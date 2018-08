Mittvatten, del 43 av 57

Sam såg på henne, mötte hennes blick, försökte fånga allt som fanns där inne. Såg det stjärnformade födelsemärket under det högra bröstet.

Så brast det.

Han gled över till henne, la huvudet mellan hennes bröst, örat rakt mot hjärtat. Det slog fort, alltför fort. Men så hörde han hur det saktade ner, hur något slags lugn började infinna sig. Molly la handen mot hans kind, och han kände hennes ansikte falla ner mot hans hår.

Så kände han hur hon sakta, sakta började snyfta.

Och stormen som vrålade utanför fönstret fick stanna där ute.

Måndag 7 december, kl 09.26

Han låg i sin halva av sängen och iakttog henne. Hon satt uppstagad mot väggen, med hörsnäckor intryckta i öronen, och om han inte misstog sig var det tredje gången hon tittade igenom August Steens samlade filmer.

Det var en enastående syn. Att kroppens och medvetandets alla små samspelande mekanismer kunde resultera i något så mirakulöst.

Till slut tog hon snäckorna ur öronen och blinkade några gånger. Hon mötte hans blick, log kort men sorgset, skakade på huvudet.

– Ja du, sa hon.

– Ja du, sa han.

Hon bullade upp kudden lite bakom ryggen. Han gjorde detsamma. De såg på varandra.

– Tack för i natt, sa Berger.

– Tack själv, sa Blom.

Det var första gången hon log den sortens leende.

Efter några sekunder förvreds det, blev mer likt hennes vanliga, hon pekade på laptoppen i sitt knä och sa:

– Jag vet att jag har förnekat vårt släktskap, Augusts och mitt. Det fanns goda skäl till det. Och vi är inte släkt. Jag fick veta när jag var femton att jag var adopterad. Och han var knappast en närvarande far.

Berger log kort och sa:

– Stämmer det att dina syskon och syskonbarn har varit ett par somrar i grosshandlarvillan på Möja?

– Jag antar det, sa Blom.

– Du har varit där lite mer sällan, men visst har du varit där?

– Jag har varit där.

– Och vad bedömer du värdet till?

– Värdet?

– Sluta. Fastighetsvärdet. Vad kostade det där jävla huset?

– Han snackade om nåt arv. Mamma snackade om ett annat arv. Tillsammans blev det tillräckligt.

– Nej. Vad kostade grosshandlarvillan på Möja? Rimlig bedömning?

– Men jag har ingen som helst aning, sa Blom.

– Håller du på att forma ett förnekande? sa Berger med isröst.

Hon skrattade. Hjärtligt.

– Säkert minst trettio miljoner, sa hon när hon var klar.

– Jag känner dig, Molly, sa Berger. Jag känner i alla fall din intelligens. Och jag kan inte tänka mig att dina två äldre syskon är radikalt mycket mer korkade än du. Alltså förmodligen inte heller deras partners. Och ingen i hela denna smarta klan ifrågasatte alltså möjligheten att införskaffa ett hus för trettio mille? För en statlig lön?

– Och två arv, sa Blom.

– Jag ser din min nu, Molly. Vad trodde du egentligen?

Blom stönade, samlade sig.

– Jag såg honom alltid som hederlig på randen till fyrkantig, sa hon. Han var frånvarande hela min barndom, en frånvarande far. Det var klart som fan att han inte hade en aning om det som William gjorde med mig i båthuset; han hade knappt reagerat om jag hade saknat en arm. Jag hamnade alltså aldrig i den slutsatsen. Jag hamnade aldrig i slutsatsen att han kunde ha vänts, att han kunde ha hamnat i det som han själv kallar gråzonerna, men som är så genomsvarta som det överhuvudtaget är möjligt. Alltså tänkte jag aldrig tanken att Möja kunde ha med olaglig verksamhet att göra. Han var chef på Säpo, han var min chef, han skulle aldrig sälja ut sitt land till nån konstig rysk maffiaorganisation.

– Nån enstaka gång i livet får man det där erbjudandet som man inte kan motstå, sa Berger.

– Men inte han, sa Blom. Inte August fucking Steen.

– Ju mer moralisk absolutist man är, desto större riskzon är man i. Han var trött på sig själv, på sin fyrkantighet. På nåt vis visste ryssarna att det var öppet mål. Hela han var bara en stor jävla mottaglighet. Det är de moraliska relativisterna som är svåra att rå på. De som inte sitter på några höga hästar.

– Jag antar att det är dig själv du tänker på nu?

