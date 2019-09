McCartney och Starr gör okänd Lennon-låt

"Grow old with me" kommer att finnas med på Starrs kommande album "What's my name" som släpps i oktober. Även Beatles-medlemmen George Harrison, som avled 2001, medverkar på låten

– Så John är med, på ett sätt. Och jag är med och Paul också. Och om man verkligen lyssnar spelar stråkarna en rad från Harrisons "Here comes the sun". Så på ett sätt är det alla vi fyra, säger Starr till The Guardian och tillägger att han alltid blir väldigt känslosam när han tänker på John Lennon:

– Jag bara älskar den här låten och jag sjunger den så bra jag bara kan. Jag har gjort mitt bästa. Vi har gjort vårt bästa.