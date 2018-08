Mittvatten, del 57 av 57

Berger och Deer tog sig in i huset. Allt där inne var marmor. De följde en inre karta, mot balustraden som de hade skymtat utifrån. De rörde sig fullkomligt ljudlöst, täckte upp varandra, tog de första stegen uppför den slingrande trappan.

Det var det svåraste som fanns, slingrande trappor.

Sitting ducks.

De krökte sig runt trappan. En egendomlig kyla tycktes stiga ur all marmorn. Som om allting saknade en själ.

I varje ögonblick kunde de bli skjutna.

De kom upp. Levde.

Ett slags vardagsrum, fördragna tjocka draperier ut mot det som måste vara terrassen. Ingen som helst glipa i draperiet, bara mörker. Stegen dit, hukande.

Andningen som var upphävd.

Var sin sida av draperiet ut mot terrassen; det välvde sig sakta i vinden. Röra sig långsamt. Inte få det att darra annorlunda.

Berger iakttog sina händer. Pistolen i högerhanden skälvde med välbekant regelbunden rytm, vänstern som förflyttade sig upp mot draperiets slutna öppning skälvde i en helt annan takt. Han var föga mer än ett gytter av frikopplade kroppsdelar.

Deer täckte honom när han slet isär draperiet och utan att kunna andas kastade sig ut på terrassen. Den var tom, helt tom. Och mycket mindre än han hade föreställt sig.

Det var ingen där.

Han hukade sig framåt mot balustraden, förbi ytterväggen. Hävde sig ut lite.

Hörde skottet.

Kände smärtan i ögonvrån.

Tittade upp genom ett tjockt skikt av blod. Urskilde bortanför väggen, en trappa ner, en annan terrass, betydligt större.

De var fan i mig på fel terrass.

Det fanns en till, en större.

Berger såg vägghörnet, såg den bortskjutna betongen, såg blodet på väggen, drog sig tillbaka, fingrade sig i ögat. Lyckades hålla käften.

– Splitter, väste Deer och kikade runt samma hörn.

Ytterligare ett skott ljöd.

*

Carsten sköt ett andra skott. Tog ett steg tillbaka. Hade sina tydligt utstakade gränser. Var redo att ödsla sin sista syn på det här. Visste att han var utom synhåll, utom skotthåll. Säker zon, osäker zon. Log skevt. Tittade fram igen. Såg kort väggens sönderskjutna hörn däruppe, såg blod sakta rinna nerför väggen, anade den mindre terrassens balustrad. Vem av dem skulle komma ner? Vem skulle kika ut igen?

Han hade full överblick över dörren också. Ingen skulle hinna igenom de tjocka draperierna utan att bli skjuten. Han hade kontroll.

Full kontroll.

Han undrade vem han hade skjutit.

Halva han var Leopold Bloom, den saktmodigt väntande, halva var Blazes Boylan, den otålige, kåte, vilde. Han var båda två. Han var hel. Han var Bloom, han var Boylan. Han var allt.

Han var allt i hela världen.

Och han var här med sin Molly Bloom.

Så mycket perfektion, så mycket perversion.

Han vände sig mot Molly Bloms stol. Där hon satt i samma stadium av dåsighet som Molly Bloom. Det var så han ville ha henne.

Det var bara det att hon inte satt där.

Stolen var tom.

*

Molly hade sett allt. Alla Carstens rörelser. Hur han med stort och rutinerat lugn hade markerat ut gränserna. Placerat sig exakt rätt. Säker zon, osäker zon.

Den vilja som krävdes för att komma upp ur stolen var bortomjordisk. Och den som krävdes för följande handling var ännu starkare.

Med en sorts obegriplig långsamhet såg hon honom vrida blicken mot stolen. Trots att hon inte hade mer än en tiondels sekund på sig segade sig tiden fram, rann sakta, sakta, som levrande blod nerför en vägg.

Innan hon såg hans fördunklade blick vända sig mot henne sköt hon fart. På vägen fram såg hon tydligt att Carsten Boylan i just det ögonblicket blev kliniskt blind.

Den blick som mötte hennes var inte längre en blick.

Så tacklade hon honom.

Rubbade hans cirklar.

Hon kände själv hur svag tacklingen var, hur döda hon och hennes foster skulle vara om den inte räckte för att få honom över den osynliga gränsen.

Men han stapplade till, tog steget.

Hon låg lågt, huvudet rakt in i hans höft. Kände smärtan i hans skjutna ben. Kände den tydligt. Kände den vara tungan på vågen.

Carsten tumlade ut i det öppna, och hans pistol var redan riktad mot henne när skottet slog in i hans rygg. Han kunde ha skjutit men han sköt inte. Tog nästa skott utan att blinka.

Medan Molly föll mot marmorgolvet kastade hon en blick rakt upp mot den andra terrassen. Deer stack fram. Hon sköt en gång till.

När Berger kastade sig ut genom draperiet med blod forsande över ansiktet gjorde han ingen hemlighet av vart han siktade.

Blom låg på golvet, hon kräktes medan Carsten med tre skott i ryggen stapplade förbi henne och riktade sin tomma blick mot Berger. Och Berger sköt honom med två skott.

Ett i varje öga.

Genom de tjocka glasögonen.

Medan Carsten föll svirrade en bisvärm upp på den stora terrassen och kretsade ett tag kring hans redan döda kropp. När han la sig till rätta såg det ut som om bina försökte fånga upp hans själ. Så formade de sig till en plym som sköt upp mot himlavalvet och bildade för ett ögonblick det enda molnet på den rodnande andalusiska himlen.

*

Deer trängde ut genom draperiet och försökte greppa scenen. Det första hon såg var Carstens tjocka glasögon som låg krossade och blodiga på terrassens marmorgolv. Först därefter såg hon Berger huka över Blom, sjunka ner på knäna, krama om henne.

Hennes slutna ögon öppnades. Pupillerna tycktes skjuta upp ur havet, hamna där solen var, precis på väg ner i ett skimrande hav av gula, röda, brandgula nyanser.

Nyanser av guld.

Deer betraktade dem ett tag. De var som en skulpturgrupp. Och hon förstod att det fanns något evigt där.

Hon vände sig ut mot Medelhavet. Hon såg den svagt upplysta horisonten kröka sig, och hon såg solen sjunka ner bakom den stora krökningen. Hon såg det ofattbart mäktiga ljuset rinna ut över Medelhavets yta, och hon såg hela Andalusien spegla sig i den ofattbart majestätiska solnedgången.

Så försvann solen.

Söndag 13 december, kl 10.14

En trolsk sol lät sina matta strålar sila in genom lövlösa aspgrenar och skitiga fönsterrutor och lägga sig som ett tunt lager självlysande färg över båthusets inre. Det hade inte ens hunnit bildas ett ordentligt dammlager över det gamla urverket med sina kugghjul, drev och drivfjädrar, sina pendlar, spärrhakar och lod. Inte ens över ansamlingen av strandade bojar och ärgade ankare, inte över tampar, tåg eller skot.

Det var lucia.

Isen borde ha legat på Edsviken. I stället låg solen där. Solens alla återspeglingar.

– Prick femtio dagar sen det här började, sa Berger.

– Och den här lilla krabaten är prick en månad, sa Blom och strök sig över magen.

Berger slog upp båthusets dörr, men han var inte först in. Först in var Marcus och Oscar. Gutturala ljud av imponerad häpnad steg från tvillingarna medan de rörde sig mellan det förflutnas fascinerande lämningar.

Berger och Blom satte sig vid snickarbordet och iakttog dem. Allt liv som fanns i dem. Och allt liv som fanns i henne.

Till och med lite i honom. Trots det kraftfulla bandaget över ansiktet.

– Jag köpte båthuset igår, sa Berger.

Blom stelnade till och stirrade på honom.

Med en urskuldande gest fortsatte han:

– Bråket mellan de två stridande företagen hade eskalerat. Jag fick det till ett vrakpris.

– Och det här gjorde du medan jag låg på sjukhuset?

– Precis när du och vårt barn friskförklarades, ja. Du hade verkligen rätt i att Carsten hade ett motgift.

– Han antydde det, sa Blom. Men enligt läkarna var det onekligen ett rejält gift. Han hade strukit det på pistolen som han lämnade över till mig, med sina jävla skinnhandskar på.

– Och det var alltså ett långsamt verkande gift?

– Men dessbättre ofarligt för fostret, ja.

– Vi kan inte kalla det för ”fostret”. Det låter omänskligt.

Ny tystnad uppstod.

Tvillingarna drog upp dörren till bryggan och störtade ut. Molly Blom sa:

– Jag vet inte om vi ska kalla nånting för nånting. Jag vet inte vad vi är.

– Inte jag heller, sa Berger. Men båthuset är mitt. Och ditt, om du vill vara med.

Hon lät sin långa huvudskakning följas av en nick ut mot bryggan, där tvillingarna nu hade fått tag i stenar som de just kastade genom den alltmer frysta vattenytan.

– Hur går det med familjen? frågade hon.

– De bor kvar, sa Berger. Jag sover på soffan. Allt är ännu oförlöst.

– Mellan dig och Freja också?

– I högsta grad, sa han. Och det kommer att förbli oförlöst. Det finns inget kvar där. Hon lever och försöker förstå sig själv. Om det inte behövs nån skyddad identitet blir det delad vårdnad. Annars blir det komplicerat.

– Du kan förlora dem?

– Hon har fortfarande vårdnaden. Om det blir skyddad identitet hamnar de i nån svensk småstad utan att jag får veta var. Då är de borta på riktigt.

Han slöt ögonen. Så skakade han av sig allt och sa:

– Deer har i alla fall startat ett Instagramkonto. Bara sol- och badbilder. På den senaste hoppar hon från den högsta klippan i Nerja. Eftersom hon la ut bilden lever hon i alla fall fortfarande.

– Fast vem tog bilden? sa Blom och log.

– Precis den fråga hon vägrar besvara, sa Berger. Tagen uppifrån Europas balkong. Hon måste alltså ha gett sin mobil till nån som befann sig långt utom räckhåll, nån som bara kunde ha stuckit med mobilen. Vem litar man på så mycket?

– Det behöver inte vara så, sa Blom. Nån kan ha skickat bilden till henne.

– Du tänker som en detektiv, sa Berger. Det är bra. Bra för framtiden.

– Du menar alltså verkligen att vi ska rusta upp båthuset och starta nån sorts detektivbyrå?

– Jag menar verkligen det. Fast under en förutsättning.

– Vilken?

– Att vi kan lita på varann.

Hon svarade inte. Satt tyst. Han iakttog henne.

– Det har varit mycket misstro mellan oss, sa han till slut. Och jag vet fortfarande inte om jag kan lita på dig. Det är en del frågor kvar.

Hon förblev tyst. Ett tydligt mörker sänkte sig över henne.

– Finns det några hemligheter kvar, Molly? Det fanns väl till exempel ingen helikopteradministratör hos Säpo? Hur hittade du mig på kobben utanför Landsort?

Hon satt tyst. Stirrade ut i intet. Såg två uråldriga kyrkorum framför sig.

– Nån räddade oss, fortsatte Berger. Tvillingarna satt i gummibåten, Freja var på väg ner. En lång smal blek man räddade oss. Han ställde sig dessutom och gjorde honnör åt oss efteråt, på Öjas strand. Han fanns inte med i din redogörelse. Men du måste ha sett honom.

Molly Blom gjorde en segdragen grimas och sa till slut:

– Det fanns vänner på plats på ön.

– Vänner? utbrast Berger. Vadå för vänner?

– Det finns ett par gamla artilleripjäser på Landsort. Under dem finns underjordiska rum. De gömde sig där. Det var där August Steen hade tänkt gömma sig och plocka dina barn.

– Men vänner varifrån?

– Europa, sa Blom med ett blekt leende.

Berger stirrade på henne, oförblommerat.

– Och de här ”vännerna” kände alltså till auktionen för att …

– … för att jag berättade det för dem, ja.

Det fanns inga ord kvar i Berger. Förrådet var helt uttömt.

Blom fortsatte:

– De hade intel om att det inte bara fanns en mullvad hos Säpo utan två. Jag kidnappade August Steen för att han var den andra, mullvaden som jagade mullvaden. De hade koll på Steen men inte på Carsten; jag kände inte till Carstens svek när jag vaknade, annars hade jag inte vänt mig till honom för att få en pistol. Och våra vänner behövde komma åt Ali Pachachis information. Om Jean Babineaux, om auktionen. För att kunna vara där, avstyra auktionen, stoppa den stora vapenförsäljningen, komma åt vapenlagret och plocka representanter för flera kriminella organisationer. Fast ingen kände till att Nils Gundersen hade lagt beslag på hela verksamheten.

