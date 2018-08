Mittvatten, del 56 av 57

Berger började vandra omkring inne i Deers arbetsrum. Det var som om han ville ut ur sin egen hud.

– Vi borde ha förstått det, väste han. Nordkoreanerna. De kunde inte ha hittat till Landsort om inte Carsten hade meddelat dem var och när den skulle äga rum.

– Som vi också konstaterade kunde han ha ringt på vägen till bron, innan han dog. Du får inte ta på dig skulden, Sam. Däremot aktionen.

– Auktionen?

– Nej, aktionen. Den framtida aktionen. Handlingen. Den måste du ta på dig, och du måste ta på dig den nu. Just nu. Sluta tjuta, agera.

Berger stannade. Insåg hur vansinnigt rätt hon hade. Hejdade sin hjärnas meningslösa spinnande. Hamnade där han borde hamna.

Det rådde inte längre någon tvekan om att Carsten hade Molly.

– Advokatbyrån Pantoja & Puerta, sa han. Är du beredd på en sydlig resa, Deer?

Hon fnös till. Pekade mot en punkt intill dörren.

Det stod en liten resväska där.

– When the wind is southerly, sa hon.

Torsdag 10 december, kl 16.18

Europas balkong.

Den var fantastisk i eftermiddagssolen.

Europas sista utpost. En gigantisk terrass ovanpå en tvärbrant klippvägg. Nedanför stack ett antal höga klippor upp ur det ännu i december klarblå havet. Övermodiga ungdomar slängde sig fortfarande från klipporna, voltade, piruetterade. Bortom dem fanns bara hav.

Och Afrika.

Varje sekund var viktig. Ändå kunde de inte riktigt avstå från utsikten från balkongen.

De satt där ett tag i solen, samlade kraft. Det här var också Europa. Berger kunde inte låta bli att tänka: det riktiga Europa.

Det var hans första medvetna tanke sedan de hade landat på Malagas flygplats och han hade insett att staden Nerja låg åt fel håll. De styrde bort längs Spaniens sydkust, österut, i väg från Gibraltarklippan. Men det var inte mycket att göra åt.

Deer slöt för ett ögonblick ögonen och mottog solens gåva. Om hon inte dog här nere skulle hon kanske stanna ett par dagar. Ta sig ett decemberdopp. Skicka skrytbilder till Lykke och Johnny. Hon tillät sig den tanken i ett par sekunder. Så sa hon:

– Måste vi inte tänka på varför Carsten skrev brev 5 och riktade det till just dig? Det är inte så länge sen han försökte skjuta loss vitala delar från din kropp …

– Är inte alla breven bara skryt? muttrade Berger och vände ner blicken i mobilen. Han vill visa hur duktig han är, han vill ha en publik. Han vill att nån ska tycka att han är smart.

– Eller så meddelar han sin rival att spelet är över. Han har vunnit. Du har förlorat.

– Också tänkbart, sa Berger, fortfarande helt fokuserad på mobiltelefonen.

Deer tröttnade på hans halvnärvaro och sa:

– Okej, vad är det du håller på med?

Berger läste från mobilen:

– Enligt Läkaren låter det inte som graviditetsillamående. Troligen har Carsten förgiftat Molly. Det kan ha skett på sjukhuset, när han lämnade kuvertet där, han kanske droppade nåt i infusionspåsen.

– Å fan, sa Deer. Slangen till droppet gungade.

– Men hon träffade honom en gång till, ensam öga mot öga, och fick en pistol av honom. Det kan ha funnits gift på den, nån sorts långsamt verkande gift. Läkaren ger några förslag.

– Hon mådde verkligen inte bra, sa Deer.

Berger fortsatte, med ett lite annat tonfall:

– Jag vill att du väntar på mig nu, Deer. Sätt dig på en bar, ta en kaffe.

Deer stirrade på honom. Berger reste sig. Deer sa:

– Planerar du att gå ensam till advokatkontoret? Tänk på att det bara är jag som har ett äkta svenskt polislegg.

Berger sa:

– Du vill verkligen inte följa med mig, tro mig. Du vill fortsätta vara polis. Vi ses sen.

Deer såg honom ge sig av. Stegen var inte Sam Bergers vanliga steg. De var någonting helt annat. Någonting hon aldrig tidigare hade sett.

För sent ropade hon efter honom:

– Vem fan är Läkaren?

Hon skakade på huvudet och började vandra genom Nerjas gamla stad. Den var enastående. Ljuset gnistrade fram genom varenda gränd, varenda bakgata.

Efter ett tag konsulterade hon sin telefon. Inte ett liv, inte ett brum. Hon ville verkligen inte veta vad Sam Berger gjorde hos advokatbyrån Pantoja & Puerta.

Och ändå fanns det, i exakt detta ögonblick, väldigt få saker hon hellre skulle vilja veta.

Hon hade adressen, tittade ner i telefonen, följde kartan, låtsades släntra. Sällan hade en nu levande människa släntrat så målinriktat.

Hon hittade huset, såg skylten, insåg att advokatkontoret låg ett par trappor upp, förstod att hon inte kunde kika in utan att bli upptäckt, valde att slå sig ner på en uteservering mitt emot. Inget hände, servitören dök upp, hennes inre sextonåring sa ”sangría” utan att ens minnas vad det var. Ett rött glas med flytande apelsinklyftor uppenbarade sig. Det smakade sött, rödvin, kanske nån likör, vatten, kanel. Gott. Men hon höll på att förlora förståndet.

Deer hade konsumerat hela glasets innehåll när Berger kom utstörtande ur byggnaden. Hon hejdade honom. Han stirrade på henne som om han inte hade en aning om vem hon var. Tillståndet varade lite för länge. Till slut landade han och sa:

– Du luktar sangría.

Medan de löpte mot bilen sa han:

– Kullarna ovanför Estepona.

Deer gjorde ett snabbt inre överslag. Det var nog femton mil mellan Nerja och Estepona. Förbi både Malaga och Marbella. Men motorväg hela vägen. Fast det var här Deer tänkte tillbringa semesterns kvarvarande dagar. I Nerja. Det hade hon redan bestämt.

Om hon överlevde, alltså.

De sprang mot hyrbilen som förhoppningsvis inte redan hade fraktats bort. Deer kastade en blick ut mot det oändliga havet. Hon började redan ana de första spåren av den makalösa andalusiska skymningen.

*

Molly Blom mådde verkligen inte bra.

Synfältet var fördunklat, hon satt i en stol på en terrass och stirrade upp i den klarblå himlen utan att riktigt se den. Hon var inte bunden, inte fast på annat sätt än genom att knappt kunna röra sig.

Lemmarna lydde inte. De lydde inte.

Hon fick upp handen, lyckades vrida ner huvudet, tittade på handen. Hon knöt den, sakta men säkert.

Allt var vilja nu.

Ren vilja.

Molly Blom tänkte på livet inne i sin kropp, det andra livet. Det fanns ingen rörelse där inne, hade aldrig gjort det, det gick inte att avgöra hur läget var. Men för just den här lilla varelsens skull tänkte hon kämpa in i det sista. Kämpa som hon aldrig hade kämpat. Och hon hade ändå kämpat rätt mycket.

Hon tvingade över blicken mot terrassens balustrad.

Han stod där, stirrade ut över havet.

Hon hatade blindare än hon någonsin hade hatat.

*

I vilket annat läge som helst hade smärtan efter skottet i låret varit förödande. Nu kände han den knappt.

Carsten såg för egen maskin den makalösa andalusiska skymningen nalkas. Han såg också, med egna ögon, sin egen drömterrass, hundra kvadratmeter rakt ut mot det inte alls snorgröna havet. Det glittrade i guld, och han förmådde urskilja åtminstone regnbågens alla färger. Åtminstone roggbiv.

Nog var det mer än ledsyn.

Långt, långt i fjärran kunde han också se Gibraltarklippan höja sig som en gigantisk hajfena ur djuphavet.

Och bikuporna, hans egen biodling längs sluttningarna; han hade haft dem så mycket längre än villan. Den hade han sneglat på i åratal, som mot en ouppnåelig dröm.

Och nu var den förverkligad. Det var bara det att han aldrig skulle se den.

Om han inte fick hjälp.

Alla bin som surrade – också nu, i december – och all kontroll han kunde utöva över dem. Och med dem. Bina som var som hans egen familj, som gjorde allt han bad om.

Utom att komma loss från ett kontrakt.

