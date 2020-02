Moa Romanova: Jag är ett vädursbarn som alltid velat stå i centrum

Moa Romanova väljer tre favoriter just nu:

Simon Hanselmanns seriealbum ”One more year”

”Min tasmanska favoritserietecknare. Ingen gör serier som Simon Hanselmann, han är bäst i världen. Handlar om en uggla och en katt och en häxa som bor ihop och tar ketamin och är panka. Finns en utgåva på svenska från Lystring förlag också!”

Shitkids skiva ”Duo Limbo”

”Ny skiva från Shitkid där halva plattan är på engelska och halva på svenska. De spelade in den när vi var i USA förra året och härjade runt. Bästa spår: 'Som på film/Feels like the movies'.”

Konstnären Malin Lindeberg

”Min svenska favoritkonstnär, obesegrad i sin genre 'rolig oljemålning'. Vill köpa den med en labrador och en naken kille som står utanför en affär i mystisk rök. Vill egentligen köpa allt hon gör.”