Mittvatten, del 53 av 57

På andra sidan vägen låg den nya kyrkan, större, mer imponerande, trots det klart mer oansenlig. Den gamla var vit och liksom hoptryckt, och när hon trädde in i den lilla förhallen, vapenhuset, kändes det nästan som en miniatyr, en lekstuga. Hon tog stegen vidare in i långhuset och överväldigades av att de medeltida valv-, vägg- och takmålningarna tycktes befinna sig så nära. Ändå fanns det en sorts märklig rymd i det lilla kyrkorummet.

Det grå bakhuvudet tronade i ensamt majestät i en av de främre bänkraderna till vänster. Hon skred sakta dit, gled in på bänkraden bakom, stannade någon meter ifrån, satte sig, sa:

– Egentligen är du bara på sightseeing.

Mannen skrockade lätt och sa:

– Ärligt talat visste jag inte ens var Sveriges näst äldsta kyrka låg. Men det var på nåt vis passande. Långt borta i utmarkerna.

Så ryckte han på axlarna och fortsatte:

– Kalla det nostalgi. Jag är ju aldrig i Sverige nu för tiden.

– Är jag fri nu? frågade Molly Blom.

Han vände sig om och betraktade henne.

– Du har alltid varit fri, Molly, sa han.

Hon gjorde en gest mot hans ansikte.

– Blåtiran är borta, sa hon.

– Smink, sa han och log. Det var ovärdigt.

Hon skrattade till, skakade på huvudet. Han fortsatte:

– Jag har börjat med boxning. Ett idiotiskt ålderstecken, jag vet, men det är väldigt roligt.

De tystnade, lät det lilla kyrkorummet verka. Utan ett ord sträckte Blom över Jean Babineaux mobiltelefon till mannen. Han tog den, nickade ett kort tack och pekade framåt, mot altaret och dopfunten.

– Koret är kvar från 1100-talet, sa han. I originalskick. Enligt legenden var det tolv lokala bönder som direkt efter sitt kristnande påbörjade kyrkobygget. Näst först i det som ännu inte var Sverige.

Blom lät blicken svepa över de makalösa kyrkomålningarna. Hon försökte fyllas av något annat än en oändlig trötthet och ett allt oftare förekommande illamående. Han fortsatte:

– Alnön har varit bebodd sen urminnes tider. Det finns ett antal hedniska kultplatser runt om på ön, och på fyrahundratalet fanns en offerplats precis här. Mycket tyder på att man byggde kyrkan på den gamla hedniska offerplatsen, som för att markera att Odens och Tors dagar var över.

Han tystnade. Fortsatte med en lite annorlunda röst:

– Jag antar att det är så man bygger kulturer. På ruinerna av andra kulturer. Sen den kognitiva revolutionen har mänsklighetens historia handlat om makt och våld och segrar. Men det har alltid funnits ett annat stråk: medmänsklighetens, konstens, musikens, drömmarnas, lärdomens, eftertankens. Det har trots allt alltid hållit oss borta från avgrunden. Och det senaste halvseklet har vi, om än inte perfekt, hållit fred i Europa. Vi har kunnat tänka på annat, på mer värdefulla saker än krig och lidande. Och hur du än vänder och vrider på saken blev i går inte bara Sverige utan hela Europa en mycket säkrare plats.

– Är det mig eller dig själv du försöker övertyga? frågade Blom.

– Det är nog både och, log mannen.

– Fler än tjugo människor dog, sa Molly Blom.

– Fler än tjugo mördare mördade varann, sa mannen.

– Det är inte sant. Husan blev skjuten, hon var oskyldig. Och det kom distansskott också.

– Du var ju medvetslös hela tiden. Det var vad du sa i förhöret med Säpos operative chef.

– Det kan du inte veta nåt om.

Mannen skrattade och tillstod:

– Jag vet. Jag gissade.

Molly Blom skakade på huvudet. Hon mådde verkligen inte bra.

– Nils Gundersen? sa hon bara.

– Försvunnen, sa mannen med en beklagande min.

Hon log kort och sa:

– Ja. Försvunnen ner i Landsortsdjupet.

För första gången såg hon ett förvånat uttryck i mannens stillsamma ansikte.

– Vad exakt är det du säger? sa han.

– Hans lik lär aldrig återfinnas. Men om det ändå skulle göra det skulle en kniv sitta inkörd mellan hans skulderblad. Inkörd där av Sam Berger.

Mannen iakttog henne med stort intresse.

– Kan vi garantera en säkerhet på det här? sa han.

– Den är absolut, sa hon.

Han nickade.

– Snyggt gjort av Berger. Jag undrar om det ändrar läget för hans familj. Troligen. Nu blir det maktstrider inom organisationen. Betydligt färre vapen på marknaden, fokus på det interna. Ingen kommer att bry sig om Freja och Marcus och Oscar.

– Och advokaterna?

– En lite svårare nöt att knäcka, sa mannen. En hel kader av framför allt assistenter håller i detta nu på att förse oss med livsviktig information. Vad vi ska göra med dem sen är lite mer oklart, men långa fängelsestraff lär vänta.

Mannen vände sig om och bytte tonfall:

– Lyssna här nu, Molly. När jag rekryterade dig hade jag ingen aning om att det skulle bli så här komplicerat. Du får tro mig på mitt ord. Det är över nu, du har inga förpliktelser kvar. Njut av livet, av barnet som växer i din kropp. Du kommer att ha råd att vara ledig en bra stund. Bygga upp nåt nytt. Och min tacksamhet kommer du alltid att ha.

– Din tacksamhet? sa Blom dovt. Du finns ju inte ens. Ni finns inte.

Mannen ryckte på axlarna och mötte hennes blick. Det fanns en påtaglig värme i hans blå ögon. Hon hade velat må bra nog för att uppskatta den.

– Det stämmer att vi fortfarande är hemliga, sa han. Jag hade förväntat mig att den tiden skulle vara över nu, men Europa är i ett miserabelt tillstånd.

Molly Blom stirrade upp i det fabulösa kyrktaket. Medeltida människor rörde sig där. Seklen upplöstes, de kom så nära. De började spinna, dansa, kom närmare och närmare. Medeltiden kom närmare och närmare.

Hon kände en hand på sin axel. Han stod där, stilla, iakttog henne.

– Det är bäst att vi inte går tillsammans, sa han. Vänta några minuter.

Så var han borta.

Molly Blom var ensam med den spinnande medeltiden. Om det här var graviditetsillamående förstod hon inte hur någon kvinna i världen kunde komma på tanken att skaffa barn, och då var hon ändå tåligare än de flesta. Hon kunde inte resa sig, men inte heller kräkas inne i den vackra gamla kyrkan.