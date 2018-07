Här är Justin Timberlakes mest populära låtar i Sverige

Som sextonåring blev han världskänd som medlem i pojkbandet *NSync, och över tjugo år senare drar Justin Timberlake runt på en världsturné med sitt femte soloalbum, ”Man of the woods”, som släpptes tidigare i år. Medan plattan mottogs med minst sagt med blandade reaktioner från kritikerna, har recensionerna av hans liveframträdanden varit mer positiva: ”Justin Timberlake hittar nya smarta sätt att vara en popstjärna samtidigt som han börjar fundera över medelåldern”, skrev The Guardian i sin recension av spelningen i London i början av juli.

Enligt arrangören Live Nations presstalesperson väntas en ”stor publik” men innan konserten offentliggörs inte antalet sålda biljetter. Artisten har inte sålt ut arenan, och timmarna före konserten hade flera ombud fortfarande biljetter ute till försäljning. Senast Timberlake spelade i Sverige var 2016, då som ett inslag i pausunderhållningen under finalen i Eurovision song contest, bland annat med singeln ”Can't stop the feeling”. Den låten finns fortfarande med som en av favoriterna bland de svenska användarna, visar statistik från Spotify som DN tagit del av.

Enligt musikströmningstjänstens statistik är singeln ”Soulmate”, som överraskande släpptes tidigare i somras, den som just nu är mest populär bland svenska användare. På topplistan följs låten av just ”Can't stop the feeling”, ”Say something” med Chris Stapleton, samt äldre låtar som ”Mirrors”, ”Sexyback” och ”Cry me a river”. Att döma av hans tidigare framträdanden under turnén är det samtliga låtar som även publiken i Stockholm kommer att få höra under tisdagskvällen. Artisten själv har befunnit sig i staden under de senaste dagarna, och bland annat gjort ett besök på nöjesfältet Gröna lund.