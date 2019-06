Modeikonen Gloria Vanderbilt död

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

”Gloria var en enastående kvinna som älskade livet och som försökte leva det på sina egna villkor. Hon var en målare, författare och designer men också en fantastisk mamma, fru och vän”, säger Cooper i ett uttalande på CNN, där han arbetar.

Gloria Vanderbilt föddes in i rikedom, vilket kom att prägla hennes uppväxt på många sätt. Hennes pappa, Reginald Claypoole Vanderbilt, ättling till Cornelius Vanderbilt som under 1800-talet gjort sig en förmögenhet på järnvägs- och sjötransporter, dog innan Gloria hunnit fylla två år. Hon ärvde en förmögenhet, med sin mamma Gloria Morgan Vanderbilt som förmyndare.

Modern skulle dock förlora vårdnaden om sin dotter, som i stället växte upp med sin faster Gertrude Vanderbilt Whitney.

Vårdnadstvisten har bland annat skildrats i Barbara Goldsmiths bok ”Little Gloria, happy at last”, som även blev en filmad miniserie 1982.

På 1970-talet blev Gloria Vanderbilt en modeikon efter att ha lanserat kläder, parfym och accessoarer i eget namn. Särkilt populära i modemedvetna kretsar blev hennes snäva, blåa jeans.

Mellan åren 1979 och 2004 släppte Gloria Vanderbilt fem memoarer där hon detaljerat beskrev den utmanande men också spännande uppväxten utan närvarande föräldrar. I memoarerna skriver hon bland annat att hon haft romanser med samtida ikoner som Frank Sinatra, Marlon Brando och Howard Hughes.

”Jag omfamnar allt – smärtan och njutningen, dramatiken och besvikelserna”, skrev Vanderbilt sammanfattande om sitt liv i boken ”It seemed important at the time”.

Gloria Vanderbilt dog i sitt hem med vänner och familj vid sin sida.