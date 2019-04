Nicholas Ringskog Ferrada-Noli: Lil Nas X plockades bort från topplistan på grund av sin hudfärg

Country är, men var inte ursprungligen, en musikgenre kodad som tillhörande enbart ljushyade amerikaner. Det var på 1920-talet när skivindustrin växte fram som skivbolagen valde att marknadsföra ”svart musik” (blues, gospel, jazz) till afroamerikaner och ”vit musik” (country, hillbilly) till vita. Billboard har haft explicit etniska termer för den topplista som numera heter ”Hot R&B/hip-hop songs”: på 1940-talet hette den ”Race records”, på 1980-talet ”Hot black singles”.

USA:s just nu allra största hitsingel, ”Old town road” med Lil Nas X (Sony), är en countrylåt gjord av en afroamerikansk rappare. Den gick in på countrytopplistan och tog sig upp till plats 19 innan den togs bort av Billboard, som kom fram till att låten inte kan klassas som country. Detta trots att Lil Nas X sjunger (inte rappar) om att rida på hästar och ha på sig cowboykläder av finaste märke och instrumenten som hörs (egentligen en Nine Inch Nails-sampling) också har tydlig countryprägel.

Låten har visserligen också tung bas, men det har många hitsinglar av traditionella countryartister i dag – countrygenren har under det senaste decenniet influerats lika mycket av hiphop som den tidigare har influerats av rock, inget konstigt med det – så det är inget argument för att diskvalificera låten från att vara country. Billboards beslut handlar om konservatism, men det är svårt att blunda för att det också handlar om rasism.

Att blanda country och rap är inte nytt. Bubba Sparxxx gjorde det framgångsrikt 2001, Colt Ford gjorde det ännu mer seriöst några år senare och Young Thug öppnade dörren till countrytrap med ”Beautiful thugger girls” 2017. Lil Nas X tillhör en ny generation – det var genom appen Tiktok (socialt media som bygger på hemmagjorda musikvideor) som hans låt blev ett mem och en sensation, och istället för en musikvideo har han lagt upp klipp från tv-spelet ”Red dead redemption 2” på Youtube. Han är inte den första afroamerikanska countrystjärnan, men kanske är han den första countryrapstjärnan.

