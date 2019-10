Martin Nyström: Ibland kan mörk och hjärtslitande musik tända livsgnistan

Hur kan en musik som är så mörk, sorgsen, våldsam, bitter och hjärtslitande som Dmitri Sjostakovitjs tända livsgnistan hos den som lyssnar, frågar sig BBC-profilen Stephen Johnson i sin bok ”Sjostakovitj förändrade mitt liv” som nu har kommit i en svensk översättning (Bo Ejeby Förlag).

Johnsons svar är att Sjostakovitjs musik får en att inte känna sig ensam och isolerad, utan hörd: ”Känslor och tankar som jag hade upplevt som skrämmande stora, kaotiska och hotfulla fick det som Shakespeare kallar 'i tid och rum en boning och ett namn', eller – vilket var minst lika värdefullt – en ljudgestalt.”

Detta händer inte minst i den musik där Sjostakovitj skriver in sina egna initialer i den tyska stavningen - tonerna D Ess C H – och gör dem till ett tema, en vägvisare i hans egen känslovärld. Ett musikaliskt chiffer, som med Johnsons ord, är som ”ett spöke på sin egen fest”, men som mitt i kaoset av de mest motstridigt virvlande känslor kan skrika ut: ”Jag är fortfarande här!”

I sin bok undersöker Johnson inte bara hur Sjostakovitjs musik tog form under Stalins terrorregim och gestaltade det förtryckta folkets rädsla och hopp. Utan hur den gett honom själv oväntad psykisk styrka i en tillvaro med bipolär sjukdom. Ett av de verk som Johnson särskilt nämner är Violinkonsert nr 1 – som troligen är det första där Sjostakovitj skrivit in sig själv med tonerna D Ess C H. Och som framfördes i Göteborg i torsdags med stjärnskottet Fumiaki Miura som solist och Göteborgs symfoniker under ledning av Santtu-Matias Rouvali.

Violinkonserten är en uttrycksmässig rysare och så fysiskt krävande att superviolinisten David Ojstrach, innan uruppförandet 1955 bad Sjostakovitj att lägga till ett par takter där han skulle hinna torka svetten ur pannan. Men den unge Miura och orkestern lyckades väl med att förmedla hur verkets stränga form hänger samman med dess känslostyrka. Som i den tredje satsen som samtidigt är ett hjärtskärande sorgeutbrott och en underbart smart konstruerad passacaglia.

Vad är då denna musik? Triumf eller förklädd tragedi? Och Stephen Johnson svarar med det som Beethoven en gång skrev på ett notblad: ”Ibland är motsatsen också sann.”

