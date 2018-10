Mordet på Kim Wall blir tv-serie

The Hollywood Reporter skriver att de sex avsnitten av serien med titeln "The investigation", som görs i samproduktion med TV4 och C More, ska spelas in nästa år.

I ett pressmeddelande säger Lindholm att den danske ubåtsbyggaren Peter Madsen, som dömdes för mordet på Kim Wall, inte kommer att förekomma i serien.

”Samarbetet med Jens Møller och Ingrid och Joachim Wall är helt avgörande för den här produktionen. Jag vill inte göra en kriminalserie som är förtjust i förövaren eller brottet. Däremot är jag intresserad av människorna och arbetet som löste brottet såväl som människorna som måste fortsätta leva sina liv trots brottet. Därför kommer förövaren inte att synas vid något tillfälle.”

I ett uttalande säger Ingrid och Joachim Wall att de i ett tidigt skede beslutade sig för att inte låta deras dotters öde glömmas bort, och att de har förtroende för att Lindholm och Møller Jensen kommer att berätta hennes historia "ur rätt perspektiv".