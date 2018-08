Mittvatten, del 42 av 57

Att alltid behöva dölja alla sina känslor, Sam, det är det värsta med det här jobbet. När du för inte så länge sen skrev en text i snön som inbegrep tecknet M , alltså ett överstruket M, antar jag att du, så här med facit i hand, kan förstå de känslor som genomströmmade mig. Vi sågs i båthuset, du fick mig att bidra till räddningsaktionen i inlandet, jag satte min bäste man på det, inte minst för att jag också visste att han hade direkta kopplingar till Molly, vårt överstrukna M. Förmodligen hade han starka drivkrafter för att hjälpa dig rädda henne.

Den mannen var Carsten.

Som jag förstår det bidrog han verkligen till att rädda Molly, men hon hamnade i koma. Samtidigt kom jag till insikt om att Carsten var mullvaden inom Säpo. Quislingen. Landsförrädaren. Det var lite för sjukt för att vara sant.

Men så är det ju det här med familj, Sam, närstående, barn, allt det där som är det enda man kommer att minnas när man ligger på sin dödsbädd. Det är så känsligt, så delikat. Inte minst i vår profession.

Jag vet inte om Molly har vaknat från sin medvetslöshet; jag kan bara hoppas. Hon må vara adopterad, men hon är min dotter, Sam, och det är din jävla plikt att vaka över henne oändligt mycket bättre än jag har förmått. Hon bär ditt barn inom sig, och om jag dör här i den här skitiga källaren och om hon aldrig mer vaknar, så utgår jag från att du, Sam Berger, tar hand om Mollys barn, mitt barnbarn, som du har tagit hand om dina egna barn.

Nej, bättre.

Betydligt bättre, Sam, än du har tagit hand om dina tvillingar Marcus och Oscar.

Frontfiguren för Isli Vrapis vapenhandlarorganisation är en fransk advokat vid namn Jean Babineaux. Han är en mycket energisk och expansiv affärsjurist som har gjort sig en förmögenhet som advokat för de mest dubiösa organisationer man kan tänka sig, vilket innebär att han håller en mycket låg offentlig profil.

Men vem är han egentligen?

Vem är Jean Babineaux?

Efter mycket närgången research fick jag en inblick i hans allra mest intima liv som skulle bli användbar. Mina ryska vänner skulle bli nöjda, jag skulle få grosshandlarvillan på Möja och snart nog kunna gå i pension och bara njuta av mitt underbart privilegierade liv.

Det visade sig nämligen att Babineaux familj var svensk. Han hade träffat en svensk kvinna och fått med sig hennes barn, ett par tvillingar. Först efter hand förstod jag att den övergivne svenske sambon och fadern var en svensk polis.

Det var din familj, Sam. Det som en gång hade varit din familj.

Via dig skulle jag ha en direktingång till Jean Babineaux privatliv. Det var du, Sam, som var det frö jag planterade.

Jag förmodar att jag har din uppmärksamhet nu, Sam.

Jag förmodar också att du vill att jag fortsätter.

Familjen Babineaux har hela tiden befunnit sig under jorden i Paris. Ingen vet var de finns.

Jag ska nu berätta hur min plan såg ut. Det var en utsökt plan, fast vad som händer med den i det här läget, med mig fast i den här källaren, står skrivet i stjärnorna.

Det skulle inte gå att komma åt Babineaux familj före auktionen – de är för väl dolda, för välbevakade – men det skulle gå under pågående auktion. Jean Babineaux reser alltid med ett entourage bestående av världens erkänt bästa livvakter, rutinerade experter, förmodligen med bakgrund i Främlingslegionen. Sammanlagt är de alltid fem stycken, och ingen, absolut ingen, kommer åt honom. Å andra sidan tycks själva auktionerna vara ytterst städade tillställningar.

En ny sak har emellertid, enligt en källa, tillkommit inför den svenska auktionen. Det verkar som om Babineaux entourage kommer att expanderas i Sverige, jämfört med de båda första auktionerna, Irland och Österrike.

De kommer inte längre att vara fem, de kommer att vara åtta.

Även resten av familjen Babineaux kommer nämligen att vara närvarande på Landsort, Sam. Jag har ingen aning om varför Jean skulle ta med sig familjen till auktionen; det verkar ju en aning märkligt. Kanske misstror han dem, kanske vill han hålla koll på dem, kanske litar han inte riktigt på dem.

I vilket fall som helst består inte längre Jean Babineaux entourage av fem personer utan av åtta.

