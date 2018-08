Mittvatten, del 55 av 57

Hon fnös till, mötte hans blick för första gången.

– Inte jag, sa hon bara.

Deras blickar hakade i varandra.

– Nej, sa han till slut. Vi är nog inte redo för nånting riktigt ännu. Men ni får så klart bo kvar här så länge ni vill. Det kommer att ta lite tid att få ordning på allt.

– De pratade om skyddad identitet, sa Freja.

– Det är en möjlighet, sa Sam. Det måste göras en ordentlig riskbedömning. Det tar tid.

Hon gjorde en mångtydig grimas i samma ögonblick som Bergers telefon ringde. Han fick upp den ur jeansfickan och svarade. Det var Deer.

– Jag tror att du bör komma hit, sa hon.

– Har det hänt nåt? frågade han.

– Nej då, sa hon. Men vi måste prata.

– Jag kör direkt, sa han. Är du hemma?

– Arbetsrummet, sa hon.

Berger tittade in i köket från lite distans. Freja skådade återigen ut i de vid det här laget rätt gråaktiga skyarna. Fast blicken var riktad långt, långt bortom himlen.

Han slogs av det egendomliga i att det kunde råda en så postum atmosfär i ett hem som en gång hade sjudit av liv. Och som återigen sjöd av liv på andra sidan hennes inre dörr.

I bilen mot Skogås slog han Molly Bloms nummer. Han fick inget svar. Förmodligen mådde hon inte så bra. Han hoppades att hon var hemma på Stenbocksgatan och sov sig frisk. Snart skulle illamåendet förmodligen ersättas av en härligt skev graviditetsaptit.

Under färden till Skogås mörknade skyarna. Snöfallet tilltog, och när han parkerade bilen på Deers garageuppfart var snön återigen regnblandad.

Han klev in genom garagets sidodörr, kom in i det första garaget, strök lätt över sidan på Deers välbekanta tjänstebil och knackade på dörren till det andra garaget.

Hon öppnade. Log mot honom, släppte in honom, kramade om honom.

Men var det inte något konstigt med leendet?

– Har det hänt nåt? upprepade han. Är det nåt med Aisha?

Deer skakade på huvudet och upprepade i sin tur:

– Nej då. Aisha Pachachi mår fint. Det är som om tiden i fångenskap har gjort hennes både fysiska och psykiska läkkött vassare. Säpo har placerat dem nånstans, under nytt namn.

– Triumviratet är brutet, fnös Berger. En man gör ingen Bermudatriangel.

Hon skrattade till, sa:

– Såvitt jag förstår tar Jonas Andersson själv över rollen som Ali Pachachis hanterare.

Berger nickade ett tag, så sa han med en gest mot dörren:

– Inga Säpovakter?

– Jag uppfattas väl inte som en lika stor säkerhetsrisk som du.

Han iakttog sin forna kollega, rynkade pannan, sa:

– Jo. Det är nånting.

– Jag måste erkänna att jag helst hade velat slippa dig i några veckor, sa hon och slog ut med händerna. För min psykiska hälsas skull. Men ja, det har hänt nånting, din skarpsynthet känner inga gränser.

– Du är en dålig skådespelerska, sa Berger. Och det menar jag som beröm.

Deer gick bort till skrivbordet och slog sig ner framför datorn.

– Minns du att vi skickade ut en fråga via Noa? sa hon. Om en potentiell övervakningskamera?

Det kändes som om blodet plötsligt pumpade lite långsammare genom Bergers kropp. Onda aningar var bara förnamnet. Han svarade inte, böjde sig bara fram över datorn, där Deer just klickade i gång en filmsekvens.

Berger kände omedelbart igen sig.

Kameran måste ha suttit på en lyktstolpe på andra sidan Flottsundsbron, vid Sunnersta utanför Uppsala. Perspektivet var högt. Snart kom en man in i bild, gravt haltande, och också på det här avståndet kunde man se den stora blodfläcken på hans ljusa byxor. Med lite ansträngning kunde man också urskilja de tjocka glasögonen. Det var utan tvivel Carsten på väg upp på bron från andra sidan. Men så hejdade han sig. Tittade åt sidan, fick syn på något. Böjde sig med stor ansträngning ner, lyfte upp någonting. Först när han kom ut på bron syntes det att det var en stor sten; det var knappt att han klarade av att lyfta den. Likväl släpade han ut den på bron, släppte den ungefär vid mitten, smetade blod på räcket, fick fram något slags första förband ur jackfickan, förband snabbt sitt blödande sår. Så släppte han ner stenen mot Fyrisån. Och tycktes falla med den mot isen.

Inte mer än någon minut efteråt stapplade en annan man uppför bron. Berger kände vagt igen sig själv. Han nådde platsen, kikade över kanten, sjönk ner på knä, andades tungt, stirrade ner i hålet där Carsten hade försvunnit. Sedan grät han.

Sam och Deer såg till slut filmens Sam Berger lämna bron. Han försvann utom synhåll.

Då hände någonting.

Med en akrobats smidiga rörelseschema svingade sig Carsten Boylan upp på bron igen och blev liggande, fullkomligt utmattad, i sitt eget blod. Så reste han sig och stapplade tillbaka i sina egna spår.

– Helvete, sa Berger. Han var iskall.

– Han måste ha hängt under bron, sa Deer.

– Cirkusartisten, sa Berger.

– Det är tyvärr inte allt, sa Deer. Precis innan jag ringde dig fick jag ett mejl från en Reidar Korsvik.

– Vad fan säger du nu?

– Reidar Korsvik är kyrkovaktmästare på Alnö.

– Alnö? Skärgården?

– Fast inte vår skärgård. En betydligt mindre. Utanför Sundsvall. Reidar är vaktmästare i både den nya och den gamla kyrkan på Alnö. Utmed en kyrkbänk i den gamla kyrkan stod det här.

Ett knackigt foto dök upp på Deers datorskärm. Det föreställde ett litet kuvert av den typ som brukar innehålla gratulationskort. På kuvertet stod det: ”Till Sam Berger! Obs, viktigt! Mejlas till desire.rosenkvist@polisen.se.”

– Varför till dig? utbrast Berger.

– Som du sa: inga Säpovakter. Carsten såg oss tillsammans i inlandet. Han förstod hur nära varann vi stod.

– Och innehållet?

Deer iakttog sin forne chef, försökte utröna hur han skulle reagera. Så bläddrade hon fram nästa illa tagna bild. Det var själva gratulationskortet. Det som stod var en inringad femma.

Brev 5.

– Fy fan, sa Berger.

Deer dröjde några ögonblick innan hon klickade fram nästa bild. Det var andra sidan av kortet.

Med mycket pedantiskt applicerad miniatyrtext stod det:

”Gibraltar as a girl where I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes.”

– Å jävlar, ylade Berger.

Blodet flöt över huvud taget inte längre i hans ådror.

– Jag saknar som sagt en jäkla massa pusselbitar, sa Deer. Men nog känner jag den sydliga vinden.

– Vad är det du säger? tjöt Berger.

– Där han är frisk, sa Deer. Eller i alla fall förmår skilja en hök från en såg.

– Va?

Deer förtydligade: