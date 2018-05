Här handlar det om vad Abba gjort efter 1982

– Den speglar det som Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad ägnat sig åt sedan det året, 1982, säger Mattias Tengblad, vd för museet och sidoverksamheten Pop House i Stockholm.

Som sig bör i dessa yrvakna Abba-tider, med nya låtar från bandet runt hörnet och avatarer som förbereds inför kommande turné, så bygger satsningen i hög grad på interaktiva inslag i ett antal rum i underjorden på Djurgården.

Läs mer: ABBA har återförenats i studion

Björn Ulvaeus är den av de fyra som håller i taktpinnen när omvärlden ska informeras om vad det lite lagom insomnade bandet ändå ägnar sig åt. På måndagen trädde han fram inför tillresta journalister från när och fjärran. Västervikssonen fick hjälp av bland andra ”femte Abban” Görel Hanser och Peter Jöback, på scenen otaliga gånger som Robert i ”Kristina från Duvemåla”, med att klippa av invigningsbandet.

Vad gjorde då Abba efter sista studioalbumet ”The visitors” och splittringen hösten 1982. ”Chess”, ”Kristina”, filmen och musikalen ”Mamma Mia”, Benny Anderssons Orkester, samt soloalbumen med Agnetha Fältskog respektive Anni-Frid Lyngstad är välbekanta exempel.

I ”Chess”-montern kan besökare med dirigentdrömmar själva svinga pinnen framför Göteborgs symfoniorkester. Partitur till ”Chess” och ”One night in Bangkok” ligger och väntar på den som interaktivt vill bli en Anders Eljas, ”Chess”-dirigenten framför andra.

Utställningen visar samtidigt upp mycket mer – i stort och smått.

Med skivomslag traditionellt samlade på en vägg påminns vi om sådant som Agnetha Fältskogs och Ola Håkanssons duetthit ”The way you are” från 1986, skriven av trion Norell Oson Bard, och Josefin Nilssons album ”Shapes” från 1993, producerat av Benny Andersson och där alla låtar skrevs av Andersson och Ulvaeus, inklusive magnifika singeln ”Heaven and hell”.

Läs mer: Så mycket pengar drar Abba in

Även om det handlar om ett museum så trycker Mattias Tengblad på att det finns en blick framåt, möjliggjord via digital teknik. ”Some music never dies – it multiplies” (viss musik dör aldrig – den flerfaldigas) är marknadsföringstermen som man vill banka in.

– När den digitala Abba-turnén så småningom drar igång så ska det som händer där borta plockas tillbaka hit till vårt museum. Då växer musiken igen, säger Mattias Tengblad.

Läs mer: Björn Ulveaus: Vi trodde vi skulle vara bortglömda

Får vi då höra de nya Abba-låtarna om vi besöker nya utställningen?

– Nej, är Tengblads tydliga svar.

Han fick själv inget veta om inspelningarna förrän några timmar innan Abba-maskineriet den 27 april gick ut med nyheten till hela världen. Det dröjer till framåt december innan den första låten släpps, ”I still have faith in you”, då ett tv-program om digital-Abba sänds.