Fem plus tre.

Och det är därför du sitter där ute på din holme, Sam. Jag hade nämligen en väg in. Du skulle kontakta dina tvillingar, locka dem till dig, få dem att lämna vandrarhemmet på Landsort just som auktionen började och de äntligen blev ensamma inne i huset. Du skulle vara helt övertygad om att du var där för att rädda dem. I stället skulle jag vara på plats, plocka dina tvillingar framför ögonen på dig och ta livet av dig. Och sen göra det sannolikt att du var inblandad i vapenauktionen, att du var spion, Sam.

Under pågående auktion skulle bud nå Babineaux om att hans familj var kidnappad. Auktionen skulle avbrytas. En direkt förhandling med mina ryska kontakter på plats – advokaten från Moskva – skulle kunna ta sin början. Och jag skulle vara i säkerhet med din familj.

Som sen förstås inte skulle få överleva.

Det var planen. Du skulle vara mitt bondeoffer, Sam. Du och din familj. En familj av bondeoffer.

Hur det nu kommer att förlöpa på Landsort, utan mig, vet jag inte. Men jag fruktar att det kan komma att bli ett blodbad. Och jag betvivlar starkt att din familj kommer att ta sig levande därifrån.

Det blir mina avskedsord till dig, Sam.

Din familj är dödsdömd.

Oscar är död, Marcus är död, Freja är död.

*

För ett ögonblick ser mannen med det stålgrå håret barnsligt nöjd ut. Han lutar sig tillbaka i stolen och ler ett leende som i vilket annat läge som helst hade sett faderligt ut, fyllt av omsorg och medkänsla.

Men så vänder han sig häftigt åt sidan, ser för ett kort ögonblick ut att lyssna. Så väser han:

– Jävlar.

Hans hand höjs mot kameran, blir enorm. Han tar kameran, bilden studsar runt i källarrummet, man ser tak, väggar, golv. Allt går väldigt fort.

Så stängs kameran av.

Och allt blir svart.

Måndag 7 december, kl 04.44

Vintern som hade slagit följe med dem från Uppsala hängde sig kvar genom Stockholm, bredde årets första vita täcke över Skogskyrkogården, dröjde sig envist kvar förbi Farsta, Trångsund, Länna, började svikta i Jordbro och gav upp utanför Häringe slott. I Björsta tog det snöblandade regnet över, och allt var sig likt när de klev ner i båten i Nynäshamn. Stormen var hänsynsfull nog att vänta tills de hade kommit in i storstugan och hällt upp var sitt glas Barolo, men redan i god tid före sängdags ven den med full kraft, och det som kastades mot fönstren var närmast snöbollar.

Ändå var det inte stormen som väckte Molly Blom, det var ylandet.

Under hela resan hade Berger varit som paralyserad. Blom lät honom hållas.

Jean Babineaux.

Hon varken kunde eller ville säga någonting.

Hon måste låta honom smälta det på sitt eget håll. På sitt eget vis.

Deer hade i alla fall till slut erinrat sig ett möjligt gömställe. Hennes make Johnnys ingifta moster var änka och tillbringade alltid vintrarna på Gran Canaria, vilket gjorde att hennes hus strax utanför Strängnäs stod tomt. Och låg framför allt öde. Efter att ha fyllt bilen med förnödenheter från Willys i Uppsala hade Deer med omedelbar verkan kört familjen Pachachi till moster Sofias hus. En rapport hade nått holmen utanför Landsort om att allt var under kontroll. Ali Pachachi hade till och med fått med sig hagelbössan från huset i Sunnersta, den visade sig ha hållit. Och Aisha var okej.

Men det var ylandet som väckte Molly Blom.

Innan Berger och Blom lämnade Uppsala hade de kört till Flottsundsbron. Trots sitt lätt paralyserade tillstånd hade Berger borstat fram ett stort antal blodspår under det tjocknande snötäcket. Han var lite extra noggrann med den stora blodfläcken på räcket, och vaken ner i det svarta åvattnet började täckas av ett tunt isskikt. Till slut kom en plogbil körande och vältrade ner alla spår i Fyrisån.

– Carsten är död, hade Blom sagt medan de piemontesiska dropparna fick hennes smaklökar att dansa.

– Jag sa ju det, sa Berger och lutade sig tillbaka i soffan. I ett annat läge hade det kunnat se avslappnat ut.

Blom iakttog honom. Till slut sa hon:

– Måste vi ändå inte prata om Jean Babineaux?

