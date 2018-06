Mittvatten, del 6 av 57

Blicken sökte sig tillbaka till de rullande tecknen på laptoppens bildskärm. Rastlösheten sköljde över honom. Skulle han behöva gå ut igen, gå ner till bryggan och blicka ut över Landsorts ytterskärgård och inte hitta något att fästa blicken på? Det han i alla fall inte tänkte göra under den här tröstlösa väntan var att dra på sig våtdräkten och kasta sig ner i det iskalla vattnet. Den hobbyn hade haft sin tid.

Då slog det honom att han hade internet. Han hade redan aktiverat det anonyma proxynätverket. Enligt uppgift fanns det ett antal övervakningskameror på ön som när som helst kunde aktiveras och åsidosätta det som just nu pågick på skärmen.

Han tillät sig att öppna Googlefönstret och genomföra sin närmast mekaniska sökningsprocedur, den som han hade ägnat sig åt dagligen i åratal utan att den hade gett något resultat. Först sökte han på ”Freja Babineaux”. Som vanligt hände ingenting; det var som om hans forna sambo helt hade gått under jorden med sin nye man i Paris. Förmodligen, tänkte han en aning bitterljuvt, var hon hemmafru utan eget liv. Så sökte han på ”Marcus Babineaux”. Trots att inte heller det gav något vettigt resultat övervägde han aldrig möjligheten att strunta i att söka på Marcus tio minuter yngre tvillingbror. Han slog in ”Oscar Babineaux”.

Hans tvillingsöner.

Ljuset i hans liv, ljuset som bara lyste med sin frånvaro, och därigenom desto starkare. Polstjärnan, the still point of the turning world. Därifrån utgick allt.

Då hände någonting. Facebooksida. Oscar Babineaux, Paris.

Och visst föreställde profilbilden hans yngste son. I en oerhört uppgraderad version. Elva år gammal och av fotografiet att döma fullfjädrad hiphopartist. Berger tog instinktivt skärmdumpar av allt som fanns på sidan, och det var inte mycket. Den hade startats för bara några dagar sedan, och det fanns inte mer än två inlägg, med några få kommentarer, allt på franska. Oscar hade fått ihop tolv vänner, och alla kommentarer kom från dessa vänner. Det första inlägget uttryckte sorg över det stora terrorattentatet i Paris, det som hade inträffat medan Sam Berger låg medvetslös uppe i Lapplands inland, och det kommenterades fåordigt av några uppenbart jämnåriga, huvudsakligen med ledsna emojier. Det senaste inlägget var bara ett par dagar gammalt och bestod av ett fotografi inifrån ett stökigt pojkrum. Någon låg under ett täcke i den nedre bädden i en våningssäng, sträckte ut båda händerna och lät fingrarna forma v-tecken. Men också fötterna stack ut i täckets nederkant. Och också tårna formade v-tecken.

Det klack till inom Berger. En klump blockerade halsen. Han sträckte ut handen och smekte lätt över laptoppens kalla skärm. Det var hans gest, pappa Sams överdrivna gest för stor glädje. Ingen av tvillingarna hade riktigt haft den där förmågan inom sig, de fick båda jobba hårt för att få till den riktiga separationen av de två största tårna, samtidigt som man vek ner resten. Resultatet blev en rätt underlig fot. Så skulle man kasta sig ner under täcket, efter till exempel en tv-spelsseger, och skicka ut både ben och armar, händer och fötter.

Och forma fyra v-tecken.

Den enda kommentaren till bilden var ”14–8”, vilket förmodligen var något slags resultat. Antagligen hade en av tvillingarna spöat den andra i ett spel, men vem som egentligen låg där under täcket och blottade sin av skadeglädje inte helt oanfrätta lycka var omöjligt att avgöra.

