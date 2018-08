Mittvatten, del 54 av 57

Sent på eftermiddagen kom vaktmästaren för att ge Alnös gamla kyrka dess dagliga översyn. Han kunde sin kyrka innan och utan, han kände direkt att någon hade varit där. Det var i och för sig glädjande – det kom sannerligen inte många besökare på vintern – men trots bristande underhåll borde de inte ha kommit in genom kyrkporten. Förmodligen var det prästen som hade gjort ett misstag. Lånat ut nyckeln eller så, som hon brukade.

Han vandrade genom långskeppet med blicken upp mot valven; som han älskade dem, dessa målningar från en tid då livet var nära, intensivt. Livet in på bara kroppen.

Han var nästan inne i det gamla koret när han såg någonting. På den tredje bänkraden till vänster. Han gick närmare.

Det stod ett litet kuvert där, av den typ som brukar innehålla gratulationskort.

Torsdag 10 december, kl 07.21

Berger hade inte längre husarrest.

Noga taget hade han aldrig haft det, men så fort vapenlagret hade störtats ner i Landsortsdjupet hade han, Molly och Deer skilts åt. Från Nynäshamn hade de forslats i separata bilar till Säpos högkvarter i Solna.

De hade satts i var sitt förhörsrum. En läkare hade dykt upp och sytt ihop Bergers blödande axel innan förhöret tog sin början.

Förmodligen var det Säpos bästa förhörsledare som hade tagit sig an dem, var och en för sig, för att de inte skulle kunna koordinera sina historier. Jonas Andersson, chef för Säpos säkerhetsunderrättelseavdelning och operativ chef för hela Säkerhetspolisen, hade då och då dykt upp och fogat in några frågor som troligen hade att göra med vad Deer eller Molly just hade låtit undslippa sig i sina isolerade förhörsrum.

Berger hade aldrig varit så trött som under det förhöret. Det var som om hela den senaste dryga veckans vansinne vaggade honom till sömns. Kanske bidrog också det faktum att han inte behövde vara på sin vakt längre. Han längtade efter sina tvillingar och kände sig tryggare, lugnare, mer avslappnad än på, ja, förmodligen åratal. Bara känslan av att inte behöva vakta sin tunga, inte behöva polera sanningen, inte behöva ljuga, var makalös.

Och givetvis en lögn.

Han sa ingenting om ett utpressningshot mot en bankir i Gibraltar, ingenting om en långsmal kritvit man som sköt hans familjs tilltänkta mördare, och givetvis ingenting om Mollys fadersmord. Noga taget ljög han rätt friskt.

Framåt natten hade Andersson dykt upp igen och meddelat att de hade lyckats ta sig in i backupen på August Steens dator och bland mycket annat, som skulle ta månader att gå igenom, hittat en videofilm.

På den filmen sköt Carsten Boylan ihjäl seriemördaren uppe i inlandet.

Och Sam Berger var inte längre Sveriges mest efterspanade man.

Man kunde se i Jonas Anderssons ansikte att det redan var morgon när han ett antal timmar senare trädde in i Bergers förhörsrum och meddelade att han kunde gå. Vilket inte direkt betydde att han var fri. Han skulle stå under övervakning i till att börja med ett dygn, under den tiden skulle möjligheten till kontakt med Deer och Molly vara blockerad, via alla kanaler. Säpo skulle ta minst ett dygn på sig att sammanställa deras vittnesmål. Under den tiden måste de förbli åtskilda.

En svart Säpobil med sammanbitna män körde honom hem.

Hem.

Ploggatan, Södermalm. För första gången på tre år skulle han inte vara ensam där. Det som en gång hade varit hans familj skulle finnas där.

Och ett par Säpovakter skulle finnas i trapphuset.

Man kunde nog ändå kalla det för husarrest.