Berger skakade på huvudet. Hans lätt paralyserade tillstånd verkade inte vilja ge med sig.

Själv hade Blom börjat känna sig dödligt trött, och det fanns egentligen väldigt lite som hindrade tidig sänggång. Väldigt lite förutom Bergers beteende.

– Jag kan inte prata om det nu, sa han. Jag tror vi måste ta det i morgon bitti.

Utan att diskutera saken närmare la de sig på varsin sida av sängen i sovrummet. Blom förvånade sig själv med att somna snabbt, Berger förblev vaken.

Så fort han hörde hennes andetag söka sig in i det mer regelbundna registret började han fingra på mobiltelefonen.

Fanns det ändå en poäng med att vänta? Vore det inte bra att få en hel natts sömn innan Landsortshistorien brakade loss med full kraft? Klarade han i sitt nuvarande läge av ännu en av August Steens motbjudande videofilmer?

Någonstans under detta vridande och vändande hade han somnat. Han vaknade med ett ryck strax efter halv fem på morgonen. Han hade fortfarande mobilen i handen, i ett grepp som hade varit så pass krampaktigt att han fick böja upp sina egna fingrar med den andra handen.

Han hade legat i några minuter och väntat in lederna. Men det rådde ingen tvekan längre. Han måste.

Han hade gett sig ut i storstugan.

*

Molly Blom vaknade av ett ylande klockan fyra och fyrtiofyra. Hennes första tanke var att en varg på något vis hade lyckats simma över från fastlandet. Sedan förstod hon.

Utan att förstå.

Hon smög sig ut i storstugan. Det var mörkt. Rummets enda, svaga sken föll blåaktigt på ett ansikte; Berger stirrade ner i sin mobil. Han var häpnadsväckande blek och ansiktet förvridet. Det omänskliga ylandet steg ännu en gång, fast det lät mer som om det kom från en annan plats i rummet.

Hon gick fram till honom, hukade sig ner, rörde vid hans arm, sa:

– Men herregud, vad är det?

Han stirrade på henne som om hon vore djävulens avkomma. Hon sträckte sig efter mobilen, han drog undan den.

– Men du måste säga vad som har hänt, sa hon så återhållsamt hon förmådde.

Han stirrade på henne med en ännu galnare blick. Men kanske fanns det ett slags ny skärpa i den.

– Min familj är dödsdömd, sa han med tunn röst.

– Vad är det du säger? utbrast hon.

– Marcus, Oscar, Freja, de kommer att bli mördade. Mina tvillingar är döda. Marcus. Oscar.

– Nej, sa hon.

– Jo, sa han. Så skrek han: Jo, din jävla farsa skickade dem i graven. Alla tre är döda. Förstår du vad jag säger?

– Min farsa?

– August fucking Steen.

– Nej, sa hon igen.

– Varför säger du nej? Vad fan, jag vet att den jäveln har …

– Vad är det du har fått? avbröt hon och sträckte sig efter mobilen. Får jag se?

Han hejdade sig, frös till is. Höll undan mobilen, stirrade på den. Sansade sig en aning, skakade på huvudet.

– Nej, sa han. Nej, det går inte.

– Varför skulle det inte gå? sa Blom. Vad håller du hemligt för mig?

– Jag skiter i allt nu, sa Berger och flöt liksom ut i soffan, ut i rummet, förångad. Den jäveln dödade mina barn. Det finns liksom inga frågor efter det. Det finns inget liv efter det. Allt är slut.

Blom makade sig ner i soffan. Hon tog mobilen ifrån honom och la den på bordet utan att titta på den. Så grep hon hans händer, kramade dem och fixerade hans fladdrande blick, lyckades med stor inre kraft stilla den.

Utanför fönstret ven den kärva skärgårdsstormen med full kraft.

De blev sittande så ett litet tag. Bara så. I något slags paradoxalt samförstånd. Kanske fanns det till och med en tillit som överskred och under ett kort ögonblick övervann deras ömsesidiga misstro.

– Nej, sa Molly till slut. De är inte döda.

– Det är fan inte läge för peptalk, sa Sam med tårarna rinnande från rödsprängda ögon.

– Det är inte peptalk, det är fakta.

– Då får du förtydliga dig.

– August Steen skulle ut till Landsort för att döda dina barn? Stämmer det?

Berger höjde blicken, mötte Bloms, höll fast den.

– Du kan inte veta nåt om det, sa han ihåligt.