Men det var slutfört nu. Inga flera nordkoreaner i hans liv.

Faktum var att alla räkningar var betalda, alla dokument signerade, allt världsligt avklarat. Resten av livet skulle bli andligt. Från och med nu var allt andligt. För nog kunde de två glasen välkylt vitvin som stod på bordet mellan de två stolarna och immade räknas till den andliga sfären.

Liksom den orörliga Molly Blom.

Och hennes syn.

Som var på väg att bli hans.

*

Hon såg Carsten närma sig bortifrån den stora terrassens balustrad. Skevheten hos cirkusartistens sedvanligt snärtiga steg antydde inte bara att han hade väldigt ont i benet, utan också att han knappt hade ledsyn längre. Utom vad gällde gränserna, gränserna som han så tydligt hade mätt ut över terrassen. Säker zon, osäker zon. Hon undrade vad de betydde. Hon slutade inte tänka på det, trots att han var så nära nu.

Han hukade intill henne. Eftersom hon hade varit drogad under flygresan var det för första gången han verkligen talade med henne.

– Jag undrar om du kan förstå, sa han, utan att riktigt fästa blicken på henne. Jag undrar om du, Molly Blom, på allvar kan förstå vad det innebär att samtidigt älska och hata en människa. Alltså verkligen samtidigt. Alltså verkligen både och.

Hon ansträngde sig till det yttersta för att hitta en röst, för att ens hitta ord i det saktfärdigt myllrande kaos som var hennes inre.

– Vad är det du har gjort med mig? frågade hon hest.

Han log och svarade:

– Du vet hur det är med oss spioner. Hårdkokta nördar som letar upp det allra nyaste. I det här fallet två sorters droger som passar oss utmärkt. Dig och mig. Tillsammans.

– Droger? väste Molly.

Carstens självgoda leende var djupt skrämmande.

– Det var jag som väckte dig, Molly, sa han. Utan mig hade du i bästa fall hukat över ett gåbord vid det här laget.

Hon stirrade bara på honom. Fick inte fram ett ord.

Han fortsatte:

– Zolpidem.

– Va?

– Från början var det ett medel mot sömnlöshet, sa Carsten. Kraftiga sömntabletter. Men Zolpidem visade sig ha motsatt effekt för människor i koma. De kan vakna. Men de kan också dö. Jag tog en kalkylerad risk när jag hällde det i ditt dropp på Södersjukhuset. Jag överdoserade rätt hårt, ärligt talat, för i koma gör du i alla fall ingen nytta. Dessbättre reagerade du positivt. Kom på benen snabbare än jag hade väntat mig. Ringde mig om att du behövde ett vapen. Det öppnade en oväntad möjlighet till fas två i vårt gemensamma projekt.

– Vad är det du säger, Carsten? flåsade Blom.

– Ett långsamt verkande gift applicerat på din pistol. Den jag sträckte över till dig i lägenheten på Eolsgatan. Du vet ju hur noga jag är med mina handskar.

Han drog sakta upp de tunna skinnhandskarna och fortsatte:

– Riktigt långsamt verkande. Jag räknade med ungefär en vecka tills det var dags att bege sig hit. Då skulle dåsigheten infinna sig, dessvärre via ett övergångstillstånd av illamående.

– Dåsigheten?

Carsten strök henne sakta över kinden och sa:

– Jag trodde länge på Shakespeare. Relationen mellan Macbeth och Lady Macbeth. Hur hon lockar honom ut i moralens utmarker och sen själv inte klarar av det. Men sen insåg jag förstås att det bara finns ett ställe där man på riktigt kan förstå vad det innebär att samtidigt älska och hata en människa.

– Monologen, viskade Molly.

– Du ser vad lika vi tänker, utbrast Carsten med ett brett leende. Molly Blooms monolog, förstås. I James Joyces ”Ulysses”. Ett passivt-aggressivt mästerverk. Den manliga kontrollen av den fria kvinnans tankeström. Men allt det där vet du, Molly. Det var du som lärde mig det.

– Vi var gifta, frustade Molly andtrutet. Och du vet varför det tog slut.

– Påminn mig, sa Carsten och tog fram sin jaktkniv. Han lät den sakta glida utmed Mollys kind.

