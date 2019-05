Konsertrecension: Swedish House Mafias pånyttfödelse fyller en självklar plats även 2019

Konsert 4 Swedish house mafia Scen: Tele 2 arena, Stockolm Visa mer

I veckan har Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello hängt i en mörklagd utställningslokal nere i Stadsgårdshamnen.

Ett riktigt jävla helvete har det varit, förstår man snabbt, när man ser de uppförstorade porträtten.

Fotografen Alexander Wessely har skildrat Swedish House Mafia från uppbrottet 2013 och ”deras resa genom purgatorium” (skärselden). Bilderna innehåller referenser till renässansens konstvärld och mustiga teman som död, lidande, rening och slutligen pånyttfödelse.

Det är långt mer avslöjande än den bild som gavs i den några år gamla dokumentären ”Leave the world behind”, där medlemmarnas ensamfrukostar och nervösa fipplande med mobiler ensamt fick försöka svara på frågan om det ödesdigra slutet.

Halvvägs in i torsdagens konsert greppar Axwell micken från det svävande dj-podiet och benämner också situationen för första gången:

”Har ni aldrig haft ett bråk med en kompis? Och till slut kan ni inte längre minnas vad bråket handlade om?”

Bakom honom visas personliga hemmavideos på trions lyckligaste stunder, på en led-skärm som får Cosmonovas filmduk att blekna i storlek. Budskapet som gruppen vill kommunicera är solklart: Skärselden som varit är nu till ända.

Räknat i rockår är gruppens femåriga frånvaro förstås pinsamt kort. Räknat i Spotifyår däremot, det vill säga den tideräkning som gruppen måste förhålla sig till, är det en mindre evighet. Musikvärlden de en gång lämnade ser i dag helt annorlunda ut. Framförallt har EDM-musiken blivit omsprungen av hiphopen som viktigaste genre.

Men den eventuella misstanken om att fansen redan skulle ha rört sig vidare visar sig vara helt obefogad – helgens tre arenakonserter är utsålda. Trots flygstrejk hörs också påfallande många icke-svenska besökare som bevisar att Swedish House Mafia fortfarande är ett internationellt fenomen. Alla har samlats för att nostalgi är ett betydligt tyngre argument än det faktum att gruppen faktiskt inte har släppt någon ny musik alls än.

Den övergripande känslan av konserten blir också en påkostad nostalgifest av sällan skådat slag. Förutom den gemensamma musikkatalogen har alla tre pågående solokarriärer att ösa låtar ur, och materialet känns gediget. Hittar som ”Greyhound”, ”Miami 2 Ibiza” och det poppigare Axwell & Ingrosso-samarbetet ”More than you know” avlöser varandra i snabb takt.

Att droppens tid inte är förbi slår trion fast redan i det rekordlånga introt på nära tio minuter som slutligen exploderar i ”We come, we rave, we love”, till fansens stora förtjusning.

Mindre intresse väcker kompositören Jacob Mühlrads på förhand omsnackade tolkning av ”One (Your name)”, som faktiskt bäst fungerar som ett dramatiskt intro tills dess att originallåten brakar loss.

Om man vill går det att se konsertens 90 minuters långa speltid som en enda lång uppbyggnad inför den avslutande kvarten när arenan exploderar i riktiga fyrverkerier, pyroteknik och skrålande allsång till gruppens jättehit ”Don’t you worry child”. När den övergår i mäktiga avslutningen ”Save the world”, och trion omfamnar varandra både i videon och i verkligheten, är alla eventuella tvivel som bortblåsta: Swedish House Mafia pånyttfödelse fyller en självklar plats även 2019.

