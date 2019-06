Münchenbryggeriet blir ny konsertarena

Münchenbryggeriet

Beläget på Söder Mälarstrand i Stockholm. Ursprungligen låg här en klädfabrik, startad 1740, som fick sällskap av en kakelfabrik runt 100 år senare.

I mitten av 1800-talet byggdes lokalerna om till bryggeri. Namnet Münchens bryggeri var valt för att föra tankarna till huvudprodukten bayerskt öl, som vid den här tiden var mycket populärt. Tillverkning och försäljning inleddes i april 1857.

Öltillverkningen fortsatte i drygt hundra år i olika skepnader men i september 1971 var det slutbryggt. Småindustrier, kontor och fritidsverksamheter flyttade in.

Mälarsalens danser började 1972 och det så kallade Musikbryggeriet ordnade konserter fram till 1977.

1974 köpte Stockholms stad in lokalerna i syfte att riva dem och bygga lägenheter. Många protesterade, över 20.000 personer, bland dem Astrid Lindgren, Evert Taube, Tage Danielsson, Povel Ramel och Per Anders Fogelström, skrev under ett upprop.

1976 räddades byggnaden. Den borgerliga oppositionen hörsammade folkstormen och efter att ha vunnit valet i Stockholm stoppade de rivningen, elva dagar innan den skulle ha påbörjats.

I dag är Münchenbryggeriet ett mäss- och konferenscenter men också Kungliga Svenska balettskolan, speltillverkaren Mojang, Fylkingen och Elektronmusikstudion ryms i huset.