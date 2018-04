Fem album att upptäcka när klassiska bolaget Drag City nu finns på Spotify

1. Bill Callahan ”Sometimes I wish we were an eagle” (2009)

Ett av hela nollnolltalets allra bästa album. Callahan slipade ned allt det kantiga och rundade av det kärva från förra bandet Smog i en ljudbild som är varm som en brasa i en fjällstuga.

2. Sophia Knapp ”Into the waves” (2012)

Sophia Knapp borde, med sin slicka produktion som kraftigt inspirerats av det tidiga åttiotalets allra fluffigaste mainstreamhittar, egentligen inte passa in på ett skivbolag med en så tydlig lo-fi-estetik. Men samtidigt finns det något lätt igenkännbart och tilltalande skevt med ”Into the waves” som gör att den lätt förtjänar sin plats här.

3. Flying Saucer Attack ”Further” (1995)

Bland nittiotalets ljudutforskare har Flying Saucer Attack en särställning och ”Further” är deras mästerverk. Genom att försiktigt tassa runt genregränser som shoegaze, ambient techno och konstrock skapade Bristolduon ett lika vackert som meditativt oväsen.

4. Royal Trux ”Cats and dogs” (1993)

Som ett lätt uppdaterat The Cramps muterade Royal Trux den allra tidigaste rock’n’rollen bortom igenkännlighet. Urladdningen ”Cats and dogs” är tillsammans med den fem år yngre ”Accelerator” en svårslagen dos bångstyrighet.

5. Edith Frost ”Wonder wonder” (2001)

Under hela Drag Citys framgångsrika nittiotal fanns country med i bakgrunden här och där, men det var framför allt Edith Frost som löpte hela linan ut. De fyra album som sångerskan med den lätt beslöjade rösten, men det raka tilltalet, släppte på bolaget mellan 1997 och 2005 är alla strålande.