DN Kultur väljer julmusik: ”White Christmas”

I dag toppar den inte längre julens hitlista, Bings och Berlins vita evergreen från 1941. Men ”White Christmas” förblir än i dag historiens mest sålda (skiv)singel och den låt som angett tonen för hela julgenren. Den kommersiella julsången, vill säga. Irving Berlin, vid tiden för sin vita hit redan en institution i amerikanskt musikliv (hans ”Alexander’s Ragtime Band” hade tillkommit trettio år tidigare), kände det på sig bums. Han lär ha sagt: ”detta är den bästa låt jag skrivit – ja jävlar, den bästa låt någon skrivit.”

”White Christmas”, med Bing Crosby drömmande i de små smäktande tonstegen som öppnar sången, uttrycker köpejulens obligatoriska nostalgi och längtan efter snö. För amerikaner liktydigt med efterlängtad svalka och hemkänsla – särskilt för 1941 års soldater på Hawaii dagarna efter Pearl Harbour. För oss nordbor är vitheten längtan efter ljuset.

Efter Berlins hit följde ett formidabelt snöskred av amerikanska julplågor: ”Rudolf med röda mulen”, ”Let it snow”, ”Santa Claus is comin' to town”, ”Winter wonderland”, ”Silver bells”…

Men inte ”Jingle bells”, som är en annan historia. Den hade tillkommit nära hundra år tidigare, antagligen som en hyllning till Thanksgiving. Och den har inte en judisk upphovsperson. För det har nämligen praktiskt taget alla dessa amerikanska julsånger. Liksom för övrigt de flesta standards ur The Great American Songbook.

Handlar det om judisk jul? Firade Irving Berlin och de andra amerikaniserade östeuropiska immigranterna Christmas eller Chanukka, den judiska decemberhögtiden? Kanske ingendera. Eller som de flesta här hos oss – jul utan Jesus. En trevlig helg, som vi brukar önska här. Eller Happy holidays over there.

Men det önskar inte Donald Trump. Inför förra julen både tweetade och predikade han ”Merry Christmas” med eftertryck. På tvärs, som han sa, mot all politisk korrekthet. Här ska inte inkluderas, här ska majoritetssamhället fira. Med tvättäkta amerikanska judiska julsånger.