– Kanske det, sa Berger.

– Men hela den alternativa historien är ju ännu sjukare, utbrast Blom. Jag vet inte om det går att lita på ett enda ord han säger. Kontaktad av en rysk advokat i ett köpcentrum utanför Moskva? Seriöst?

Berger gjorde en grimas och stirrade ut genom fönstret. Det allra mest motbjudande av väderleken tycktes vara borta. Det var uppehåll, anade han till och med spår av solsken?

Molly Blom såg plötsligt betänksam ut, som om hon erinrade sig någonting.

– Det är en sak, sa hon.

– Sak? sa Berger.

– August Steen säger en sak på den sista filmen som har fastnat hos mig. Han säger: ”Frontfigur.”

– Vad menar du?

– ”Frontfiguren för Isli Vrapis vapenhandlarorganisation var en fransk advokat vid namn Jean Babineaux.” Han säger inte uttryckligen att det är Babineaux som är den nya ledaren för världens största vapenorganisation. Han är frontfigur för den. Som han så ofta i det förflutna, i egenskap av affärsjurist, har representerat allsköns skumraskfigurer. Varit deras frontfigur.

Berger rynkade ögonbrynen.

– Vad sa Ali Pachachi om saken? frågade han, både sig själv och Blom.

– Jag har försökt erinra mig det, sa hon. Jag tror att han sa: ”Det namn jag har fått fram är Jean Babineaux.”

– Inte heller han sa alltså uttryckligen att Babineaux är vapenorganisationens obestridlige ledare? Vad skulle det här betyda?

Blom ryckte på axlarna.

– Vet inte, sa hon. Kanske betyder det inte så mycket. Babineaux kommer att vara där med din familj, han kommer med all sannolikhet att sköta auktionen, som han gjort i Österrike och på Irland. Det är bara det att han kanske inte är högsta hönset.

– Intressant, sa Berger. Men för vårt agerande ändrar det ingenting, eller hur? Vart tar vi över huvud taget det här nu? Jag antar att det kräver ett grundläggande beslut. Ska vi dra in Säpo eller inte?

Blom suckade. Skakade på huvudet.

– Om jag förstår de här filmerna rätt så måste din viktigaste uppgift vara att på nåt vis få ut Marcus och Oscar ur huset där de ska bo, vilket förmodligen kommer att vara vandrarhemmet som Pachachi pratade om, ”Sista Utkiken”. Du måste få kontakt med tvillingarna, finnas på plats på Öja och stå redo att befria dem. Fast jag har ingen aning om hur det ska gå till.

– Och Freja, sa Berger.

– Okej, sa Blom. Kanske det. Fast hon fattade faktiskt sitt eget beslut. Det gjorde inte tvillingarna.

– Men nog kommer hela Öja att vara ett getingbo, fortsatte Berger. Inte bara Babineaux och hans livvakter utan ett okänt antal representanter för olika terrororganisationer och liknande skit kommer att finnas på plats. IS kommer att vara där, de där jävla ryssarna kommer att vara där.

– Fast inte Nils Gundersen, va?

– Legoknektarnas okrönte kung, sa Berger bistert. Det fallna Triumviratets tredje ben.

Blom kliade sig i huvudet, gjorde en grimas och sa:

– Det är i tredje filmen som August Steen säger att det var Gundersen som vände Carsten och att Carstens uppgift var att få ur Ali Pachachi var och när vapenauktionen skulle äga rum. Det finns en besvärlig tidslucka där.

– Tidslucka?

– Du vet vad jag menar.

– Inte riktigt, sa Berger.

– Sunnersta, sa Blom.

– Ah, sa Berger.

– Ja. Mellan det att Desiré sköt Carsten och det att han ramlade i Fyrisån. Han var skadad, skjuten i låret, blodflödet var så kraftigt att det antyder en träffad artär. Det är möjligt att han döende bara stapplar fram, på blind flykt. Men det är också möjligt att han under den tiden hinner ringa ett mobiltelefonsamtal.

– Till Nils Gundersen?

– Inte heller det skulle ändra premisserna radikalt, sa Blom. Men det betyder i så fall att vi måste räkna med ytterligare en vapenspekulant på Landsort. Nämligen Gundersen själv.

– Jag undrar om det finns nån övervakningskamera där längs Åmynningsvägen, sa Berger. Kanske satt det en kamera nånstans i närheten av Flottsundsbron. Jag försöker ta det med Deer, hon kan köra frågan via Noa.

