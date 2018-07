Mittvatten, del 9 av 57

Det fanns ytterligare ett störningsmoment. Möjligen var det vid det här laget utplånat. Förhoppningsvis. Men också de mest precisa planer har sin osäkerhetsfaktor, och i det här fallet var den ovanligt hög. Men nog fan skulle aset August Steen ta med sig ♂ till Tensta; han älskade verkligen att ha total makt över sina medarbetare. Rädda medarbetare på flykt var precis hans grej. Och nog fan skulle Steen själv sätta sig i säkerhet och sen skicka fram sina hjärndöda hjälpryttare i tätledet, Roy och Kent. Om Carsten kände Steen rätt skulle ♂ få bli tredjeman. Då skulle hans älskade bin redan ha jobbat färdigt. Takhuset skulle vara tömt. Hämndens timme skulle vara på vippen att slå.

Hämnden för inlandet. För att ♂ la beslag på ♀.

Han var framme. Havet syntes inte nedanför klippkammen, enstaka speglingar av ljus var det enda som skilde det från himlens stora mörker. Medan han gled nerför klippan anade han en förändring i luften, en förtätning. Någonting var på gång. Ett oväder samlade ihop sig någonstans över öppna havet, det kändes plötsligt så tydligt. Han tog mark intill stugan, sköt upp de tjocka glasögonen mot pannan och gav sig in.

Mörkret. Stugan. Andetagen, så oroliga. Så oroliga ännu efter två och ett halvt år. Han gick fram till den öppna spisen, rättade till dubbelporträttet på spiselkransen och vred upp blicken mot solnedgångens trolska sken. Och han var där igen, längs den milda kullen. Som han var där då, under sjukskrivningen. Tre tunga år undercover, riktigt tunga. Infiltratör hos albanska maffian, skötte den vidriga hanteringen av sexslavarna, tvingades ta droger för att överleva. Det stora tillslaget, alltigenom framgångsrikt. Utom att han sprang rakt in i väggen. Tung avgiftning. Cold turkey. Så slumpmässigt flyg vart som helst i världen, vart som helst där det var varmt.

Hamnade där. Längs kullen. Han går där nu, en ung man som tagit sig igenom helvetet. Som liksom fötts ut på den här kullen. Som vandrar runt där med oklippt navelsträng och fosterhinnan ännu trädd över huvudet, längs den soldränkta kullen med cypresser och pinjeträd, ett par vita hus, några åsnor med hukande huvuden, en rad bikupor i trappsteg uppför sluttningen, en bädd smörgula blommor som brer ut sig innan havet tar vid, glimrande. Långt bort sträcker sig Gibraltarklippan upp ur havet.

Bikuporna. Skylten Se vende. Surrandet. Att komma nära bina, förstå dem, förstå deras samhälle. Han köpte dem, slog upp ett tält i närområdet, levde med dem. Tittade upp på villan, två terrasser, varav en enorm mot havet. Som en himmel, en ouppnåelig dröm. Ibland såg han människor på den stora terrassen, människor som drack vitt vin ur immande glas. Människor som skrattade och log.

Människor som var kära. Som älskade.

Han bodde i sitt tält längs sluttningen, bland bina, bodde sig ånyo frisk och stark. Återvände. Tog plats igen, aldrig mer undercover. August Steen släppte in honom i Säpos värme igen.

Åkte tillbaka årligen. Bodde med sina bin. Mindes allt tydligare meningen. Meningen med livet. Och att den tillhörde det förflutna.

Återknöt till litteraturen, till deras ungdoms gemensamma litterära idol. Hon hade lärt honom att läsa, hon och ingen annan. Nu expanderade han sin läsning, hamnade hos Shakespeare, fastnade där. Läste. Läste mycket, i brist på liv. Fick för sig att han läste sönder ögonen.

Började se sämre. Sket i det, det kunde inte vara något. Kröp till slut till korset. Fick diagnosen. Ögonläkarens rynkade ögonbryn, allt det professionella kringsnacket, och så den oväntade kommentaren: ”Försök leva i nuet.”

Det var det Carsten mindes efteråt. Inget annat om RP, retinitis pigmentosa, inga fakta. Bara det:

”Försök leva i nuet.”

