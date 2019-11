Konsertrecension: Nyandlig Glenn Copeland fascinerar med hypnotisk röst

Konsert Glenn Copeland Scen: Hosoi Visa mer

”Jag är en radio”, förklarar Glenn Copeland pedagogiskt. ”Jag är uppkopplad mot olika frekvenser och musiken flödar till mig genom universum.”

En sådan introduktion kräver sin rätta publik, och vid 75 års ålder har tiden slutligen kommit ikapp den kanadensiska jazz- och electronicamusikern.

Musikaliskt förbisedd fram till för ett par år sedan, när albumet ”Keyboard fantasies” från 1984 gavs ut på nytt, och följdes av en dokumentär och en första världsturné. Genomslaget på ålderns höst är förstås delvis musikens förtjänst; de vackra, enkla melodierna gjorda med synt och trummaskin har åldrats väl. Men framför allt är det Copelands icke-normativa livshållning och budskap som slutligen hamnat i synk med min egen generations vurmande för det nyandliga och längtan efter äkta upplevelser fria från distans och ironi. Få är över 40 år inne på utsålda Hosoi.

Med öppna armar och buddhistisk utstrålning (som han har praktiserat i 48 år, berättar han) tar han sig ödmjukt an delar av ”Keyboard fantasies” och 2004 års kosmiska ”Primal players” med mäktiga operanumret ”La Vie” som skrevs en dag när Copeland vaknade upp och, ja, insåg att han plötsligt kunde prata flytande italienska.

Tolkningen av ”Deep river”, en religiös hymn som de afroamerikanska slavarna sjöng på fälten, är fullständigt magnifik i sin enkelhet.

Ihop med ståbas, syntar och ibland klarinett får låtarna en helt annan fyllighet och djup än på skivorna. Mest hypnotisk är hans egen röst, möjligen en reinkarnation av Nina Simone eller åtminstone en släkting till Grace Jones, men med ett större vibrato som skvallrar om hans bakgrund i den klassiska musiken. Tolkningen av ”Deep river”, en religiös hymn som de afroamerikanska slavarna sjöng på fälten, är fullständigt magnifik i sin enkelhet.

Ibland tippar det över i det banala, som i bagatellen ”Harbour”, skriven till frun, eller avslutande countrygospeln ”Onward and upward”. Och svåra att svälja blir till slut hans många minilektioner i andligt uppvaknande och new age-flum under kvällen, även om jag tycks vara helt ensam om den åsikten i den genomfrälsta publiken.

Copeland är fascinerande egen. Och i sin barnsliga glädje över att äntligen ha hittat fram till sin publik – sina ”indigo children” som han förklarar för oss – är han omöjlig att motstå.