vrål omkring sig, men det spelade ingen som helst roll. Han kände att det faktiskt var sant. Det fanns ingenting att göra.

I flygplan hade Sam Berger ofta föreställt sig hur han skulle reagera om planet var på väg att störta. Skulle han gripas av panik eller tvärtom lugnt acceptera det oundvikliga och försöka samla tankarna? Fokusera dem till det som hade betytt något i hans liv?

Nu slöt han ögonen, såg sina tvillingar framför sig, såg med extrem tydlighet Marcus och Oscar och kände sig redo.

Redo att dö.

Dags att dö.

När det första skottet kom var ljudet förunderligt dovt. Berger förstod att han var först, stod högst upp på Carstens dödslista. Han undrade, med en sorts paradoxal nyfikenhet, var kulan hade slagit in i honom. Det andra skottet var desto ljudligare och förde tillbaka honom till verkligheten. Han ville inte öppna ögonen. Han förväntade sig att se döda kroppar vid sin sida.

Han hade verkligen velat rädda Molly.

Han hade verkligen velat rädda deras gemensamma barn.

Men han var oförmögen. För svag, för korkad. För impotent.

När han ändå öppnade ögonen såg han Carstens pistol flyga genom rummet. Han såg mannen med ett morrande ta sig mot låret, han såg den ljusa byxan sakta rödfärgas. Carsten slängde sig mot den vid det här laget öppna ytterdörren, vräkte sig förbi den lilla gestalten som stod där och väste mot henne:

– Dark horse.

Kvinnan i dörren följde honom ut med pistolpipan, fast utan att skjuta ett tredje skott.

Så vände hon sig tillbaka och Berger stirrade rakt in i ett par uppspärrade rådjursögon.

Han mötte Deers häpna blick och frös.

Frös till is.

Livet hakade liksom upp sig. Han kände igen det uppifrån inlandet, hur han bara inte längre fungerade. Han kände hur våldsamt han skakade och fick in termer som posttraumatisk psykos och akut reaktiv psykos i hjärnan. Fast oerhört långsamt.

Han visste att dödsnärhet alltid öppnar ett hålrum i tiden, och en liten, liten del av honom sa: Inte panikångest nu. Inte just nu.