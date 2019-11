Nathalie Joachim – succédebutanten som ger haitiska kvinnor en röst

– Det är ett försök att påverka vilka röster som får höras i musikhistorien, säger hon inför en turné i Sverige den här veckan.

Nathalie Joachims första soloalbum ”Fanm d’Ayiti” rör sig i ett gränsland mellan modern kammarmusik och haitisk folkmusik. Under två års tid reste Joachim runt i Haiti, där hon har sin släkt, för ett musikprojekt som började med traditionellt forskningsarbete, där hon försökte kartlägga bortglömda sångerskor i Haitis musikhistoria. Hon spelade in deras röster, dokumenterade deras ofta gripande livshistorier och sjunger även själv på albumet, som höjts till skyarna av amerikanska musikkritiker.

”Fanm d’Ayiti”, som betyder ”Haitis kvinnor” på haitisk kreol, är en entusiastisk historielektion i haitisk feminism och musikhistoria. Den för tankarna till Alan Lomax klassiska arkivarbete med bortglömd amerikansk folkmusik, som bidrog till att skriva om hela den amerikanska musikhistorien. Vi får lära oss om en rad bortglömda sångerskor som förmodligen borde vara världsberömda: Emerante de Pradines, Carole Demesmin och Toto Bissainthe, som sjunger som en haitisk Nina Simone.

– I Haiti hör du ständigt kvinnor som sjunger. Det är liksom en naturlig del av ljudlandskapet. När du promenerar till den lokala matmarknaden hör du kvinnor som sjunger överallt. Men tittar du på musikindustrin är det nästan uteslutande stora band, med enbart män. Kvinnornas musik har inte ens spelats in. Det ville jag ändra på med det här projektet, säger hon till DN.

Nathalie Joachim växte upp i New Jersey, med föräldrar från Haiti. Idén till albumet kom när hennes mormor, som bodde vid kusten i södra Haiti, avled 2015. Under barndomen hade de ofta sjungit tillsammans och Joachim såg albumet som ett sätt att hedra mormor och andra haitiska kvinnor med fantastiska sångröster, som aldrig fick ge ut egna skivor.

– Jag ser det som ett sätt att låta min mormors röst leva vidare. Den haitiska musiken har en oerhörd mångfald och variation, med inslag från västafrikansk, kubansk och karibisk musik, men även fransk sångtradition. Jag ville fånga det på albumet, men även berättelserna från alla dessa fantastiska kvinnliga artister och aktivister. Jag försöker förändra vilka röster som får höras i musikhistorien, säger hon.

Under sin karriär har Joachim rört sig sömlöst mellan experimentell indiemusik, electronica, konstmusik och kammarmusikens mer formella värld. Hon har spelat in skivor med rockartister som Bonnie Prince Billy och The Nationals gitarrist Bryce Dessner, såväl som med klassiska kompositörer. I dag är hon fast medlem i den moderna kammarorkestern Eighth Blackbird, som turnerar i Sverige den här veckan.

Det är kanske inte så överraskande att hon beundrade Björk när hon började göra musik, men det är omöjligt att hitta någon artist i dag som liknar henne, i någon genre.

– Jag tror att jag framför allt formats av New Yorks kaotiska musikvärld, där du ständigt är omgiven av all sorts musik på en gång, säger hon.

Som ung artist var hon mån om att slutföra sin formella musikutbildning och få diplom från Juilliard, USA:s mest prestigefulla musikskola. Där lärde hon sig den klassiska musikens konventionella kanon och kunde inte undgå att lägga märke till hur sällan det var någon som såg ut som henne på konserterna de besökte.

– Jag kände att jag var tvungen att ha en klanderfri profil som klassisk musiker för att bli tagen på allvar, men vid sidan om hade jag det här lite hemliga livet, där jag experimenterade med elektronisk musik och sjöng med min mormor i Haiti. Det var därför det var så tillfredsställande att spela in en skiva där jag kunde bejaka alla de delarna, säger hon.

Nathalie Joachim Foto: Josue Azor

I veckan gör Nathalie Joachim fem konserter i Sverige tillsammans med Eighth Blackbird. De har etablerat sig som en av USA:s mest ivrigt framåtblickande kammarorkestrar och konserterna erbjuder en bra chans att få höra de mest intressanta moderna kompositörerna i dag. De uppträder på festivalen Sound of Stockholm och fortsätter även till Skinnskatteberg och Katrineholm. Joachim kommer inte att framföra sitt soloalbum, utan spelar flöjt tillsammans med orkestern, i en repertoar som bland annat innehåller nya verk av flera hyllade unga kompositörer som Nina Shekhar, Viet Cuong och isländska Fjóla Evans.

Konserterna avslutas med den minimalistiska kompositören Julius Eastman bitterljuva magnum opus ”Stay on it”. Eastman var en stilbildande minimalistisk kompositör på New Yorks konstmusikscen på 1970-talet, men dog hemlös och mestadels bortglömd 1990, efter en tids drogmissbruk. Precis som Nathalie Joachim rörde han sig i gränslandet mellan olika genrer och samarbetade dels med kompositörer som Philip Glass och Meredith Monk, samtidigt som han gjorde arrangemang åt Arthur Russells experimentella discoprojekt och flörtade med traditionell, västafrikansk folkmusik.

– Eastmans musik har äntligen börjat få den uppmärksamhet han förtjänar, säger Joachim.

Nästa år arbetar hon bland annat med en komposition som inspirerats av konstnären Jacob Lawrence berömda målningar av svarta migranter i USA i början av 1900-talet. Men framför allt hoppas hon kunna återvända till Haiti och framför sin skiva där.

– Det är en tuff tid där just nu, där många inte har tillgång till de mest basala förnödenheterna. Jag ser min musik som en hyllning till Haiti i en svår period.

Nathalie Joachim Foto: Josue Azor