– Men om det är just det jag kan? sa Blom. Om det är precis just det jag kan? Om jag säger att jag var där, i källaren? Om jag säger att jag såg till att han inte kan befinna sig på Lands- ort?

Berger var stum. Det stockade sig inom honom. Livet stockade sig inom honom. Och någonstans genom avskrädet stack hoppet upp sin fula nuna.

– Hur kunde du vara där? frågade han. Det var Carsten som tog honom.

Blom skakade sakta på huvudet.

– Nej, sa hon. Det var jag som tog honom.

– Men varför det? utbrast Berger.

Hon såg honom i ögonen och sa:

– Skickade han filmer till dig?

– Med sanningen, bekräftade Berger. Till slut lyckades han nå sanningen. Det föll sig inte direkt naturligt för honom.

Blom nickade.

– Ja, sa hon. Jag förstår. Han hade en kamera. Han måste ha släppt ner den på golvet. Den låg kvar där och fortsatte skicka filmer så fort den fick signal. Och nu har du alltså fått den sista, stämmer det?

Berger nickade sakta.

– Du måste lova – alltså verkligen lova – att det du säger är sant nu, sa han med stor tydlighet. Hela mitt fortsatta liv står på spel.

– Det är sant, sa Molly Blom.

Han pustade ut. Hon såg hur kilovis med ångest förflyktigades. Hans axlar lyfte, hans nacke rätade ut sig.

– Men varför kidnappade du din egen far? sa han.

– Det är mycket kvar av den här soppan, sa hon bara.

– Och var blev han av? frågade Berger. Hela Säpo letar efter honom.

– Han sitter kvar, sa Blom stilla.

Berger slog ut med händerna i en frågande gest.

– Det är nånting med det här som är fel, fortsatte han. Varför kidnappade du din egen pappa? Varför kidnappade du en av Säpos högsta chefer?

– Han var genomrutten, sa Blom mörkt.

– ”Var”?

– Är. Han är fortfarande genomrutten. Och jag plockade honom av personliga skäl. Mer får du inte ur mig. Inte nu.

– Då nöjer jag mig, sa Berger. Fast du tar fan i mig familjedramat till en ny nivå.

Blom skrattade till, ett dovt skratt inifrån okända mörker.

Så blev hon med ens allvarlig.

– Jag undrar om det inte är du som har tagit familjedramat till ännu en nivå, sa hon dröjande. Jag tänker på det namn som Pachachi sa. Jag tänker på Jean Babineaux.

Berger var tyst. Stirrade mörkt framför sig.

Blom envisades:

– Det finns alltså mer på filmerna som handlar om Babineaux? frågade hon till slut.

– Allt finns på filmerna, sa Berger.

Blom pekade på hans mobil som låg på bordet och sa:

– Som jag inte får se. För att det finns en hemlighet på dem.

– Jag ville bara bespara dig …, sa Berger.

– Jag har … kidnappat min egen adoptivpappa, sa Blom. Vilken hemlighet kan vara värre?

– Är det säkert att du vill veta? frågade Berger och spände blicken i henne.

– Ja, sa Blom. Jag är säker.

– Du är gravid, sa Berger.

Det blev tyst i storstugan.

Utanför fönstret var det som om vinden fick ny kraft, stormen ven som om den ville in, som om utomhus inte räckte till. Den ville in. Inomhus. In i deras inre.

Molly Blom stirrade tomt ut i rummet.

Berger sa:

– Jag har en vag minnesbild uppifrån inlandet. Från veckorna när jag låg medvetslös och nerdrogad. Det är som en dröm, en vild dröm, och jag hade många. Men i en av dem ser jag tydligt ett stjärnformat födelsemärke strax under höger bröst. Medan vi älskar.

– Du såg mig när jag duschade, sa Blom tonlöst.

Berger hejdade sig, iakttog henne, såg den liksom släckta blicken, försökte tolka den. Han sa:

– Håller du på att forma ett förnekande? Vem är pappan, i så fall?

Blom la handen på magen, utanpå den absurda pyjamasen. Hon sa ingenting.

– Nej, jag såg dig aldrig när du duschade, sa Berger. Jag såg dig halvnaken inne i huset däruppe i otillgänglighetspolen. Men du hade en sporttopp på. Den täckte just den ytan. Jag såg ingenting. Inte då.

Blom satt med ögonen slutna. Så knäppte hon upp den översta knappen i pyjamasjackan. Så nästa, och nästa.

Berger satt stilla. Iakttog.