Iggy Azalea bryter med skivbolaget

"Sjukt att man försöker FÅ ett skivkontrakt så länge, då tror man aldrig att man ska känna sig så upprymd över att ta sig UR ett! Nu är jag fri att släppa vilken musik jag vill, när jag vill!".

Hon skriver även att hon hoppas släppa ny musik i början av nästa år. Skivbolaget Island Records har inte kommenterat tappet av Azalea, som bytte från skivbolagen Def Jam så sent som tidigare i år. Båda etiketterna är delar av skivbolagsjätten Universal.

Iggy Azaleas debutalbum "The new classic" kom 2014. Världsstjärnan släppte sedan sitt hett emotsedda andra album "Surviving the summer" i somras. Nyligen ställde hon in sin kommande USA-turné på grund av "oförutsedda omständigheter".