Tvillingarna hade väntat på honom. Han drog upp de nerfällda persiennerna och släppte in ljuset. Det blev en fantastisk dag, det förkrympta faderskapet blåstes upp in absurdum. Det fanns så mycket att prata om, glädjas åt, sörja, säga. Han skrattade mycket, grät mycket, fick kontakt med ett helt känsloregister som hade gått förlorat med tvillingarna.

Han blev en ny människa. Som var hans sanna jag.

Trots att det var rätt tomt i lägenheten – den utlovade leveransen från Säpos safehouse på kobben utanför Landsort lät vänta på sig – hittade de en hel del gamla spel, inte minst tv-spel som vid det här laget fyllde en mer nostalgisk än högaktuell funktion. Tvillingarna spelade uppenbart ironiskt.

När någon av dem vann gjorde han ändå instinktivt v-tecken.

Med både fingrar och tår.

Det var svårt att luska fram särskilt mycket från deras tid i Paris, och han ville inte pressa dem. Det verkade ändå inte ha varit en särskilt traumatisk tid, det enda som var lite speciellt var den ständiga isolationen, det ovanligt begränsade livet. Men de var nio, tio, elva år och oändligt flexibla. Allt som hände var normalt. De anpassade sig och levde vidare. Det som i alla fall stod klart var att Jean Babineaux inte hade varit mycket till pappa, snarare ett slags ren frånvaro. Frågan om Freja Babineaux hade varit en särskilt mycket bättre mamma fick han aldrig något riktigt svar på.

Kanske för att han inte ställde den.

Freja höll sig undan, syntes knappt till. När hon enstaka gånger kom ut från det som en gång hade varit deras gemensamma sovrum förmådde han inte tolka hennes blickar, inte minst för att han knappt kände igen hennes ansikte. Varför all denna plastikkirurgi? Och var det skam som lyste från hennes ögon? Skuld? Vrede? Likgiltighet? Begär? Trötthet? Sorg? Han visste inte. Han visste verkligen inte.

Någon gång under natten, mitt i pågående tv-spel, somnade Berger mellan tvillingarna i soffan; någon annan gång under natten hade de återvänt in i sitt gamla pojkrum, och känslan av separation hade aldrig varit starkare.

Berger vaknade inte förrän mobiltelefonen ringde. När han tittade på den visade klockan prick sju. Samt ”okänt nummer”. Han svarade.

Jonas Andersson meddelade att blockeringen var hävd. Han fick återigen tala med Molly och Deer om det var nödvändigt. Ingenting om skjutningen på Öja hade nått media. Befolkningen hade återvänt till Landsort. Utan ramaskri. Berger anade att det stod skrivet i stjärnorna hur länge Säpos munkavle skulle hålla de båda överlevande servitriserna i schack. Och det var oklart hur bra Säpos maskering av den stora mängden kulhål egentligen var.

Han hade stapplat ut till badrummet och tagit en snabb dusch. Med samma, inte helt rena kläder men lite stabilare steg hade han så nått fram till köket.

Där stod han nu. Och tittade på Freja. Hon satt vid köksbordet och stirrade ut genom fönstret. Hon vände inte ens blicken mot honom när hon sa:

– De förhörde oss i förrgår kväll, det vet du, va?

Han nickade, hällde upp lite kaffe, satte sig.

– Hur gick det? frågade han.

– Jag sa att jag inte kunde redogöra för hur vi överlevde. Att allt efter det ögonblick då jag hoppade i gummibåten är en enda ogenomtränglig röra.

Han nickade, sa ingenting.

– Jag vet inte vad jag känner, sa Freja till slut.

– Jag tycker mig ha märkt det, sa Berger. Men jag antar att Marcus och Oscar ändå ställde dig inför ett val. Du fattade ett snabbt beslut.

– Jag visste inte att han var kriminell, sa Freja.

– Det är nästan tre år, Freja. Du var gift med honom i tre år.

– Jag vet, sa hon. Lång historia.