10 musikhändelser att se fram emot i vår

5 skivor i kronologisk ordning:

Mercury Rev. Foto: Ken Stringfellow

Mercury Rev ”Bobbie Gentry’s 'The delta sweete' revisited” (Bella Union/Border). Släpps 8/2.

I stället för att följa upp superhitten ”Ode to Billie Joe” med något liknande var Bobbie Gentrys andra album 1968 ett grandiost temaalbum om sydstaterna. Succén uteblev, men Mercury Rev hör till de många som ser det som hennes bortglömda mästerverk och ger nu ut sin egen version – full av gästsångerskor som Norah Jones, Lucinda Williams, Hope Sandoval, Beth Orton, Susanne Sundfør, Lætitia Sadier, Marissa Nadler och Margo Price.

Our Native Daughters. Foto: Concerted Efforts

Rhiannon Giddens, Amythyst Kiah, Leyla McCalla, Allison Russell ”Songs of our native daughters” (Smithsonian Folkways) Släpps 22/2.

Söker man en modern svart sångerska med banjo är det sannolikt Rhiannon Giddens blicken faller på, efter medverkan i diverse T Bone Burnett-projekt, många år i oldtimegruppen Carolina Chocolate Drops och en egen karriär på prestigebolaget Nonesuch. Men på omslaget till detta nya album av ”black girl banjo magic” är de fyra stycken med varsin banjo, och en tungt lastad ryggsäck av svart amerikansk kvinnohistoria från 1600-talet till nu.

Lana del Rey. Foto: Universal

Lana del Rey ”Norman fucking Rockwell” (Lana del Rey/Universal). Släpps 29/3.

Nio dagar in på det nya året kom en ny försmak från det kommande albumet, med den lika otympliga som lysande titeln ”Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it”. Och det är som att höra en ny Lana del Rey, med mindre utanverk än någonsin, bara ett enkelt piano och en saklig, allvarlig röst. Lika långsam och sorgsen som alla hennes andra, men ändå så mycket mindre manierad. Hoppas att det finns mer på ”Norman fucking Rockwell”!

Daniel Norgren. Foto: Petra Wester Norgren

Daniel Norgren ”Wooh dang” (Superpuma/Border). Släpps 19/4.

Efter att ha gett ut två magnifika album under 2015 har det varit glest med ny musik från Daniel Norgren, den reslige bluesmannen med den nakna rösten från skogarna utanför Borås. Några turnéer naturligtvis, mest ute i världen, och i fjol rent av en solovända utan band. En udda vinylsamling för USA-marknaden kom 2017, med några outgivna låtar, det är inte mycket. Fast nu finns både en albumtitel och ett datum på internet...

Jenny Lewis. Foto: Autumn de Wilde

Jenny Lewis ”On the line” (Warner Bros), Släpps under våren.

Det var lite märkligt att se Jenny Lewis på fjolårets Way Out West spela upp ett helt register av kalifornisk popdiva, med over-the-top-kostymer och utstuderade manér, utan att ha vare sig scenplacering eller publik för att motsvara det. Men hon har varit en stjärna ända sen bandet Rilo Kiley nästan blev jättestora på 00-talet, och att hon på nya albumet gästas av namn som Beck, Ringo Starr och Ryan Adams är bara på sin plats.

5 konserter i kronologisk ordning:

Brass Against Foto: Erik Pendzich/Rex/Shutterstock

Brass Against – Debaser Strand 12/2.

Namnet är kortat från Brass Against the Machine, kanske eftersom detta New York-kollektiv blandar ut Rage Against the Machine-låtarna med exempelvis Living Colour, Led Zeppelin, Gil Scott-Heron och en fusion mellan Beyoncés ”Freedom” och Rage Against the Machine-låten med samma namn. Alltsammans i samma format där Sophia Urista sjunger och rappar framför en hårdgungande blåsorkester – som en mer bokstavlig sorts heavy metal.

Lau Nau (medverkar i Lumen Project). Foto: Camilla Rehnstrand

Lumen Project – Eric Ericsonhallen 23/2.

Det kallas en ljud- och ljusfestival och pågår i tolv skarvlösa timmar, från 10 till 22, med en förberedande meditation för den som vill starta ännu tidigare. Filmmusikmakaren Nathan Larson och experimentduon Wildbirds + Peacedrums har samlat ett startfält i den avsakraliserade kyrkan på Skeppsholmen med namn som Julianna Barwick, Rebekka Karijord, Melissa auf der Maur, Noveller, Mika Takehara, Moor Mother, Time Is a Mountain och Lau Nau.

Kite. Foto: Gretchen Lanham

Kite – Slaktkyrkan 29 – 31/3.

Den stora frågan är väl varför platsen är lilla Slaktkyrkan, även om namnet förstås har rätt slags makabert högstämda klang. Men när Sveriges mest storvulna syntduo återvänder till konsertscenen efter paus och sjukdom är det med tre spelningar som sålde slut så snabbt att de knappt hann annonseras ut, och kanske är det bästa sättet att hålla liv i statusen som oupptäckta superstjärnor. Laddningen i lokalen lär hur som helst bli monumental.

Derek Trucks och Susan Tedeschi. Foto: Sanford Myers

Tedeschi Trucks Band – Cirkus 8/4.

Tidigare Europaturnéer har aldrig kommit närmare än Köpenhamn, men nu gör den amerikanska jambandscenens regerande kungligheter äntligen Sverigedebut. Hela tolv personer starka, med äkta paret Susan Tedeschi och Derek Trucks längst fram med varsin gitarr och plats för såväl kör- som blåssektion. Med ett nytt album i bagaget, som släpps i februrari, och en hallstämplad sydstatsblandning av blues, soul, jazz, gospel plus en liten gnutta indiskt.

Mavis Staples. Foto: Anti

Mavis Staples – Nalen 25/6.

Ingen visste väl vilken ny, stor epok Mavis Staples gick in i när hon för tolv år sen gav ut temaalbumet ”We’ll never turn back”, producerat av Ry Cooder och med avstamp i den medborgarrättsrörelse som hon själv var en central del av på 60-talet, då som främsta röst i gospelgruppen The Staple Singers. Två veckor före sin åttioårsdag återvänder hon nu till Sverige i rollen som protestsångarnestor, med sin aktuella repertoar just utgiven på färskt livealbum.

Läs också: 10 scenhändelser att se fram emot i vår