– Fast jag antar att det du ville ha sagt var att vi kanske behöver Säpo – eller hela den svenska jävla militärmakten – för att möta minst tre förmodligen ordentligt livvaktsbeskyddade instanser av hugade vapenspekulanter?

Berger blinkade. Han hade bara menat att det skulle bli ohyggligt svårt att komma åt tvillingarna.

Även om de mot förmodan hittade ett sätt att kommunicera med dem.

– Steen säger att han har ”en väg in”, sa han. Jag antar att han menar en väg in till Marcus eller Oscar eller Freja?

– Fast man kan inte lita på ett ord som den mannen sa.

– Den mannen är ändå din far, sa Berger.

– Vad kan han då ha menat? Vad för väg in?

– Ingen aning.

– Vi kanske inte har en chans att hitta hans väg in, men du måste ha en egen, Sam. Du kan inte ha låtit tre år gå utan att ha gjort ett seriöst försök att hitta din familj.

– Jag antog att det fanns ett rationellt skäl för dem att inte vilja synas i offentligheten. Jag visste att den där jävla Jean var nån sorts advokat, han kanske var hotad på nåt sätt, en måltavla. Och jag googlade, jag sökte varenda dag efter spår på nätet. Det fanns aldrig nåt. Utom …

– Utom?

Berger hejdade sig. Fastnade.

– Fast det betydde ingenting, sa han. Jag räknade bort det. Det var mitt tecken, jag greps av ett orimligt hopp.

– Det är så många moment i det du säger nu som inte går att förstå, sa Blom.

Berger lyfte upp sin laptop från golvet och började leta, skrollade frenetiskt.

– Facebook, sa han. Oscar hade plötsligt en profil på Facebook. Det var bara häromdagen. Sen försvann den snabbt igen. Han låg i en våningssäng och gjorde mitt tecken. Dubbla v-tecken.

– Dubbla?

– Egentligen kvadrupla. Med både händer och fötter. Ett konststycke. Jag tog skärmdumpar. Men det fanns inget där. Såg ut som en helt vanlig elvaårings sida. Fast jag fick för mig att v-tecknet var riktat till mig. Sen var sidan bara borta.

Blom nickade, gled över till Bergers sida av sängen och betraktade skärmdumparna.

Inga av texterna hade något att säga, men det fanns andra möjliga ingångar. Dels fanns det tolv vänner, varav de flesta förmodligen fortfarande fanns kvar på Facebook, dels två och endast två bilder av värde: profilbilden av Oscar som fullfjädrad hiphopartist och bilden inifrån ett stökigt pojkrum där någon låg under ett täcke i den nedre bädden i en våningssäng, sträckte ut händer och fötter från täcket och lät dem forma v-tecken.

– Dela upp? sa Blom.

– Jag tar bilderna, sa Berger.

– Då tar jag kompisarna, sa Blom. Skicka dumparna.

Så skedde. Innan Berger ens hade börjat zooma in bilderna hörde han smattret från Bloms tangentbord. Så zoomade han in den första bilden, profilbilden. Det första han slogs av var hur lik sig Oscar ändå var. Visst, han imiterade en hiphopartist, visst, han var påtagligt äldre än den lille pojke – nummer två, alltid nummer två – som han hade hjälpt upp ur ett dike fyllt med tussilago våren för nästan tre år sedan, den sista bild som hade tagits på tvillingarna i Sverige, i alla fall den sista som Berger kände till. Och allt föll över honom igen. Hur han bara hade gett upp tvillingarna och omedelbart förvandlat dem till något slags ouppnåeligt ideal, en renodlad dröm. Sanningen ville in i honom, hackade sig in. Och ju djupare in i honom den tog sig, desto mer obarmhärtig var den.

Var det så han trivdes bäst med att ha dem? På distans, som minnen, spökgestalter utan eget liv? Utan krångel, utan kroppar? Hade han bott in sig i offerrollen, skapat sig trygghet där? Tvillingarna var fixpunkten i hans liv. Polstjärnan, the still point of the turning world. Därifrån utgick allt. Men kanske ändå på så långt avstånd som möjligt? Så att han – utan att behöva anstränga sig – riktigt kunde frossa i sitt lidande och sin oskuld?

Det här var någonting annat. Det här handlade om närhet, om att åter komma nära dem, som människor, levande människor som han hade chansen, inte bara att rädda, utan också att faktiskt återerövra, få tillbaka in i sitt liv, det riktiga livet, inte hjärnspökenas liv.

