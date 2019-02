Mohombi och Wiktoria skrällde sig till final

Återvändaren Mohombi har varit öppen med att Melodifestivalen är en tävling och att målet är att vinna. En framgångsrik inställning verkar det som, då han tar en av finalplatserna i första delfinalen. Den andra finalplatsen kniper Wiktoria, som med bidraget "Not with me" inte var någon förhandsfavorit. Däremot bjöd hon på en ambitiös scenshow där regn öste ner över henne mitt under crescendot.

Tidigare har hon varit och nosat på prispallen med en fjärdeplats 2016. Kanske är det i år som hon tar sig hela vägen fram till Eurovision Song Contest i Tel Aviv?

För dem som nördat ner sig rejält i Melodifestivalen känns Mohombi Nzasi Moupondo igen från tävlingen 2005. Han tävlade som medlem i Group Avalon. 14 år senare och med många musikpriser i bagaget, bland annat en prestigefylld Grammy, har han återvänt till den svenska scenen i Melodifestivalen.

Med den rytmiska kärlekspoplåten ”Hello” gjorde han ett stilrent nummer med enkla medel. I numret dansade han med en ritad figur, ett grepp som tycks vara inspirerat av Måns Zelmerlöws framförande av "Heroes" 2015.

Efter fredagens genrep ville en av fyra i publiken att han skulle gå direkt till final, enligt Melodifestivalklubbens publikundersökning, något som fick honom att segla upp i rankningen det sista dygnet. Men många tidiga förhandstipsare hade länge placerat honom i Andra chansen.

Tji fick de. Mohombis smörlena The Weeknd-röst får vi höra mer av i finalen i Stockholm.

För Wiktoria började det med "Save me" 2016 följt av "As I lay me down" året därpå. Med båda bidragen tog hon sig till final direkt från deltävlingarna och nu har hon gjort det en tredje gång.

De två favoriterna Anna Bergendahl och Nano gick överraskande nog inte hela vägen till final direkt, utan får delta i Andra chansen. Nano kom tvåa i Melodifestivalen 2017 och inledde med sångnumret "Chasing rivers". Och enligt många bettingsidor har stalltipset på finalister legat på just Anna Bergendahl och Nano.

– Det har gått nio år och jag är förhoppningsvis både en bättre låtskrivare och sångerska i dag. Det känns som en pånyttfödelse, sade Anna Bergendahl till TT före kvällens delfinal.

I år slog även Melodifestivalen rekord i antal röster, med 7.158.323 röster.

Den första delfinalen i Melodifestivalen inleddes med att de fyra programledarna Kodjo Akolor, Sarah Dawn Finer, Eric Saade och Marika Carlsson öppnade med ett glittrigt sångnummer där de hyllade både varandra och programmet. Eric Saade, rookie i programledarsammanhang gladdes åt att uppleva programmet ur ett annat perspektiv.

– Den stora uppsidan är att man som programledare inte kan röstas ut, sade Sarah.

– Det känns ändå lite för tidigt att säga. Vi är fyra nu och så får vi se hur många som klarar sig till finalen, replikerade Kodjo.

Första delfinalen har ansetts vara "veteranfinalen" och endast två av bidragen var nykomlingar i Melodifestivalssammanhang: High15 och Zeana och Anis Don Demina. Men endast en av nykomlingarna gick vidare efter den första omröstningen.

Sarah Dawn Finer passade på att driva med fjolårets Eurovisionvinnare Netta, då hon sjöng en egen version av låten "Toy", medan programledarkollegorna agerade bakgrundsdansare. De tre senare passade på att sjunga Israels Eurovisionbidrag "Hallelujah" från 1979. Eric Saade fick sedan chansen att glänsa i fjäderskrud när han sjöng Dana Internationals "Diva" från 1998.