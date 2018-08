Mittvatten, del 41 av 57

– Men jag …, sa Deer.

– Fundera lite på det, sa Berger. Ta med dig mor och dotter ut i hallen nu, vi hjälper dig. För nu måste vi prata med fadern.

När de skulle till att baxa ut Aisha och Tahera Pachachi reste sig Aisha upp på eget bevåg och tog några beslutsamma steg ut mot hallen. Det rådde inget tvivel om att hon skulle klara det här alldeles utomordentligt.

Berger och Blom drog sig mot Ali Pachachi, som återigen hade slagit sig ner i sin fåtölj. På vägen dit brummade Bergers säkrade mobiltelefon till. Han stannade och fick upp den ur fickan. Det hade kommit ett mejl. Med en bifogad fil.

En bifogad film.

Från August Steen.

Han var tvungen att vänta. Hålla masken och vänta. Blom gav honom en frågande blick, han skakade bara på huvudet, en huvudskakning varmed han också försökte rensa sin rådbråkade hjärna.

Berger hade helst velat ta samtalet med Ali Pachachi själv – ensam – men han kunde inte hitta någon förklaring som skulle övertyga Blom.

Hon ville definitivt vara med.

– Fantastiskt skott, var det första Pachachi sa.

Blom tittade förbluffat på honom och fick ur sig ett:

– Tack.

Han fortsatte:

– Det krävs en väldig skicklighet för att skjuta en hagelbössa ur händerna på en man utan att skada honom. Även om jag har lite ont i handen.

– Vi måste prata om en viskning, sa Berger.

Han hade velat fråga så otroligt mycket annat, om Steen, om Triumviratet, om Nils Gundersen, men allt sådant fick anstå. Nu handlade det om det akuta – och om det som kunde nå Molly Bloms öron.

– Jag förstår, sa Ali Pachachi.

– Carsten böjde sig fram mot dig, sa Berger. Han viskade nånting till dig, och du viskade nånting tillbaka. Vi måste få veta vad det handlade om.

Ali Pachachi såg betänksam ut.

– Jag vet inte vad ni känner till om bakgrunden, sa han.

– Du kan ge oss bakgrunden också, sa Berger.

– Jag vet inte, sa Pachachi med viss tvekan. Jag har levt under hot så länge, hot om att min dotter skulle dö om jag avslöjade det minsta lilla.

– Din dotter är hos dig nu, sa Berger. Ni kommer att föras till en säker plats, utom räckhåll för alla hot.

Pachachi nickade. Så sa han:

– Under de senaste åren har världens mäktigaste illegala vapenorganisation, en gång ledd av albanen Isli Vrapi, börjat sälja enorma och avancerade vapenlager till högstbjudande, runt om i Europa. De här lagren är rena guldgruvorna för exempelvis IS – eller vilken terrororganisation som helst. De är utomordentligt väl anpassade för attentatsverksamhet, och inbegriper också ett antal prototyper av vissa nya, revolutionerande vapensystem. Det finns många intressenter, den saken är klar.

– Auktioner? sa Blom.

Berger iakttog henne noga när hon sa det.

Pachachi nickade.

– Det har redan ägt rum ett par, en på Irland, en i Österrike, och ingen märkte nånting. De vapnen är redan ute på marknaden, och hotnivån har höjts drastiskt i de länderna. Det påstås att den tredje stora auktionen kommer att bli den största hittills, och den kommer att äga rum i Sverige. Inom kort.

– Vad betyder inom kort? frågade Blom.

– Det var det jag viskade till den där mannen. För att han inte skulle skjuta min dotter.

– Vad exakt viskade du?

– Var och när auktionen kommer att äga rum. Och identiteten på vapenorganisationens nye chef efter Isli Vrapi, som ju dog för några år sen i Sverige.

– Okej, sa Blom med en djup suck. Låt höra då.

– Känner ni till Landsort?

– Landsort? utbrast Berger och började förstå. Det rann någonting iskallt nerför hans ryggrad.

Det var därför August Steen hade placerat honom på holmen utanför Landsort. Sam Berger skulle spela någon avgörande roll under vapenauktionen på Landsort.

Ali Pachachi fortsatte:

– Ön heter formellt inte Landsort. Det är fyren som heter Landsort. Men det har alltmer blivit så att man kallar ön, som egentligen heter Öja, för Landsort. Det är där auktionen kommer att ske. Vapenorganisationen har via bulvaner sett till att i stort sett tömma hela Öja i övermorgon, tisdag den 8 december. På södra delen av ön finns ett vandrarhem som kallas ”Sista Utkiken”, det är där auktionen kommer att äga rum. Var själva vapenlagret finns är det ingen som vet, men det borde vara någonstans i närområdet. Alla intressenter kommer att vara på plats, just nu ser det ut att bli åtminstone tre organisationer, alla mördare. Själva auktionen kommer sannolikt att skötas av proffs, advokater, men tungt beväpnade legosoldater kommer att finnas på plats. Under några timmar kommer Öja att bli en militariserad zon.

Berger och Blom utbytte ingen blick. De blåstirrade på varandra. Försökte hitta ord, hitta frågor. Till slut sa Berger:

– Och vilken tid kommer då detta att ske?

– Auktionen startar i övermorgon klockan tretton nollnoll, sa Pachachi. I bästa fall blir det en rimligt städad tillställning. I värsta fall … nånting helt annat …

– IS på Landsort? sa Blom. Seriöst?

– På Öja, korrigerade Pachachi. Och ja, mycket seriöst. Huvudsakligen juridiska representanter, men säkert också ett par kraftfulla livvaktsstyrkor.

– Det var nåt mer, eller hur? sa Berger och kände hur han höll handen mot pannan, som för att hålla alla vilt spinnande tankar på plats.

– Nåt mer? sa Pachachi.

– Vapenhandlaren, sa Berger. Vem är vapenhandlaren?

Pachachi nickade och sa:

– Ah, just det. Det namn jag har fått fram är Jean Babineaux.

*

När mannen hastigt lutar sig bakåt i stolen påminner hans snaggade hår om järnfilspån kring en magnet. Så fortsätter han sitt tal:

– Jag tror möjligen att jag, precis innan han tog mig, hittade en vital ledtråd till var Carsten kan befinna sig med Aisha.

Triumviratet har fallit, Sam. Vi befinner oss allihop i Bermudatriangeln.

Jag vet inte hur stor chock det här kommer att bli, men jag har verkligen ingen aning om hur mycket tid jag har på mig; det känns inte som om det finns nån möjlighet att ödsla tid på fler lögner. Jag vet alltså inte hur stor chock det kommer att bli när jag säger att jag har tre barn, fyra barnbarn. De är ofta och hälsar på ute på Möja. I grosshandlarvillan. Två av barnen i alla fall, alla barnbarnen. Det är min yngsta dotter som sällan är där, hon är dessutom adopterad. Hon växte upp som Molly Steen under den tid familjen bodde i Edsviken, Sollentuna. På grund av ett ogenomtänkt ungdomsäktenskap med en man som hette Carsten Blom bytte hon efternamn. När de några månader senare skildes bytte i stället han efternamn och blev Carsten Boylan. Efter hand har jag kommit att anställa båda två; två lysande underrättelseagenter.