Glen Matlock tar med sina Sex Pistols-låtar i bagaget

På nya ”Good to go” är bland andra David Bowies långvariga gitarrist Earl Slick och Stray Cats-basisten Slim Jim Phantom med. Hur kom de med i projektet?

– Bakgrunden är att jag såg Bob Dylan för några år sedan och tyckte det var rubbish, trots de fantastiska låtarna. Men han gör ju tvåhundra spelningar om året – och ser ut som att han inte alls vill det. Kompbandet var dock lysande och trummisen spelade med vispar istället för trumpinnar och det gav mig idén till att ringa Slim som kan den stilen och han i sin tur föreslog Earl Slick och dessutom kom Chris Spedding med som gitarrist som ju annars spelar med Bryan Ferry, säger Matlock om sitt nya album som han spelat in i New York och i sin hemstad.

Hur skulle du beskriva resultatet?

– Högljudd skifflemusik. Men albumet är blandat och har också några rocklåtar, en hyllning till Screamin’ Jay Hawkins och en Scott Walker-ballad. Jag spelar akustisk gitarr på flera låtar – jag har alltid gillat hur just Bowie gjorde det till rockkomp i början av sin karriär. Men jag tycker också det hörs att jag alltid gillat The Faces och dessutom Dylan.

Sex Pistols framstod som ett band med potential till långt mer än det ni åstadkom?

– Precis så var det. Vi hade verkligen en särskild kemi i bandet, vi lärde oss att spela ihop och vi hade fler album i oss, men vi gled isär. Dessutom var vi inte alls förberedda på vad det innebär att vara med i tv- och på alla löpsedlar. Inget kan förbereda dig för det. Men Sid Vicious hade inget att göra med att det gick som det gick – han hade en bra frisyr, men bidrog ju bara till en enda låt.

Du var 16 när du började spela i Sex Pistols. Exakt hur trött är du på den delen av ditt förflutna i dag?

– Lite grann, men jag har varit en ex-Sex Pistols så länge, det är det jag är och det är ju också något att vara stolt över. Och folk kommer till mina konserter för att också höra allt det jag har gjort sedan dess, som i Rich Kids.

Du har spelat med kollegor som The Faces, Iggy Pop, Primal Scream, Johnny Thunders och Mott the Hoople, skrev världshitten ”Pretty vacant” – inspirerad av Abbas ”SOS” – och var med och skrev ytterligare nio av låtarna på Sex Pistols debutalbum. Vad är din styrka som musiker?

– På konserterna är det väl att få folk att gå hem leende. Se till att de har kul. Dessutom finns det väl en och annan bra textrad i mina låtar.

Vad har varit dina viktigaste inspirationskällor som musiker och låtskrivare?

– Musiken som radiostationer som Radio Luxembourg spelade när jag var liten. Band som The Who, The Kinks, Rolling Stones och The Small Faces. Det var otroligt massa bra rockmusik som man kunde lyssna på då som skolunge med en transistorradio gömd under kudden, säger han i telefon från hemmet alldeles norr om Londonstadsdelen Paddington.

– Senare upptäckte jag Tamla Motown, Diana Ross & The Supremes, Stax-singlar, Aretha Franklin, Marvin Gaye. Allt det där påverkade mig väldigt mycket. Sedan kom all den där proggrocken och pubrocken. När jag sedan började spela med Steve (Jones) och Paul (Cook) – innan vi startade med Sex Pistols – så lyssnade vi återigen på allt det vi hört som små, säger han och fnissar plötsligt.

– Jag tror faktiskt att John (Lydon) alltid gillade proggen. Han var ju långhårig när han växte upp, de var aldrig vi andra. Vi var mer som mods.