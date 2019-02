Karl Lagerfeld var en av världens mest kända modeskapare, med en lång internationell karriär som inleddes 1955. Han var framför allt känd som chefsdesigner för Fendi och Chanel, och har också designat kläder för svenska modeföretaget H&M.

– Han var en designer med superkrafter. Ingen har varit chefsdesigner under en så lång tid som Karl Lagerfeld var på Chanel. Samtidigt drev han fram sitt eget märke, säger DN:s modeskribent Susanna Strömquist.

Karl Lagerfeld föddes i en förort till Hamburg till en tysk mamma och en pappa med svenska rötter, enligt Reuters, men flyttade senare till Paris. Han vann en tävling med en egendesignad ullkappa och började därefter som assistent till modeskaparen Pierre Balmain, där han lärde sig grunderna i hantverket, skriver franska Le Figaro.

Uppgiften om pappan är dock oklar. När svenska Elle påpekade att han nämnt att hans pappa är svensk, svarade han: ”Ja, men jag kommer inte riktigt ihåg. Jag är inte road av släkthistoria”, sade Karl Lagerfeld till tidningen.

Lagerfeld jobbade sig upp bland modehusen och blev 1983 konstnärlig ledare för det franska modehuset Chanel, skriver tidningen. På Chanel låg han bakom ett tiotal kollektioner om året, och designade även för modehuset Fendi och för sitt eget märke. Han har också designat kostym till teaterproduktioner, däribland Hector Berlioz ”Les Troyens” och Arthus Schnitzlers ”Komödie der Verführung”.

Karl Lagerfeld var en av de mer kända modeskaparna i världen, och blev ikonisk för sitt utseende med svarta solglasögon och håret i hästsvans. Han var från början vän med den franska modeskaparen Yves Saint Laurent. Men så småningom blev de hårda konkurrenter, en konkurrens som varade i 44 år och till och med sträckte sig in i kärlekslivet.

Karl Lagerfeld har under sin karriär även designat en kollektion för den svenska klädjätten H&M, som presenterades 2004. I intervjun med Elle sade han att han älskar svensk kultur.

– Only in my mind! Men jag måste säga att jag älskar svensk kultur. Den författare jag känner till bäst är Selma Lagerlöf. And I love, love, love Carl Larsson. Jag tilltalas av idén om drottning Kristinas hov, innan hon lämnade Sverige, när hon bjöd in den franske filosofen Descartes. Jag älskar till och med den kitschiga filmen om henne med Greta Garbo i huvudrollen. Jag är också fascinerad av Axel von Fersen. Marie-Antoinettes förmodade älskare, som fick ett så snöpligt slut, sade han till tidningen.

Lagerfeld var också inblandad i flera kontroverser. 1994 lämnade Vogues dåvarande chefredaktör Anna Wintour hans visning på Milans modevecka eftersom han anlitat stripteasedansöser och en porrstjärna som modeller.

På senare år har han gjort ett antal ökända uttalanden om kvinnors utseenden, bland andra sångaren Adele, författaren Pippa Middleton och modellen Heidi Klum.