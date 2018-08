Mittvatten, del 40 av 57

Han gick ner på huk intill dem och sa:

– Du är som alltid väldigt tapper, Aisha.

Hon log nerifrån golvet och svarade:

– Jag är hemma.

Och moderns och dotterns blickar möttes. Värmen mellan dem fick Bergers eget blod att sjuda. Det var länge sedan han hade saknat sina tvillingar så.

Han vände sig mot Ali Pachachi i fåtöljen. Också från hans bleka, fårade ansikte sken ett klart ljus.

– Tack, sa han.

Berger sa:

– Vi kommer snart att behöva ha ett långt samtal, Ali. Då får du passa på att tacka rätt personer.

Medan Ali Pachachi gled ur sin fåtölj och förenades med familjen på golvet skred Berger i sin tur över mot bordet. Gratulationskorten låg i turordning, från inringad etta till inringad fyra. Blom vände på dem, ett och ett. I rätt följd stod det nu:

Ett: ”Some say the bee stings: but I say, ’tis the bee’s wax; for I did but seal once to a thing, and I was never mine own man since.” / ”like the Andalusian girls”.

Två: ”Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda. / (Joh. 9:39)”.

Tre: ”…but I don’t know what kind of drawers he likes none I think didn’t he say yes and half the girls in Gibraltar never wore them either naked as God made them that Andalusian singing her Manola she didn’t make much secret of what she hadn’t…”

Fyra: ”I am but mad north-north-west. When the wind is southerly, I know a hawk from a handsaw.”

– Ja jävlar, sa Berger. Om man inte visste bättre skulle man tro att det här var en fullblodsgalning. Inte bara i nord-nord-väst.

– Allt handlar verkligen om att locka mig till sig, sa Blom. Även om jag inte riktigt förstår alla detaljer.

Berger vände sig mot hallen, men Deer hade redan smugit sig fram. Hon stod intill dem och tittade ner på korten på bordet. Hon pekade på kort 2 och sa:

– Det här stod på ditt bord på Södersjukhuset, Molly, när du låg i koma. Mycket tyder på att nån under natten till tisdag klättrade uppför ytterväggen, dyrkade sig in genom fönstret och placerade brevet intill dig.

– Carsten var gammal cirkusartist, sa Blom med ett skevt leende.

– Men vad ville han med bibelcitatet? sa Berger. Han var ju på väg att bli blind, det måste ha med det att göra.

– Det är Jesus som pratar, sa Deer. Han ska göra blinda seende och seende blinda.

– Jag skulle vara hans ögon, sa Blom.

Hon tystnade. Deer och Berger tittade på henne. Berger nickade sakta, Deer sa:

– Fast det var inte det viktiga. Det viktiga var att ”Joh. 9:39” var en tomtbeteckning på Utö. I huset på den tomten stod det fjärde brevet.

Berger kunde inte låta bli att skratta.

– All denna jävla möda, sa han. Och för vad? För att drunkna i Fyrisån?

– Det är nåt Shakespeareskt över alltihop, sa Blom. Livets oändliga flyktighet, alla våra ansträngningars yttersta meningslöshet.

– Allt är en jävla tragedi, muttrade Berger. Är det Hamlet där på slutet?

Deer nickade, sa:

– Hamlets ord när han spelar galen. På sin väg mot det slutgiltiga fadersmordet. Det gav mig en riktning hitåt, nord-nord-väst från Utö. Men det var ett mobiltelefonnummer som ledde mig till den här specifika adressen. Nån som hade telefonkontakt med August Steen varannan måndag. Bytte telefon varje månad, men den här var kvar. Jag tog hjälp av en tekniker på Noa för att triangulera in mobilen. Den ligger med all sannolikhet där i Ali Pachachis ficka.

– Imponerande, sa Berger. Carsten måste alltså ha vetat ungefär var Ali Pachachi befann sig – i riktning nord-nord-väst – men behövde hjälp med att hitta den exakta adressen.

