Magnus Lindberg föddes den 21 maj 1952 och växte upp på en bondgård utanför Upplands Väsby och kom under 1980-talet att arbeta som musiklärare i Solna. Magnus LIndberg inledde sin musikkarriär som trubadur i sena tonåren och spelade bland annat på Magnus Ladulås och Mosebacke i Stockholm.

1976 spelade Lindberg in en duett tillsammans med Anni-Frid Lyngstad och gav samma år ut sin solodebut ”Magnus Lindberg” där duetten var ett av spåren under titeln ”Ljusterö”.

Lindberg kom under 1970-talet att bli en av musikerna bakom countrypopgruppen Landslaget tillsammans med Lasse Lindbom, Maybritte Nicklasson, Hasse Breitholtz, Stefan Lagström och Kåre Ljunggren.

1990 var han med om att bilda rockgruppen Grymlings tillsammans Göran Lagerberg, Pugh Rogefeldt och Mikael Rickfors.

– Magnus var en enorm låtskrivare, inte bara under tiden med Grymlings utan lika mycket som soloartist. Han kunde göra till synes enkla låtar men man blev helt stum när man lyssnade på dem, säger Pugh Rogefeldt som stod Magnus Lindberg nära.

– En av de låtar som jag tycker bäst om är ”Röda läppar” som jag själv brukade framföra och jag hoppas att jag kan få medverka till att göra en minneskonsert av hans låtar och om hans person. Han är saknad.

Under sin karriär gav Magnus Lindberg ut 14 skivor under eget namn och tre tillsammans med Grymlings där premiäralbumet sålde i 170.000 exemplar. Hans sista album blev ”Magnus Lindbergs Skörd” som kom ut i maj förra året. Då hade han varit borta från den musikaliska scenen under flera år.

Magnus Lindberg avled i sitt hem på tisdagen efter en kort tids sjukdom.

– Jag höll honom i mina armar när han gick bort, säger hans hustru sedan 20 år Larissa Lindberg.

Magnus Lindberg blev 66 år.

Texten uppdateras.