– Men du hade inte behövt döda din pappa.

– Han var inte min pappa, sa Blom och tittade ut mot bryggan. Tvillingarna höll sig kvar där ute.

Levde rullan.

– Din adoptivpappa då. Du hade inte behövt döda honom.

– Jo, sa Blom. Han var en landsförrädare.

– Men det är för fan inget skäl, utbrast Berger. Vi har inte dödsstraff i det här landet.

Molly Blom suckade. Till slut sa hon:

– Européerna hade en undercoveragent som stod i kontakt med vapenorganisationen, utan att egentligen veta vilka de var. Jag träffade honom ute på Öja. Han heter Jorge. Nu först förstår jag att det var Gundersen som hade fattat att August Steen körde sitt eget race. Han behövde se Steen död, och han skulle inte nöja sig med Jorges ord. Han behövde se ett lik, och det fanns en tidsgräns. En mycket snäv tidsgräns. Det blev bråttom. Extremt bråttom. Utan Steens lik skulle hela tillslaget gå i stöpet. Så obarmhärtigt var det.

– Du dödade din egen far för att rädda tillslaget?

– Ja, sa Blom. Vi var tvungna att fatta ett snabbt beslut. Väga för- mot nackdelar. Som man tvingas göra i den där världen som du inte vill veta nåt om. Den som finns vare sig du vill det eller inte.

Berger stirrade på henne.

– Du är och förblir en ocean av hemligheter, sa han.

– Du själv då? sa Blom. Hur lång tid tog det innan du berättade att du hade kämpat mot Nils Gundersen i mittvattnet och sedan dödat honom?

– Han var i alla fall inte min pappa, muttrade Berger.

– I vilket fall som helst är det slut nu, sa Blom. Inga fler hemligheter, nej. Allt är ute i det öppna.

– What you see is what you get, sa Berger och log.

– Låt oss inte överdriva, sa Blom och log också.

Så satt de ett litet tag. Tills Berger sa:

– Och den bleke mannen? Han som räddade min familj?

– En av européerna, nickade Blom.

De satt återigen tysta.

Tills Berger sa:

– August Steen var alltså redan död när han pratade med mig? När jag såg filmerna hade han redan dött?

– Alla utom den första, tillstod Blom.

Berger skakade på huvudet. Han hade lyssnat alldeles för länge på en död man.

– Var det säkert den sista hemligheten? frågade han till slut.

Blom nickade sakta. Berger stirrade ut mot vintersolen som speglade sig hårt i Edsviken. Han stirrade och lät sig bländas. Han kände sig nästan blind när han med ett blekt leende sa:

– Egentligen är det här fantastiskt. Vilket enastående kontaktnät vi skulle ha som frilansare. Europa. Ett Säpo som nu faktiskt verkar renat. Nationella operativa avdelningen, Noa, via Deer. Vi skulle vara guld värda, Molly.

– Fast vi skulle bli resurser för inofficiella uppdrag, sa Deer. Vi skulle bli spioner. Och jag vet inte om jag orkar flyga under radarn längre.

– Då är du i fel bransch, sa Berger.

– Den möjligheten finns också, sa Blom mörkt. Att jag faktiskt vill göra nåt helt annat. Nu när jag ska få barn.

Berger nickade sakta.

– Det kommer ändå att ta tid att rusta upp båthuset, sa han. Vi behöver inte bestämma nånting nu.

De såg på varandra. Nickade.

– Ibland frågar jag mig kort och gott varifrån all ondska kommer, sa Berger och blickade ut mot bryggan.

– Har du fått nåt svar? frågade Blom.

– Inte direkt, sa Berger.

– Jag är en fadersmördare, sa Blom dovt. Skulle du verkligen kunna leva med det?

Då kom tvillingarna in genom dörren, in från bryggan. Det syntes tydligt på deras minspel att de fortfarande befann sig i en magisk värld. Berger undrade hur länge det skulle vara.

– Ja, sa Berger till Blom och gick ner på knä för att ta emot sina söner.

Medan han kramade om dem vände han upp blicken mot Blom och sa:

– Ja. Jag kan leva med det.