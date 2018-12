Den brittiske artisten gjorde nyligen en coverversion av Pretenders ”Back on the chain gang”, som kommer att finnas med på en kommande deluxeversion av hans album ” Low in high school” från 2017.

Nu har han uppenbarligen fått mersmak på att tolka andras låtar.

Podcast: Morrisseys sexuella (och högerextrema?) uppvaknande

Bland spåren på coverskivan finns bland annat ”Suffer the little children” av Buffy Saint Marie, ”It’s over” av Roy Orbison och ”Only a pawn in their game” av Bob Dylan.

Ännu är inget datum bestämt för skivsläppet.