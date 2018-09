Jefferson Airplane-grundare död

Gitarristen och sångaren avled på torsdagen. Dödsorsaken är inte känd.

”Det är med tunga hjärtan vi fått höra om Marty Balins dödsfall. Han var en äkta talang och en inspiration för många”, säger gruppen i ett uttalande.

Bandet Jefferson Airplane grundades 1965 i San Francisco och är mest känt för låtar som sjöngs av sångerskan Grace Slick, bland annat "Somebody to love" och "White rabbit". Gruppen spelade bland annat på Woodstockfestivalen 1969 och blev invald i Rock and roll hall of fame 1996.