Lättare sagt än gjort. Han var Säpo, han insåg att hans tid inom byrån var utmätt. En synskadad agent var en pensionerad agent.

Han återvände till sin kulle. Till sina bin. Det var läge att bara rulla runt på rygg, blotta magen, acceptera dödsdomen. Här kunde han sitta med sina bin, låta dem ta hans själ, flyga i väg med den.

Att sakta försona sig med sitt ofrånkomliga öde.

Så anblicken. Som en efterklang från det förflutna.

Skylten Se vende igen. Fast lite högre upp på kullen. Vid villan. Ingen satt längre på den stora terrassen. Inga kära, inga älskande. Bara skylten som vajade lätt i havsbrisen.

Se vende. Till salu.

Ouppnåeligt nu också. Men som ett vibrerande hopp. En himmel som plötsligt skulle kunna nås. Med rätt medel.

Med tillräckligt mycket pengar.

Och vem var det som en gång lärde honom att se? Här, just här, på den här ön, i den här stugan? Som sa: ”I don’t know what kind of drawers he likes”, och han själv sa: ”none I think”. Och seendet just då, när de båda insåg att de inte hade några underkläder. Just det seendet. Just här.

Där han så tydligt såg ett stjärnformat födelsemärke strax under höger bröst.

Som ♂ nu med all säkerhet också hade sett.

Men ♂ var död nu. Alltså hade han inte sett det stjärnformade födelsemärket strax under höger bröst.

Och så kontakten. En händelse som såg ut som en tanke. Det var inte första gången han hade gjorts till måltavla, men det var första gången det inbegrep ett autentiskt framtidslöfte. Att från den ouppnåeliga terrassen titta ut över havet, blind men seende; att se med någon annans ögon.

Hennes som hade lärt honom se.

Carsten vände ner blicken från det brokiga fotot av landskapet. Meningens landskap. Hamnade på det andra fotografiet. Det var ett bröllopsfoto, två strålande unga människor. Han lyfte ner det, iakttog det noga. Så tog han fram en penna, en tjock orange penna. Med stor noggrannhet målade han en orange cirkel kring ett av de fyra ögonen. Iakttog resultatet. Så målade han nästa, och nästa, och nästa. Till slut var det brandgula cirklar kring alla de fyra ögonen.

De hörde ihop. Alla fyra.

Han ställde tillbaka bilden på spiselkransen och betraktade den från distans. Den gjorde ett mycket egenartat intryck.

De här fyra ögonen. Inga andra.

Alla andra som försöker lägga sig i dör.

De skjuts ihjäl i ett hus i inlandet. De lyfts och släpps av hans bin. De får kuken bortskjuten.

Så enkelt. Carsten låg med magen blottad. Så såg han skylten, och allt blev möjligt igen. Han kommer aldrig mer att blotta magen. Han kommer att vinna.

Carsten kommer att vinna.

Ingen ska stå i hans väg. Allra minst ♂. Allra minst Sam Berger. Ynkedomen personifierad.

Den kastrerade Sam Berger.

♂ utan pil.

Carsten tog några steg. Följde de oroliga andetagen. Så oroliga ännu efter två och ett halvt år. Öppnade dörren till sovrummet.

Det första han såg var nallebjörnen. Den luggslitna, dammiga nallebjörnen vars namn han ännu inte hade fått fram. Den hade glidit ifrån henne, låg halvvägs ut över sängkanten, balanserande mot droppslangen. Han gick dit, lyssnade på andetagen, grep nallebjörnen, la den till rätta mot Aishas kind.

Så satte han sig ner och betraktade henne.

De hade ingen riktig kontakt. Ibland trodde han att åren i fångenskap hade blåst ut Aishas hjärna. Att ingen kan klara en så lång isolation utan att bli galen. Ibland var han osäkrare, ibland tyckte han att hon iakttog honom i smyg, medan han pratade.

Han tog fram sin stora kniv. Han höll den mot Aishas kind. Mitt i sin medvetslöshet kände hon knivbladets kyla. Någonting i henne ryggade tillbaka.

Du ser, tänkte Carsten och förde kniven närmare ögat. Du kan se, Aisha – det är inte rättvist.