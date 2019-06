J Balvin ersätter Chance the Rapper

Just nu: spara 50%

”Vi har fått besked att Chance the Rapper har fått förhinder att spela, mer information än så har vi inte. Det är alltid väldigt tråkigt när någon måste ställa in, men samtidigt är vi sjukt glada att detta ger oss möjlighet att välkomna J Balvin, en av de största artisterna i världen just nu”, skriver arrangerande Live Nations kommunikationschef Kristofer Åkesson i ett mejl till TT.

Balvin slog igenom 2014 med singeln ”6 AM” och har sedan dess samarbetat med artister som Pharrell Williams, Major Lazer, Sean Paul, Selena Gomez och Daddy Yankee. Han är en av världens just nu mest strömmade artister och låten ”I like it” med Cardi B, Bad Bunny och Balvin från i fjol har just nu 960 miljoner visningar på Youtube.

Lollapalooza Stockholm arrangeras på Gärdet den 28–30 juni och bland artisterna finns Lana Del Rey, Foo Fighters, Travis Scott, Wolfmother, Laleh, The Hives och Hov1. J Balvin spelar sista kvällen.

