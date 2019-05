Johanna Paulsson: På den internationella musikfestivalen är det besvärjelser som trendar

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

En gång i tiden var det musik av Arnold Schönberg, Benjamin Britten och Béla Bartók – samt Sten ”Musikfrågan Kontrapunkt” Broman – som klingade på ISCM:s årliga flaggskeppsfestival World music days. Men i stunden vet man aldrig vem som blir framtidens klassiker. Den estländska tonsättaren Arvo Pärts andliga minimalism åtnjuter förstås redan kultstatus. Men i övrigt är det spridda skurar både i och utanför Tallinns historiska byggnader som utgör årets konsertlokaler.

När ISCM – International society for contemporary music – grundades i sviterna efter första världskriget var det med en rätt utopisk ambition. Länder som försökt förgöra varandra på slagfältet skulle förenas i de konstnärliga framstegens namn över nationsgränserna. Lite som ett FN för nutida konstmusik, redan då upplevd som en marginaliserad genre. I dag handlar festivalen om att stärka det smalare musiklivet i värdlandets lokala kontext och på samma gång bjuda in världen.

Samtidigt är det svårt att komma ifrån känslan av att den nutida konstmusiken existerar i sin egen homogena filterbubbla, fjärran från omvärlden som den säger sig försöka nå. Skulle man dra paralleller till litteraturscenen är det i princip poesidebatten vi talar om här. Den som i Sverige blossade upp i början av året med diskussioner kring huruvida samtidspoesin har stelnat eller inte. Något liknande om musikfestivalens fossilisering hävdade för övrigt Hanns Eisler redan på trettiotalet.

Apropå litteraturen bygger Catharina Palmérs svenska bidrag ”Strings in the air above” på två dikter av James Joyce och dennes tankar om att såväl naturen som historien går i just cykler. Med svirrande stämmor i himlahöjd hävdade sig stycket fint under lördagens första körkonsert i Domkyrkan. Programmet gick under rubriken ”Futile spells”, efter ett verk av Gabriel Dharmoo från Kanada, och ska man göra en trendspaning kan man konstatera att det är inne med besvärjelser. Dharmoo föreställer sig tusenåriga vokaltekniker från fiktiva kulturer, effektfullt gestaltade med en rikedom av verbala, klangliga och fysiska uttryck.

Bläddrar man igenom den 300 sidor tjocka programboken hittar man såväl en sprakande smartphonesymfoni som Stefan Prins ”Generation kill – offspring #1”, inspirerat av tv-spelsgenerationens krigföring i Irak 2003. Men moderna sound kan lika gärna lockas fram ur traditionella instrument. Som Ensemble Una Cordas kombination av cembalo, harpa och estnisk kannel. Eller en flygel för två, där den ena pianistens spel på tangenterna och den andras på strängarna ömsom stör, ömsom sporrar varandra i Simon Eastwoods ”Interference”.

Det som gör Peeter Vähis körverk ”Siberian trinity mantra” spektakulärt är i sin tur den drivande shamantrumman. I Wim Henderickx ”Blossomings. Three prayers for a better world” länkar trumpeten på ett liknande sätt samman rösterna i tre texter från tre religioner som stark avslutning på en konsert i Nikolaikyrkan. Det internationalistiska musikprojektet lever vidare i böner för en bättre värld – även om tonsättaren i separatismens tidevarv kallar sig flamländare hellre än belgare.