– Och den hjälpen fick han av oss, mumlade Blom. Av nallebjörnen Hagar. Det jag inte förstår, Desiré, är varför du letade efter August Steen.

– Som jag sa till dig i Sams lägenhet letade jag efter Sam, sa Deer. Jag insåg att Säpo av nån anledning skyddade honom. Det enda jag hade var Steen som Sams kontakt, jag anade att de hade nåt gemensamt på gång. Och så visade det sig att August Steen också var försvunnen. Men det är verkligen en massa saker här som jag inte förstår ett dyft av. Vem var Carsten egentligen? Vad ville han?

Berger och Blom utbytte ett snabbt ögonkast.

– Det är för krångligt att ta det här nu, sa Berger. Den korta versionen av historien är att Carsten var en landsförrädare, en quisling, en mullvad inom Säpo. Han jagade viktig information för att sälja till främmande makt.

– Å fan, utbrast Deer. Då var det han.

– Va? sa Berger.

– Nån gjorde ett inbrott i August Steens kontor i natt. Det måste ha varit Carsten.

– Hur fan vet du det? sa Berger.

– Jag har haft en del kontakt med Säpo, konstigt nog, sa Deer.

– Har du haft kontakt med Säpo? frågade Blom skarpt. Med vem då?

– Jonas Andersson, sa Deer och verkade själv ganska häpen. Chef för säkerhetsunderrättelseavdelningen och operativ chef för Säkerhetspolisen.

– Hm, sa Blom bara, men hon verkade inte alltför skärrad.

Deer betraktade henne en stund. Så vände hon sig om och pekade på kort 1 och 3.

– Och det här?

Berger vred korten lite mot sig och svarade:

– Det första är Shakespeare och handlar om ett kontrakt som Carsten skrev under och som gjorde honom ofri. Och ”like the Andalusian girls” är ett citat från Joyce som satte hans förflutna i direktförbindelse med Mollys. Det tredje är också från Joyce och ledde oss indirekt till huset på skärgårdsön Fjärdlång där Aisha fanns.

– Med riggad nallebjörn, nickade Deer. För att ni skulle leda Carsten hit. Så långt förstår jag. Men jag saknar en jäkla massa pusselbitar.

– Vi får ta det sen, Deer. Nu måste vi ta tag i den här situationen.

Han sänkte rösten och fortsatte:

– Familjen Pachachi är återförenad, det är fantastiskt, det är ljuvligt, men frågan är hur säkra de är. Vi vet att det har läckt som ett såll inne hos Säpo, och jag tror att vi bör hålla Ali så långt borta som möjligt från dem.

– Bermudatriangeln, sa Deer.

Berger hejdade sig, stirrade på henne, blickade över mot Blom, försökte hålla tungan rätt i mun.

Det var nästan omöjligt. Hur fan kunde Deer känna till det minsta om Bermudatriangeln alias Triumviratet? Och vad kände Blom till? Han hade inte sagt något till henne om August Steens videofilmer, han visste fortfarande inte om han kunde lita fullt ut på henne. Hon reagerade tack och lov inte nämnvärt på begreppet ”Bermudatriangeln”. Men så var hon också en skådespelerska av rang.

Berger valde att vrida fokus en aning och sa:

– Och var finns August Steen?

Ingen svarade.

– Tillbaka till utgångsfrågan då, sa Berger. Om vi inte vågar lita på Säpo, vad gör vi då av familjen Pachachi? Det är helt fundamentalt att Ali inte pratar med nån och inte har möjlighet att prata med nån. Mitt svar måste bli du, Deer.

– Jag?

– Du. Du har ingen som helst formell förbindelse med nåt av det här. Ska vi hålla familjen Pachachi helt anonyma måste det vara du som gömmer dem, Deer. Du måste helt enkelt just nu ta med dig de här tre och föra dem till ett säkert ställe.

Deer bara stirrade på honom. Han fortsatte: