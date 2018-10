Movits jagar fortfarande den perfekta versen: ”Vi lever i ständig limbo”

Movits är kända för sitt säregna sound och sina högenergiska konserter. Bandet från Luleå släppte debutalbumet ”Äppelknyckarjazz” för tio år sedan, men har inte övergivit sina jazzinfluenser och blåsinstrument. Nu rappar de om kärlek, politik, artistlivet och framtidsdrömmar.

– Det här är nog vår mest moderna platta hittills rent ljudmässigt. Om vi började med swingjazzinfluenser på första albumet så har vi på något omedvetet sätt flyttat fram soundet för varje skiva. Det är lite 1990-tals inspiration på den här snarare än 1950-, 1960- eller 1970-tal – så nu är vi snart ikapp oss själva, ler Johan Rensfeldt, rappare i bandet, när vi ses i deras studio vid Nobelberget.

– Skivan är också lite mer avskalad, texterna får ta mer plats, det är inte lika mycket tjo och tjim om man säger så.

Anders Rensfeldt, hans bror, som producerar musiken och är dj på scen, beskriver nya albumet som funk- och soulinfluerat och med mer blås än på länge. En ljudmix som kännetecknade deras debutalbum från 2008.

– Det är ingen som använder blås på det sättet vi gör. Jag tycker definitivt att vi har behållit vårt säregna sound.

Johan Rensfeldt nickar:

– Vi har aldrig varit intresserade av att göra något som andra gör utan vi har velat behålla vår särart. Om vi hade varit ett standard 1A-band så hade vi aldrig fått spela så mycket utomlands som vi har gjort, säger han.

Joakim Nilsson och Anders Rensfeldt i Movits. Foto: Mickan Palmqvist

Joakim Nilsson, som är Movits saxofonist och har studerat jazzmusik på college i Kanada och folkhögskola i Sverige, ser just saxofonen som en stor del av deras sound.

– Vi har under åren utforskat andra sätt att använda instrumenteringen, men har på nya plattan hittat tillbaka till de stora blåsarrangemangen.

På ert nya album återkommer ni till hur det är att ha det ekonomiskt tufft. Det nämner ni även i låten ”A-kasseblues” från första albumet ”Äppelknyckarjazz”. Speglar det era verkliga liv?"

– Vi lever i ständig limbo. Det går bra för oss, men det är inte så att man har köpt det där huset på Ekerö som man har drömt om precis, svarar Johan Rensfeldt.

– Det är klart att jobbar man mycket så går det bra, samtidigt finns det en stor osäkerhet. Vi kanske väljer att ta en paus från konserterna för att ha tid att sätta oss in i ny musik. På det sättet är frilanslivet fantastiskt, men det går upp och ner och kan också vara svårt, säger han och tillägger:

– Jag skulle kunna rappa om dyra bilar, men jag tycker det blir larvigt när man inte lever på det sättet. Artistlivet är najs och man får verkligen förverkliga sig själv på ett sätt som man har drömt om, men visst är det också annat man offrar.

Många artister undviker att uttala sig politiskt i dag. Ni talar dock öppet om hur viktigt det är med till exempel antirasism och tolerans.

– Vi vill kunna göra musik och feta konserter. Folk ska kunna komma och ha en kul kväll, men det ska också finnas något mer som man kan lyssna på en lördagsmorgon. Så det är inte bara är “throw your hands in the air” precis. Vi har velat väva in sociala kommentarer i vissa av våra låtar, förklarar Johan Rensfeldt.

Johan Rensfeldt i Movits. Foto: Mickan Palmqvist

Ni är uppvuxna nästan 100 mil från Stockholm, finns det fördelar eller nackdelar med att bo i en mindre stad när man vill skapa originell musik?

– Sverige är ju centraliserat på många sätt, precis som musikbranschen. Sedan har vi haft turen att komma i kontakt med människor som har trott på oss och hjälpt oss. Men vi har också väldigt mycket ett gör-det-själv-tänk. Sitter man uppe i Norrland och gör musik så måste man ha det, poängterar Joakim Nilsson.

Johan Rensfeldt håller med.

– Det är förstås ett avstånd, men i och med att vår musik spelades tidigt på radio och att folk hittade till den så blev det geografiska avståndet en fördel. Vare sig man vill det eller inte så låter vi lite annorlunda, det hörs att vi har en lite annan “flavour”, understryker han.

Svensk hiphop har länge dominerats av berättelser från storstäderna. Nu tar röster från andra delar av landet alltmer plats. Varför är det just hiphoppen som lockar så många unga artister?

– Det kanske kommer naturligt av att man har börjat prata mer om det här med utanförskapet både i städerna och på landsbygden. Det är utanförskap, men på olika sätt. Det ämnet går ju igen i hiphoppen och nu pratar man mer om det. Förhoppningsvis leder det också till någonting bra, svarar Joakim Nilsson.

– Men vi tycker ju inte att vi kommer från landsbygden utan från småstäder i norra Sverige, påpekar han.

Johan Rensfeldt ser det som något positivt att man genom musiken kan få höra om verkligheten i andra delar av Sverige. Att det är bra för hiphopgenren att lyfta blicken på det viset.

– Det finns ju andra städer och historier, det kan vara i Luleå eller Eskilstuna. Mindre städer som man aldrig hör någonting om och det är kul att även de perspektiven kommer fram – att med musiken kunna belysa sådant som kanske inte får så mycket uppmärksamhet annars, säger han.

Vad vill ni kunna åstadkomma med er musik?