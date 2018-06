Konsertrecension: Brokig festival med blodfull Dido

Det är rokokoteatern Confidencen ute på Ulriksdal som håller igång i ett Stockholm som lider av svår musiktorka om sommaren. I övrigt är det kyrkorna som får tillgodose turisterna och oss som är kvar i stan med klassisk musik. Men O/Modernt, som nu går in i sin åttonde säsong, bjuder något mer. Här handlar det lika mycket om koncept som konserter.

I år är basen för festivalen själva basen, det vill säga basgången – det harmoniska drivet i såväl barock som rock. Som Henry Purcells fyra fallande molltoner över vilka Dido utgjuter sin ikoniska klagan. Loopad blir detta tetrakord en så kallad chaconne – en älskad musikalisk formel som fått bära mycken musikalisk lidelse genom seklerna.

Purcell är årets husgud för 2018 års brokiga festival signerad, som alltid, den mångsidige violinisten Hugo Ticciato. Utifrån Purcells ”omoderna” 1600-tal har han letat trådar till moderna uttryck i musik, bild och litteratur. På så vis kan även Nina Simone och Harry Potter platsa i programmet. Om de sedan ryms i en rokokoteater som Confidencen är en annan fråga.

Vivaldis sommarstorm på sex stråkmusiker visade faktiskt orkanstyrka med Ticciato i spetsen för handplockade elitmusiker från kontinenten. Andra pålitliga pärlor som Bachs Goldberg-aria, Schuberts Forellkvintett och Saties Gymnopédie blev som nya när de interfolierade Lena Hoels läsning av den ekologiska fabeln ”Mannen som planterade träd”.

Nu hade Jean Gionos lilla herdenovell föga med tema Purcell att göra. I stället utgjorde den en hyllning till Confidencens skapare, Kjerstin Dellert, och hennes outtröttliga arbete att med teatern skapa möjligheter för konstnärlig tillväxt.

Som för hennes sentida mezzokollega Luciana Mancini, utflyttad svensk-chilensk sångerska som återkommit alltför sällan. Vilken Didos klagan! En sorgesång direkt från Purcell rätt in i hjärterötterna med rak, blodfull stämma. Full av lidelse blev även den åldrade Richard Strauss svanesång ”Metamorphosen” i ett ständigt modulerande ormbo av sju slingrande stråkstämmor.

O/Modernt är nu inte bara kända klassiker i associativa arrangemang. Luciana Mancini gav oss en kostlig barockkantat av Barbara Strozzi om den gråtande filosofen Herakleitos. Pianisten Henrik Måwe hade hittat en finurlig musikalisk rebus av Rameau – den franske mästaren som var 2013 års festivaltema. Att leka med rytmiska och harmoniska hörselvillor var populärt under barocken. Också Purcell bidrog med en lustig ouvertyr, ”The stairre case” där skalorna går upp och ner, hipp som happ.

Vad som tråkigt nog inte fick fäste denna festivalkväll var en liten avdelning populärmusik. Det räcker liksom inte att lägga till elgitarr och trumset, som här i Elton Johns ”Sorry seems to be the hardest word”. Klassiska musiker underskattar ofta arbetet med mikrofonteknik och förstärkning; ljudet blir lökigt och groovet obefintligt.

Då tror jag mer på kommande o/moderna kvällar med franskt vemod, brittisk spleen och Harry Potter som slutknorr.

O/Modernt

Verk av Purcell, Vivaldi, Elton John med fler.

Med Hugo Ticciato, Henrik Måwe, Luciana Mancini, Lena Hoel, Gareth Lubbe med fler.

Confidencen, Stockholm