Och det var naturligtvis inte alls det här han skulle tänka. Men han kunde inte låta bli. Ju närmare han kom Oscars ansikte, desto närmare kom han också sig själv. Och han gillade inte det han såg. Vilket, vid närmare eftertanke, också var ett slags offerroll. Nog nu. Enough.

Bakom hiphop-Oscar fanns en vägg, inte så mycket mer. Väggen hade samma färg som väggen i pojkrummet, så av allt att döma var bilden tagen i samma rum. Kanten av en tavelram stack in i bilden, Berger zoomade in den. Det var text innanför ramen, ingen bild, alltså snarare ett diplom eller dylikt. Under fragment av fransk text fanns en namnteckning, utan namnförtydligande. Textfragmenten antydde en prestation av något slag, men det gick knappast att få fram mer. Namnteckningen i sin tur var i stort sett oläslig, likväl tog han en skärmdump av den mest läsbara inzoomningen.

Så var det då själva pojkrummet. Våningssängen såg relativt exklusiv ut, ingen Ikeasäng, och även lakanen tycktes luxuösa, typ egyptisk bomull och belgiskt linne. Men det gav inte ett skit. Berger zoomade in fingrarna, gick över till tårna, skärskådade. De två största tårna var klart vidare spridda än han själv var förmögen till; tvillingarna hade uppenbarligen tränat vidare på den nobla konsten att separera tår. Det sa honom ändå något, något som gjorde honom varm om hjärtat. Även om bilden inte var direkt riktad till pappa Sam var den det indirekt; minnet av honom var inte helt utplånat.

På ett bord snett framför våningssängen fanns en hög med böcker och papper, till vänster fanns utkanterna av ett fönster. Det var dagsljus ute, och Berger zoomade in. Frågan var om han inte några kvarter bort faktiskt urskilde ett kyrktorn. Han skärmdumpade det och gjorde sig redo att gå igenom bilder av Paris alla kyrkor. Så vred han ner fokus mot bordet.

Han hade inte tänkt på att smattrandet från Bloms tangentbord hade upphört, men nu hörde han, genom dörrglipan mot köket och storstugan, lösryckta fraser på vad som i hans otränade öron framstod som flytande franska. Hon ringde. Han sket i det, fokuserade bordet intill våningssängen, försökte hitta papper med läsbar text, svepte förbi ett antal hyggligt vältecknade superhjältefigurer, fastnade vid den färgglada ryggen på ”Harry Potter et la Chambre des Secrets”, nådde ett halvt hopskrynklat papper som framstod som något slags meddelande från en skola. Han försökte zooma in skolans logotyp, men papperet var skuggat just där, så det enda han verkligen urskilde var orden ”Collège Privé”, vilket i och för sig var ett tänkbart spår. I andra änden av papperet stod fullt läsbart namnet Marcus Babineaux. Berger jobbade sig neråt längs papperet, millimeter för millimeter, och nådde ett kraftfullt veck just där adressen borde ha stått, för nedanför vecket lät sig en postadress urskiljas.

Det stod ”75116 Paris”.

Utanför dörren sa Molly Blom med hurtfrisk röst:

– Bonjour, madame. Voici commissaire Eva Lundström de la police suédoise.

Berger hade velat fråga henne, hon verkade hemtam i Frankrike, säkert också i Paris, i stället valde han att googla. Paris var departement 75 i Frankrike, därav de första siffrorna i postnumret. Resten byggdes upp baserat på arrondissement, alltså Paris olika numrerade stadsdelar, från 1 till 20, med en nolla emellan. Ett enda arrondissement fick emellertid en etta i mitten, ett specialpostnummer för just det sextonde, som därmed delades upp i 75016 (södra) och 75116 (norra).

Blom tystnade utanför dörren. Han hejdade sig, tittade upp. Hon kom in, med mobilen i handen och lätt rynkad panna. I den andra handen hade hon en lapp som tycktes ha slitits loss från Bergers whiteboardtavla.

Med viss entusiasm sa han:

– De bor i norra delen av det lyxiga sextonde arrondissementet i Paris. Tvillingarna går i en privat grundskola vars namn börjar på ”Collège Privé”. Utanför fönstret finns på lite distans en kyrka med relativt distinkta kännetecken. Jag tror att vi kan börja ringa in bostaden.

Blom nickade tyst och tankfullt.

– Och hur har det gått för dig? fortsatte Berger.

Hon tittade på honom och sa:

– Jag har ett telefonnummer.

Berger reste sig upp och utbrast:

– Ett telefonnummer?