Sam Berger valde att tolka det som ett tecken. Hans tvillingar – i stort sett försvunna under tre års tid, slukade av storstaden Paris – kommunicerade med sin svikare till far. Som utan förbehåll hade låtit moder Freja få ensam vårdnad. Som, trots att han var polis, inte hade utforskat om de mådde bra i sitt nya hem, med sin nye franske styvfar Jean Babineaux. Fadern som hade agerat utifrån den tvivelaktiga devisen inga nyheter är goda nyheter och i stället odlat och adlat sin övergivenhet.

Det var som om Sam Berger hade mognat ett par decennier på bara några veckor.

I det ögonblicket bestämde han sig för att gå med i Facebook. Medan han satt och grunnade över om han skulle använda sitt riktiga namn eller något slags kodnamn som bara tvillingarna skulle förstå klingade datorn till. Han bytte bild, den rullande sökningen hade stannat, det blinkade bejakande från skärmen; han hade i alla fall tagit sig ett steg djupare in i Molly Bloms avancerade system.

Molly.

Möjligen med Sams barn inom sig.

Nej, inte nu. Vänta till i natt. Låt skiten mogna, jäsa, ruttna, samla sig till nya mardrömmar.

Han aktiverade försiktigt den fortsatta inloggningsprocessen. En ny sökning rullade i gång.

Så bytte han tillbaka till Facebook. Nu visste han i alla fall hur han skulle bekämpa nattens mardrömmar.

Med fyra v-tecken.

Tisdag 1 december, kl 23.54

Första gången nattsköterskan hörde ljudet lät hon det vara. Hon tittade visserligen upp från den spanska grammatiken, men verbet hacer höll kvar henne vid skrivbordet; böjningsmönstret var på väg att driva henne från vettet. Dessutom kunde det inte ha varit ett fönster; var det något som var bombsäkert på den här avdelningen så var det att fönstren var ordentligt låsta. Folk som vaknade från anestesi och lång medvetslöshet var inte riktigt sig själva, för att uttrycka saken milt, och om möjligheten fanns att vräka sig ut från andra våningen skulle vakenheten inte bli mer än en förvirrad parentes mellan en lång sömn och nästa.

Som livet självt, tänkte nattsköterskan och rös till i vinternatten; det hade nyss blivit december, och december kändes trots allt alltid mer uthärdlig än november. Men sedan kom januari, februari, mars, april – och de var klart mer hanterbara på Lanzarote.

Hago, skrev hon. Haces. Hace. Hacemos …

Då hörde hon det igen, och den här gången var ljudet omisskännligt – komplett med skälvande fönsterruta och allt. Nattsköterskan la ifrån sig pennan och spetsade öronen.

Vad övrigt var, var tystnad.

Hon reste sig. Ljudet måste i all rimlighet ha kommit från något av de tre, fyra närmaste rummen, någon av sexbäddssalarna eller något av enkelrummen.

Om hon hade varit spökrädd hade hon inte valt det här yrket. Inte heller om hon hade fruktat ensamheten. Hon hade valt det för att det påminde om en brandmans. Eller för den delen nationella insatsstyrkan. Eller varför inte militären? Väntan, lugn, ensamhet, gränslösa möjligheter till förkovran – men ständigt på tårna, redo att rycka ut vid första tendens till alarm; det var hennes natur.

Den förmågan hade dock med tiden lagts på is; tecknet på en framgångsrik vaknatt var numera att inte ha behövt rycka ut alls. Bara pluggat spanska. Vilket, trots hacer, var en piece of cake jämfört med hebreiska och koreanska.

Men nu var det dags. Ett fönster som öppnades och stängdes var ingen småsak på en avdelning som den här.

Nattsköterskan gav sig av. Hon anade att väktaren som satt vid den låsta ingången inte bara hade hörsnäckor smygintryckta i öronen, utan också sov; det var någonting i lutningen som antydde att han när som helst skulle dråsa i backen. På sätt och vis var det skönt; hon ville sköta det här själv. Förhoppningsvis skulle han vakna till om hon skrek i högan sky.

Hon slog upp dörren till den närmaste sexbäddssalen. Alla sängar var upptagna, samtliga patienter tycktes lika livlösa som vanligt. Och alla fönster var precis lika stängda och låsta som vanligt.