Varken kroppen eller orden lydde henne. Hon kände det kalla stålet närma sig vänsterögat och förmådde inte ens blunda. Knivseggen klättrade upp över nedre delen av synfältet som en solnedgång.

– Du var inte klok, Carsten, sa hon återhållsamt.

– Förtydliga gärna, sa han och tryckte sakta kniven lite närmare. Hon kände den toucha hornhinnan.

– Du behöver mina ögon, sa hon, och domningen var så pass markant att det inte ens lät panikslaget.

– Egentligen behöver jag bara ett, log Carsten.

– Mindervärdeskomplexet, Carsten, sa Molly. Känslan av att du när som helst kunde explodera för att du kände att du inte var värd nånting. För att du alltid kände att jag var bättre än du. På allt.

Carsten nickade sakta och till synes eftertänksamt.

– Mitt enda värde var min kroppsbehärskning, sa Carsten. Du vet att jag kunde hålla åtta bollar i luften, va?

– Och fem knivar, väste Molly. Men man fick inte rubba dina cirklar.

– Det var farligt, sa Carsten. Det är det fortfarande.

Han tog bort kniven från hennes öga. Reste sig upp. Stirrade ut i det undersköna landskapet. En oväntat kall vind ven nerifrån Medelhavet.

Carsten sa, rakt ut i skönheten:

– Jag blir blind när som helst, Molly. Du ska se åt mig. Du ska ligga stilla där, sängbunden som Molly Bloom, och vara mina ögon. Du ska öppna mina ögon, som du gjorde då. Innan du lämnade mig. Du ska ligga där, stilla, och berätta för mig vad du ser, och vi ska vara tillsammans för all evighet.

Molly tittade upp på honom. Hans ansikte förenades med den sjunkande solens orange.

– Du har förgiftat mig, sa hon. Jag kommer att dö. Det blir ingen evighet tillsammans.

– Giftet går att balansera, sa Carsten och hukade sig ner igen. Nu är det du och jag för evigt, Molly. Nu vill jag höra din inre monolog. Medan vi väntar.

*

Berger tvärnitade när de såg huset. De såg det på tillräckligt avstånd för att stoppsladden inte skulle höras. De tog sig ut, gled över en kulle, och en enastående vy bredde ut sig inför deras ögon.

Den inte mer än antydda solnedgångens trolska sken spelade över en kulle med cypresser och pinjeträd, ett par små vita hus, några åsnor med hukande huvuden, en rad bikupor som klättrade i trappsteg uppför sluttningen och en bädd smörgula blommor som bredde ut sig innan havet tog vid, glimrande. Långt bort sträckte sig Gibraltarklippan upp ur havet.

Det var som en stillbild.

Inte långt ovanför bikuporna fanns en stor vit villa; den låg precis där fotografiet på väggen i Tensta hade slutat. Berger och Deer såg högt upp längs fasaden ytterkanterna av en balustrad som tillhörde en terrass riktad snett åt andra hållet, mer direkt ut mot det gyllenglittrande havet.

Ännu så länge var det enda spåret av liv något som såg ut som puffande rökmoln ovanför bikuporna.

Det var bin.

Och det var som om de väntade på något, cirklade, avvaktade.

Berger och Deer tog sig upp på sidovägen som ledde runt huset, mot huvudingången. Hukade sig sakta närmare. Det var oväntat långt dit.

Terrassen försvann utom synhåll. Solen likaså. Ju närmare de kom, i desto mer skugga befann de sig.

Radioskugga.

Så stod de inför villans tjocka ytterdörr. Den såg befäst ut.

Berger fick fram sin gamla dyrk, hela knippan. När han lyfte den ur fickan klingade den till.

Den borde inte ha klingat till.

*

Carsten Boylan vaknade upp ur sin livslånga dröm. En lätt klang återförde honom till den iskalla verkligheten. Till den annalkande blindhetens värld. Den som han till varje pris skulle bekämpa. Han log.

Han böjde sig sakta fram över bordet mellan stolarna. Han tog ett av vitvinsglasen och förde in det andra i Molly Bloms hand. De skålade. Han anade två ljusgulgröna ytor som guppade till när klangen ljöd, i övrigt såg han mycket lite.

Han behövde verkligen någon som såg åt honom.

Lyssna kunde han göra själv.