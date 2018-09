Arcade Fire-medlemmen om framtiden: ”Ett mysterium”

I mörker och ösande regn avslutade kanadensiska Arcade Fire årets Way out west i mitten av augusti. Spelningen var en av bandets sista under turnén med albumet ”Everything now”, som släpptes under fjolåret.

Det är en period i det prisbelönade indierockbandets historia som gett dem både hyllningar och kritik, bland annat efter en svårtolkad, ironisk reklamkampanj för den senaste skivan.

Medlemmarna är nu i behov av uppehåll från varandra, berättar Richard Reed Parry när DN möter honom före Göteborgsspelningen.

– Vi måste ta en paus efter att ha turnerat under nästan ett och ett halvt år. Vi behöver åka hem och inte träffa varandra på ett tag, säger Richard Reed Parry och skrattar.

Han, som är multiinstrumental och bland annat spelar kontrabas, elgitarr och keyboard, har varit bandmedlem sedan starten för femton år sedan. Han har inget givet svar på hur Arcade Fires framtid ser ut, men menar att han ”skulle bli förvånad” om de spelade ihop för alltid.

– Man kan åstadkomma mycket om man spelar ihop för alltid, när man bildar ett musikaliskt äktenskap. Men man vill inte tvinga fram något bara för att det är en framgångsrik affär. Själva grunden är att fånga något som har själ, säger han.

– Jag skulle hellre köra en skåpbil över ett stup och veta att det var en vacker skåpbil, än att vänta på skåpbilen blir en pinsam version av sig själv. Men du kan aldrig veta vad som händer i framtiden. Det är ett mysterium.

Richard Reed Parry i Arcade Fire. Foto: Tomas Ohlsson

Flera av Arcade Fires medlemmar har vid sidan av etablerade solokarriärer. Nu i september släpper Richard Reed Parry ”Quiet river of dust vol 1”, det första av hans två soloalbum som ges ut under hösten. Han har hämtat inspiration från sina resor, och försöker göra musiken så direkt som möjligt.

– Det handlar om två delar. För det första den filosofiska, att tillåta dig att bli tagen av en idé i stunden, något som har tyngdkraft och som drar dig mot någonting. Det behöver inte vara en intellektuell idé, utan bara något som händer musikaliskt, säger han och fortsätter:

– Den andra delen, som är svår att hantera när musik är ett yrke, en affär och ett liv, är tiden mellan att du fångas av idén och att det ska sparas i inspelad form. Om du har tur lyckas du fånga stunden när musiken är direkt, spontan och levande, när den heliga anden är i rummet.

Fungerar det på samma sätt när du gör musik med Arcade Fire?

– Ja, det är magi. Som med jazzmusiker, som spelar i stunden utan att veta på förhand var det slutar. Det finns så klart massor av jazz- och rockskivor som haft liv i stunden, men som sedan slängs bort och inte har kvalitet. Men för både mig och mitt band, är målet att fånga det där livet i musiken, säger Richard Reed Parry.

”Quiet river of dust vol 1” släpps fredagen den 21 september. Arcade Fire avslutar sin turné den 23 september i Las Vegas.