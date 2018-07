Kajsa Haidl: Även popmusikens heliga tal är sju

I juni gav Kanye West ut det fascinerande albumet ”Ye”. Fascinerande inte därför att den 41-åriga rapparen kom ut som bipolär med ett citat på skivomslaget (kom igen, vem har inte en diagnos i dag) eller för att han i några blixtrande passager på skivan faktiskt låter mer sårbar än någonsin tidigare. Nej fascinerande främst därför att albumet bara innehåller sju låtar.

Och det är inga sju mastodontepos det rör sig om, albumet klockar in på behändiga 23 minuter. Men det är 23 riktigt bra minuter. Genomtänkta och koncisa. Det är som om artisten med den berömda megalomanin tillfälligt lugnat sig och börjat anamma Ernest Hemingways välbekanta isbergstekniksmantra: Skala av. Kom till saken. Undvik överflödiga adverb och krusiduller.

”Ye” är inte det enda Kanye-signerade projektet på sistone som kretsat runt talet sju. Det har blivit rapparens nya trademark. Den senaste månaden har han varit inblandad i en rad nya album som artist och producent: Pusha T:s ”Daytona”, sin egen soloskiva, Kid Cudi-samarbetet ”Kids see ghosts” och Nas album ”Nasir”. Alla har de sju spår vardera. Som det inte vore nog ryktas han släppa ännu ett sjuspårsalbum senare i sommar.

Pusha T, som först var tveksam till sin producents fixa idé vid sju är numera såld. I en intervju berättar han att han förmodligen aldrig kommer att göra ett album med fler än sju låtar igen, någonsin. Och låter som en nyfrälst talmystiker när han citerar sin producent: ”I feel like seven is the real number”.

Man förstår honom helt. Sju ÄR ju mest äkta. Sju är inte bara den heligaste siffran – den är också vår allra mest samtidsdefinierande. Sju minuters app-träning om dagen. Sju böcker i ”Game of thrones”-serien om George R.R. Martin bara kunde släppa sin prestationsångest och bli klar. Sju låtar i ett omfång innan vår uppmärksamhetsspann säger stopp och zonar ut.

Men går det ens att kalla sju låtar för ett album? Är det inte bara ovanligt långa ep-släpp? I den digitala konsumtionseran när ingen förhåller sig till fysiska skivor längre har gränsen för de olika formaten blivit flytande.

Säkert är i alla fall att Kanye West och hans G.O.O.D Music-kollegor helt går emot trenden med de så kallade spellistealbumen som blivit ny standard i r&b- och hiphopvärlden på senare år. Det vill säga album som fått pösa upp likt fluffiga efterrättssuffléer, ofta med uppåt tjugo-trettio spår. Gjorda för att lyssnas på som pågående spellistor i evighet. Migos, Post Malone, Future och Rae Sremmurd har alla gjort det. Senaste exemplet i raden är Drake som i veckan släppte 25 låtars-klossen ”Scorpion”. Trenden har märkts tydligt även i popvärlden.

Varför har albumen svällt? En del av svaret går att spåra tillbaka till 2014, då den amerikanska albumlistan Billboard 200 genomgick en större förändring och började räkna strömningar som en del av redovisningen i försäljningssiffrorna. Tidigare räknades ett album som en enhet – oavsett om albumet hade nio eller 28 spår. Att som artist säkra upp med fler låtar innebar alltså fler chanser att bli strömmad, potentiellt fler hittar på topplistan och mer royalty.

Det låter cyniskt men musikindustrin har alltid varit just det – en industri. Dyker det upp nya möjligheter eller buggar i systemet som leder till ökad vinst så tar skivbolagen förstås den chansen.

Dessutom är det dyrt för storbolagen att spela in ett album. Så dyrt att bara ett fåtal artister får chansen i dag. Det leder till att det blir svårare att gallra bland färdiginspelade låtar och döda sina älsklingar.

”Det är tydligt att det inte är lyssnarnas behov som står i fokus, och inte heller konstnärlig skärpa”, konstaterade DN:s Nicholas Ringskog Ferrada-Noli i en krönika nyligen som handlade om samtidens besatthet av dubbel- och trippelalbum.

Tack och lov märks en tendens till motsatsen, nu när första halvårets skivutgivning går att summera. Bortom den breda mittfåran finns flera av vårens mest intressanta albumsläpp, som alla har gemensamt att de är avgränsande och koncisa, utan en tillstymmelse till överflöd och fluff. Alla har de sju spår vardera.

