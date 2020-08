Mordet på rapstjärnan har varit olöst i 18 år – nu åtalas två män

– Det här är ett mordfall som gått obesvarat i nästan två decennier. I dag börjar vi få svaret på frågan om vem som dödade Jason Mizell och varför, sade åklagaren Seth D. DuCharme vid presskonferensen.

Jason Mizell, som är Jam Master Jays riktiga namn, sköts ihjäl den 30 oktober 2002 i sin musikstudio i Queens, New York. Enligt de nya domstolsdokument som offentliggjordes under måndagen hävdar åklagarna att de nu åtalade männen bröt sig in i studion beväpnade, varpå en av dem avlossade ett skott i Jason Mizells huvud, skriver New York Times.

– De gick in och mördade honom kallblodigt, sade Seth D. DuCharme vid presskonferensen.

Motivet kopplas till en stor narkotikaaffär. Jason Mizell hade enligt åklagarna fått omkring tio kilo kokain som han skulle sälja tillsammans med de misstänkta männen, men hotade att avbryta partnerskapet efter en dispyt.

Nu åtalas de båda på totalt tio punkter, däribland mord. Enligt CNN är en av männen 36 år gammal och greps under söndagen. Han nekar till anklagelserna.

Den andre mannen är 56 år gammal och sitter redan i fängelse efter att ha dömts för en serie rån 2007. Det straffet skulle vara avtjänat i april nästa år.

Tillsammans med Run (Joseph Simmons) och DMC (Darryl McDaniels) grundade Jam Master Jay Run-DMC på 80-talet. De blev den första hiphop-gruppen att nå populärkulturella framgångar, bland annat med låten ”Walk This Way” tillsammans med Aerosmith.

De valdes in i Rock and Roll Hall of Fame år 2009 med motiveringen: ”De bröt ner barriärer för framtida rapartister, korsade gränser mellan rap och rock och skingrade gamla föreställningar om vad rap kunde vara”, skriver CNN.

Run-DMC upplöstes efter mordet på Jam Master Jay.